Review Huawei Nova y70

De la Huawei am testat tot timpul modele de top precum seria P incepand de la modelul P7 si pana la P40. Toate mi-au trecut prin maini, inclusiv seria Mate. In schimb nu am testat niciodata (sau poate 1-2 modele) telefoane accesibile. Nova y70 este primul Huawei accesibil pe care l-am folosit in ultimii ani.

Despre razboiul cu Google, Trump si alte companii nu o sa discut. Este vorba strict despre telefon, ce stie sa faca, daca este bun sau nu si daca vi-l recomand. As prefera sa acordam atentie dispozitivului si nu razboiului comercial. Multumesc!

Introducere

Cel mai bun rating l-au avut atunci cand au ajuns pe locul 2 in lume la vanzarile de telefoane mobile. Se intampla inainte de pandemie cu foarte scurt timp. Cu siguranta Huawei a ajuns acolo cu un motiv, chiar daca ne place sau nu, telefoanele lor s-au vandut bine, iar clientii pareau sa fie multumiti de modelele de la vremea respectiva.

Modelele de top au venit cu tehnologii interesante, tehnologii prea noi incat sa fie sigure 100%, iar asta i-a fascinat pe multi. Recunosc, camera periscop m-a impresionat si pe mine la inceput.

Insa modelele accesibile, low si mid-range, au trebuit sa se lupte cu o concurenta mult mai mare decat cea din zona high-end. Consider ca cea mai dura lupta o poti avea fix in zona in care pretul dicteaza, iar daca nu oferi multe la bani putini nu ai nici o sansa.

Producatori precum Oppo, Xiaomi, Samsung cu seria A, vivo, LG, Sony, care la vremea respectiva inca aveau modele puternice in zona mid-range, se luptau cu Huawei cot la cot. Cine a castigat pana la urma? Vedeti si voi cine a mai ramas pe piata, vedeti si voi clasamentele trimestriale.

Huawei a reusit sa se impuna si in acest segment de pret, unde telefoanele ieftine si bune sunt cautate de marea majoritate. Vanzarile cele mai mari nu sunt la flagship-uri, iar asta putem sa observam foarte usor cand ne uitam pe rapoartele de la Canalys. Singurii care vand telefoane high end si o fac chiar bine sunt cei de la Apple.

Asadar, cine este Huawei Y70? Este un telefon care costa 900 lei, un model cu multe dotari pentru utilizatorul care isi doreste un dispozitiv perfect functional, cu strictul necesar si chiar cu ceva extra la care nu se asteapta. Este telefonul ideal pentru consumatorul mainstream.

Date tehnice

Ecran de 6.75 inch cu rezolutie 1600 x 720 pixeli

TFT LCD

4GB RAM

128GB memorie

Suporta card microSD de maxim 512GB

Camere foto principale: 48MP, 5MP si 2MP

Baterie de 6000mAh cu incarcare la 22.5W

Procesor Kirin 710 12nm

Design

In primul rand ca reuseste sa te suprinda prin felul in care arata. nova Y70 (da, se scrie cu n mic) este un telefon realizat integral din plastic, iar partea din spate este o suprafata de tip oglinda care retine foarte multe amprente dar care se vede superb in bataia soarelui.

Este un pic alunecos, dar cu o husa scapi de problema. Forma este una placuta daca ai palmele mari, fiind un telefon cu o diagonala generoasa, dar si cu o latime destul de mare. Nu este un telefon compact sau foarte comod, ci mizeaza pe faptul ca ai un ecran mare la bani putini.

Senzorul de amprenta este integrat pe laterala dreapta si are si rol de buton Power. Practic senzorul este integrat in buton si mi se pare o pozitie corecta. Are jack pentru casti, USB C, butoane de volum tip bara si pe partea stanga este slotul pentru SIM.

Arata bine, nu este cel mai confortabil telefon, dar este mare si are un aspect placut.

Ecran

Ecranul masoara 6.75 inch diagonala si are o rezolutie de 720 x 1600 pixeli. Ecranul are plusuri si minusuri, iar aceastea sunt evidente. Diagonala mare clar este un avantaj, iar rezolutia pot spune ca este una decenta si nu ar trebui sa te incurce. Luminozitatea este una foarte mare, insa culorile nu sunt cele mai bune. Sigur, trebuia sa existe un compromis. Nu le poti avea pe toate.

Ce vreau sa spun este ca poti sa te bucuri de un ecran mare la o rezolutie buna chiar si in lumina puternica. Filmele se vad bine in casa si culorile nu mai par atat de rele in timp. De fapt, culorile tind spre natural, cu o usoara valoare de subsaturatie, de aici ideea ca nu are cele mai placute culori.

De asemenea, marginile sunt foarte mici si singura zona mai evidenta notch-ul de la camera frontala. In rest este un ecran corect pentru acest telefon, mare, responsive si excelent pentru filme.

Difuzoare

Volum din plin, iar claritatea este demna de un telefon mid-range. Nu pot spune ca exceleaza la bass sau inalte. Este un sunet puternic si fara distorsiuni.

Ce gasiti in pachet?

Pachetul este unul simplu, dar iti ofera fix ce ai nevoie. Cablu USB C, incarcator de 22.5W si o husa transparenta. Imi place sa vad huse in pachet, mai ales cele din silicon transparente. Sunt ieftine de produs, cred ca este sub 1 euro o astfel de husa la poarta fabricii. De ce sa nu o pui in pachet?

Faptul ca tot ce-ti trebuie aici consider ca este un plus, iar eu nu sunt de acord cu eliminarea din pachet a incarcatorului. Asadar, bravo!

Despre camerele foto

Camerele foto sunt trei unitati principale de 48MP cu f/1.8, 5MP cu f/2.2 ultrawide si o camera de profunzime de 2MP cu f/2.4. Este clar ca doar cea de 48MP conteaza cu adevarat.

Din experienta mea cu Huawei din trecut stiam la ce sa ma astept, insa multe nu s-au schimbat si am cateva plangeri. De fapt, am o singura plangere.

Fotografiile per total sunt BUNE, insa procesarea nu este una rapida absolut deloc. Nu este o camera point and shot. La acest nivel de pret poate nu te astepti la asta, dar la fel se intampla si la modelele din seria P sau Mate.

Practic, dupa ce declansezi o sa primesti pe telefon un mesaj care suna cam asa: Sharpening…Please steady your device.

Adica dupa ce declansezi te pune sa mai astepti cateva secunde ca sa o proceseze mai bine, lucru destul de enervant daca vrei sa faci o fotografie rapida.

In rest fotografiile sunt foarte bune si am facut cateva ca sa vedeti si voi:

Ma declar mai mult decat multumit de performanta camerei foto. Fotografiile sunt clare, luminoase, au culori bune si detalii neasteptat de bogate.

Baterie

Eheee, 6000mAh nu sunt de ici de colo. Telefonul are un management bun al bateriei si fiind si un model care nu este extrem de performant, consumul este si mai bun. Ofera incarcare rapida la 22W, fix cat ai nevoie. Nu vreau sa mai aud de incarcari ultra mega hiper rapide pentru ca nu au sens. Mi se pare o incarcare excelenta, protejeaza si bateria.

Autonomia pe care eu am reusit sa o prind a fost de maxim 2 zile de utilizare. Nu mi-am pus SIM-ul in el, recunosc, dar am facut cu telefonul asta fix ce faceam si pe iPhone-ul meu. Practic mi-am lasat 13 Pro Max pentru apeluri si Huawei pentru socializare, mail-uri, TikTok si alte balarii.

Da, tine 2 zile fara probleme cu o medie de 4 ore de utilizare pe zi. Nu este RAU DELOC! Practic nu trebuie sa-l incarci in fiecare seara.

Sistem de operare si utilizare

Aoleu, nu are Google Play si serviciile Google! Da…nu le are. Sa va mint si eu ca altii si sa va spun ca ce bine este fara Google si cat de usor te poti obisnui….nu pot face asta. Am si eu o demnitate.

Totusi, interfata este aceeasi ca la orice alt telefon Huawei ca si pana acum. Sistemul de operare tot Android este, doar ca anumite servicii nu vor functiona. Magazinul AppGallery are suficiente aplicatii pentru un om normal. Atentie, nu toate aplicatiile de pe Android le gasiti si aici, dar 90% din ele sunt disponibile in AppGallery.

Un om normal, un parinte trecut de 50 de ani sau un adolescent sigur poate trai fara probleme cu acest telefon si cu aplicatiile disponibile. Doar utilizatorii mai pretentiosi pot avea probleme sa gaseasca o anumita aplicatie, insa presupun ca daca sunt utilizatorii mai pretentiosi isi pot face rost de acele aplicatii din alta parte.

Ideea este ca AppGallery a evoluat destul de mult si gasiti aplicatii populare acolo care nu ar trebui sa lipseasca din nici un telefon. Deci nu vad o problema in asta.

Telefonul suporta si gesturi si am preferat sa-l folosesc asa fiind obisnuit de pe iOS. Are multe aplicatii preinstalate si insista non-stop sa instalez o serie de aplicatii recomandate. Asta nu mi-a placut.

Concluzie

Stiu ca multi or sa refuze sa mai cumpere un Huawei pentru lipsa serviciilor Google, insa, cei care au avut in trecut un Huawei si au fost multumiti de acest brand vor continua sa cumpere modelele lor. Acest nova Y70 nu este deloc un telefon rau, ba din contra, ofera o baterie generoasa, un ecran mare, un magazin cu suficiente aplicatii populare, o camera foto excelenta si un design reusit.

Este un telefon interesant la sub 1000 lei, mai exact 925 lei la eMAG. Mi-ar fi placut poate mai multa memorie RAM, in rest este un telefon cu care iti faci treaba si merita banii, zic eu.