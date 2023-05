Review HyperX Pulsefire Haste 2 – mouse wireless cu autonomie mare si doar 61 de grame

Ajuns la a doua generatie, Pulsefire Haste ramane in continuare un mouse performant si extrem de placut de utilizat. A doua generatie ofera o autonomie mai buna, cantareste doar 61 de grade, deci la fel ca prima versiune, dar a primit cateva imbunatatiri.

Tinand cont ca forma este identica cu Haste 1 Wireless, nu o sa ma repet. Va las aici review-ul initial. Eu acum o sa va ofer doar informatiile extra despre acest generatia a doua.

Asadar, a doua versiune vine cu o autonomie de 100 de ore, un senzor HyperX 26K, conexiune BT sau Wireless, iluminare RGB modesta controlabila prin softul NGENUITY si este compatibil si cu Xbox One, Xbox X/S si PS5 sau PS4.

Versiunea a doua rezista pana la 100 de milioane de click-uri fata de 80 milioane de click-uri la prima generatie. Senzorul este mai precis si este unul custom realizat chiar de HyperX. Este mai bun din toate punctele de vedere.

Tinand cont ca are fix aceeasi greutate si fix aceleasi dimensiuni, iar bateria a ramas de aceeasi capacitate, schimbarile sunt mai mult de finete. Probabil au reusit sa creasca autonomia printr-o optimizare mai buna sau poate noul senzor are un consum de curent mai redus.

In rest, trebuie sa stiti ca bateria este integrata si o sa puteti incarca mouse-ul prin cablu USB C in timp ce va jucati. In pachet o sa gasiti niste stickere pentru extra aderenta care se lipesc pe mouse. Aveti inclusiv picioruse in pachet.

Costa la eMAG 499 lei.