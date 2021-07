Review Huawei Watch 3 Pro – un super ceas

Cand vine vorba de ceasuri am ajuns la fel de pretentios ca la telefoane. Nu vorbesc de ceasuri clasice ci de ceasuri smart, foarte la moda si foarte practice. Avand doua tabere mari si late, Android si iOS, ceasurile smart se impart si ele in functie de ecosistem. Astazi o sa va prezint poate unul dintre cele mai bune ceasuri pentru Android, in special pentru cei care au dispozitive Huawei.

Nu vreau sa intru in multe detalii legate de HarmonyOS si incercarea celor de la Huawei sa creeze un ecosistem nou. HarmonyOS este tot un Android. Poate discutam despre asta cu o alta ocazie pentru ca sunt informatii importante si acolo.

Eu vreau sa scot in evidenta un ceas care mi-a placut foarte mult si pe care l-am folosit o saptamana si un pic alaturi de un Android. Am la test si Zenfone 8 si cu ocazia asta. Am imperecheat ceasul la telefon si am stat in ecosistemul Android. Poate o sa va povestesc si aceasta experienta, eu fiind utilizator infocat de iOS.

Huawei Watch 3 Pro, un ceas proaspat lansat care ruleaza HarmonyOS. Costa in functie de versiune si editie de la 1699 lei si ajunge pana la 2499 lei. Eu am avut cea mai scumpa versiunea, topul. Si mi-a placut mult.

Watch 3 Pro in echiparea primita de mine are o carcasa din Titan, ecran AMOLED si protectie din Sapphire, o curea din titan si una de silicon in pachet, baterie de 790mAh si numeroase functii pentru sport.

Am preferat cureaua din silicon mai ales ca fac si sport. Acum nu stiu cu ce sa incep ca sa va prezint mai pe larg experienta mea cu acest ceas.

Cred ca mai bine incep cu instalarea si sincronizarea. Imediat ce l-am scos din cutie si l-am tinut cateva minute la incarcat, am incercat sa-l conectez pe Zenfone 8. Procesul este relativ simplu. A trebuit sa scanez codul QR de pe ceas cu camera telefonului ca sa pot descarca Huawei Health, aplicatia de unde ulterior am controlat ceasul.

Aveam de ales fie sa o descarc din browser fie din magazinul proprietar Huawei. Am preferat varianta browser. S-a descarcat un .apk si am instalat Huawei Health. Inainte de asta trebuie sa acordati niste permisiuni browser-ului pentru a putea descarca si instala aplicatii third party.

Ciudat este faptul ca aplicatia Health este disponibila in Play Store, deci puteam sa o descarc de acolo. Totusi, am fost obligat sa aleg doar intre browser si magazinul Huawei. Ciudat.

Dupa ce am descarcat aplicatia totul a fost simplu. Am bifat un OK pe ceas si un OK pe telefon si cam asta a fost. Mi-a vazut ceasul imediat si de aici lucrurile sunt foarte simple. Nu cred ca are rost sa va spun cum functioneaza un ceas. Vreau totusi sa scot in evidenta functiile cu care acesta se lauda.

Design

Recunosc ca mi-a placut asa mare cum este. Are o forma masiva, este impunator si confortabil. Nu l-am simtit deloc greu la mana, nu m-a deranjat nici macar o secunda si nici n-am reusit sa-l lovesc. Safirul care protejeaza ecranul isi face treaba.

Ecranul are 1.43 inch si poate fi control prin touch si cu ajutorul celor doua butoane din lateralul dreapta. Difuzorul este cumva pe lateral pus foarte bine astfel incat sa nu fie obturat.

Curelele mi se par de calitate, iar constructia generala mi se pare una excelenta. Este un ceas bine construit, arata bine si se potriveste la orice tinuta. Doar sa ai grija la curea.

Ecran si difuzor

Perfect lizibil in bataia soarelui. Are 1.45 inch, rezolutie 466 x 466 pixeli si putin peste 300ppi. Este un AMOLED care se vede foarte bine, are culori bune si raspunde impecabil la atingere.

Difuzorul este amplasat foarte bine si se aude clar si tare. O sa aveti nevoie de el in apeluri, o sa va explic de ce. Totusi, in timp ce navigam prin setari si activam diferite functii de fitnes, ceasul vorbea cu mine. M-am si speriat in prima faza, dar te ghideaza si iti spune cand s-a activat sau dezactivat o functie. Este discret, mi-a placut dupa.

Interfata

Ruleaza HarmonyOS 2.0 si este similar cu ceea ce avem deja pe GT2. Interfata este foarte similara cu vedem pe Apple Watch si controlul este similar din rotita. Ce sa ne mai ferim atat ca inca de acum 10 ani Huawei a procedat asa. Nu spun ca ma deranjeaza, dar trebuie sa recunoastem. Arata bine interfata, este intuitiva, rapida si a imprumutat tot ce era mai bun de la concurenta. Si Marques Brownlee a spus clar ca toti producatorii imprumuta lucruri intre ei. Atata timp cat o fac bine ce mai conteaza?

Setarile sunt bine organizate, este usor de ajuns la orice ai nevoie. Functiile de personalizare sunt simple si ele si aveti o multitudine de fete din care puteti alege.

Functii

Aici am vrut sa ajung. Whatch 3 Pro ofera un senzor optic pentru masurarea ritmului cardiac, senzor pentru temperatura corpului, analizeaza somnul, ofera sfaturi despre imbunatatirea rutinei, poate masura nivelul de oxigen din sange si are numeroase moduri pentru sport.

Daca nu alegi tu o activitate atunci cand faci sport, ceasul detecteaza automat ce fel de miscare faci si iti propune sa deschizi acel exercitiu pe ceas pentru a fi monitorizat.

Sunt in total 85 de moduri grupate in 6 categorii. Sunt foarte multe si sigur o sa gasesti ce ai nevoie aici. Senzorii mi se par precisi si rapizi. Am avut tot timpul la indemana posibilitatea sa-mi masor nivelul de oxigen din sange, iar pulsul imi era luat non stop si afisat pe ecran.

Mi se pare excelent pentru sportivi datorita celor 85 de moduri de sport. Poti sa-ti alegi antrenamentul favorit, fie el la interior sau exterior. Stie daca mergi pe banda, stie cand lucrezi cu gantere sau la bara si iti poate recomanda el un anumit program. E tare, ce sa zic.

Are inclusiv eSIM si NFC pentru plati, dar aceasta din urma nu este inca disponibila. Are Bluetooth 5.2 pentru o conexiune buna si eficienta, iar prin eSIM puteti avea practic o cartela in el si sa-l folositi pe post de telefon. Functioneaza doar in Orange si Vodafone.

Cat despre notificari, primiti de toate. Eu l-am folosit in special la sala si primeam notificari constante despre distanta parcursa, despre puls, despre milestone-uri si alte puncte importante. La final primeam un raport intreg.

Eu oricum am inceput sa urasc notificarile si cam tot timpul le opresc. Nu le mai suport. Cel putin eMAG imi trimite cam 5-6 notificari pe zi. Pe ceas primesti conversatiile de pe WhatsApp sau Messenger, notificare cand SMS sau apel si poti chiar raspunde la unele. E cam greu cu tastatura, dar o poti face.

Autonomie

Bateria de 790mAh mi se pare mare pentru un ceas. Se incarca folosind un dock magnetic la 10W sau se poate incarca de la un smartphone care stie de reverse charging sau de la orice incarcator wireless. Dock-ul este doar daca nu ai o posibilitate sa-l incarcari wireless.

Autonomia reala este de 2 zile. Eu l-am si fatait si l-am testat deci probabil se duce in 3 zile. In modul Ultra-Long are autonomie si 15 zile. Totusi, sa fim realisti. Pe modul Smart sau modul normal o sa ai parte de cateva zile de autonomie. Nu am reusit sa folosesc eSIM pentru ca nu am, dar probabil cu eSIM ar fi avut un consum putin mai mare.

Concluzie

Huawei Watch 3 Pro este unul dintre cele mai performante ceasuri de pe piata. Este excelent pentru cei care au un telefon Huawei sau un alt telefon cu Android. Interfata este simpla si placuta, functiile integrate functioneaza de minune, iar autonomia este buna. Design-ul este atragator, este confortabil, se incarca repede si are si un pret pe masura in versiunea ce mai scumpa. Il gasiti AICI.