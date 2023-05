MSI Bravo – recomandarea noastra pentru light gaming

Daca nu stiti ce laptop sa va cumparati, avem o recomandare pentru voi. MSI Bravo este un model proaspat lansat echipat cu Nvidia RTX 4060, fiind solutia ideala pentru light gaming in rezolutie Full HD. Si asta este doar inceputul.

Primesc multe mesaje in privat despre recomandari de laptop-uri. Incerc sa ajut pe toata lumea in limita timpului si caut tot timpul cel mai bun raport pret-calitate. MSI Bravo 15 C7VF a ajuns la mine de curand si vreau sa va ofer niste prime impresii despre acest laptop. Mi se pare foarte interesant si se simte mai scump decat este defapt.

Are o configuratie simpla, dar ideala pentru cele mai populare jocuri. Ma refer aici la jocurile care nu necesita multa putere de procesare sau o rezolutie mare sa vezi toate detaliile. De obicei urmaresti aceste detalii cand te joci single player un joc cu poveste, dar cand esti online cu prietenii nu te mai intereseaza grafica atat de mult.

Acesta are un procesor AMD Ryzen 7 7735HS, 16GB RAM si placa video RTX 4060. Toate la un ecran Full HD la 144Hz de 15 inch.

Constructia este solida, premium as putea spune, iar asta m-a surprins deoarece laptop-ul nu este unul scump. El face parte dintr-o categorie accesibila si nu te astepti sa vezi o constructia atat de robusta in acest segment de pret.

Tastatura este placuta la atingere, tastele opun o mica rezistenta la apasare, ai feedback si este corect spatiata. Este foarte ok si la scris si la gaming.

Conectica este si ea decenta. Ai doua USB-uri pe partea stanga, iar pe dreapta gasesti un jack audio, inca un USB A, un USB C, HDMI si portul LAN. Portul USB C stie si DisplayPort, deci un mare plus.

Stie Wi-Fi 6E, ramele ecranului sunt foarte subtiri, iar sistemul de racire este foarte masiv pentru configuratia asta si va garantez ca nu o sa intre in protectie atunci cand va jucati. Chiar are un sistem de racire bine pus la punct si rezista inclusiv la configuratii mai puternice. Va spun asta pentru ca si eu am acelasi laptop dar intr-o configuratie mai puternica, iar sistemul de racire se descurca excelent.

Performantele in gaming sunt excelente pentru rezolutie Full HD si 4060, tinand cont ca puteti folosi si tehnologiile Nvidia cum ar fi DLSS sau Ray Tracing. Ca idee, jocuri precum Fortnite, PUBG, CS GO, Apex sau Valorant vor rula foarte bine pe aceasta configuratie, avand un FPS foarte ridicat si detalii grafice maxime.

Performanta este similara unui 4070 in rezolutie QHD, deci nu va faceti griji la capitolul asta. Majoritatea jocurilor enumerate mai sus vor rula cu peste 100FPS.

La Altex costa 5699 lei. Tinand cont de capabilitatile lui in gaming, constructia premium si hardware-ul modern, consider ca merita cumparat.