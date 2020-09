Programul Back to School de la PC Garage nu este doar pentru scolari

La PC Garage a inceput campania Back to School, insa in ciuda denumirii nu este o campanie adresata in totalitate copiilor/elevilor. Am gasit produse care v-ar putea interesa pe voi, la preturi foarte bune.

Back to School este o campanie pe care o stim deja de multi ani, insa denumirea te duce cu gandul la o categorie de produse nisate, destinare elevilor. Insa in realitate lucrurile nu stau chiar asa. Campania Back to School ofera produse chiar interesante pentru noi, oameni seriosi care care cautam reduceri bune.

In editia din prezent cele mai bune reduceri le gasim la produsele cu echipamente Nvidia, adica laptop-uri cu placi video GeForce RTX, monitoare cu G-Sync, placi video s.a.m.d. Am intrat si am facut o selectie de produse pentru voi.

Laptop Lenovo IdeaPad L340 – 2898 lei

La acesti bani primim un laptop echipat cu procesor Intel Core i5 modelul 9300H, ecran Full HD, 8GB 2400MHz memorie RAM DDR4, SSD de 256GB M.2 si o placa video GTX 1050. De ce mi se pare mie un laptop interesant? Pentru ca este sub 3000 de lei, iar in general aceste modele nu vin cu placi video dedicate.

Ok, mai sunt si alte modele, insa mi-a placut mie acesta. Ai un SSD cu interfata M.2 pe care il poti schimba oricand cu unul de capacitate mai mare, ai o placa video dedicata Nvidia GeForce GTX 1050 de 3GB care este foarte buna la acesti bani.

Pe acest laptop te poti juca linistit CS:GO, LoL, FIFA, Apex, PUBG, Fornite si alte jocuri populare. Poti sa te joci fara probleme deoarece este o placa video dedicata, nu cea mai performanta dar foarte capabila pentru jocurile populare care nu cer foarte multe resurse. Clar nu te poti juca CoD cu detalii maxime, dar pentru jocurile MP populare este foarte buna.

Laptop ASUS TUF Gaming FX505DT – 3299 lei

Este un laptop echilibrat, nu cu mult mai scump decat modelul de mai sus, dar este o idee mai performant. Placa video si procesorul sunt mai puternice, insa ASUS a adaugat si alte caracteristici interesante precum Bluetooth 5.0 sau standardul militar pentru rezistenta.

Avem un Ryzen 5 3550H, 8GB RAM, SSD de 256GB si o placa video Nvidia GeForce GTX 1650 de 4GB. Plus ca la banii astia mai primesti ceva interesant by Nvidia. Tehnologia Optimus consider eu ca pe acest laptop este utila. Optimus detecteaza ce aplicatie deschizi si in functie de solicitarile ei alege ce placa video sa utilizeze. Placa video dedicata GTX 1650 va fi activata doar atunci cand Optimus considera ca este nevoie, iar asta inseamna o autonomie mai buna.

Impreuna cu tehnologia Optimus primesti si tehnologia BatteryBoost, la fel, te ajuta sa ai o autonomie mai buna. Practic tehnologia detecteaza daca laptop-ul este in priza sau nu si regleaza performanta placilor video GeForce cu eficienta ridicata, adica cum este GTX 1650, pentru a furniza cantitatea exacta de energie. Pe scurt, daca intr-un joc apar efecte care ar putea solitica placa video mai mult, aceasta tehnologie va ajusta in mod dinamic performantele placii video pentru a compensa. Daca nu este nevoie atunci placa video va consuma mai putina energie.

Laptop HP Pavilion 16-a0011nq – 5098 lei redus de la 5999 lei

Daca vrei mai mult exista varianta de la HP cu hardware mult mai puternic dar si cu un pret pe masura. La fel, procesor Intel Core i5 de ultima generatie, 10300H, placa video RTX 2060 care are suport Ray Tracing si DLSS 2.0 cum am mentionat mai sus, SSD de 512GB si un ecran Full HD. Clar te poti juca orice joc fara probleme, iar difuzoarele 2 bucati, sunt realizate de Band&Olufsen.

Am lasat la final sisteme desktop si placile grafice, deoarece laptop-urile sunt foarte cautate in aceasta perioada. Daca o sa gasesc niste statistici sunt curios cat de multe laptop-uri s-au vandut in 2020, posibil sa fie un record. Insa sistemele desktop nu le-am ignorat si am ales doua unitati realizate de PCG.

Sistem PC Garage Arkay – 5699 lei redus de la 5999 lei

Pe Arkay nu-l mai prezentam deoarece l-am testat si ne-am declarat multumiti de el anul trecut cam pe vremea asta. Va las link catre review AICI.

Sistem gaming Callisto – 4999 lei redus de la 5399 lei

Pe Callisto nu l-am testat, dar avem un hardware mai mult decat decent pentru a putea juca orice joc modern in rezolutie Full HD. Este echipat cu procesor i5-9700F, 16GB RAM DDR4, SSD de 512GB si o placa video Nvidia GeForce GTX 1660 SUPER, care la nevoie poate rula inclusiv jocurile in rezolutie 2K.

Carcasa are ventilatoare cu iluminare RGB, o parte din tehnologia Nvidia sunt la posturi precum PhysX, G-Sync sau GeForce Experience.

Placa video Palit GeForce GTX 1660 SUPER GamingPro OC 6GB GDDR6 192bit – 1078 lei redusa de la 1348 lei

Seria 1660 SUPER mi se pare cea mai buna raport calitate-pret. Mai ales la 1000 lei consider ca placa este exceptionala pentru orice joc din prezent. Atata timp cat ai un monitor Full HD de 144Hz si vrei sa te joci la un nivel ridicat, acest model este ideal.

Poate nu ai DLSS 2.0 sau Ray Tracing, insa te bucuri de alte tehnologii oferite de Nvidia precum GeForce Experience, softul lor dedicat pentru capturi in gaming, inregistrari, te ajuta sa faci share la momentele tale din joc sau sa optimizezi jocul pentru platforma ta hardware.

Placa video Palit GeForce RTX 2060 Dual OC 6GB GDDR6 192-bit – 1548 lei redusa de la 1936 lei

Este un RTX, nu cred ca putem avea mofturi ca nu este SUPER sau ca nu are nu stiu ce sistem de iluminare in enspe mii de culori. Este un RTX 2060 foarte ieftin, cred ca este cel mai ieftin RTX 2060 vazut de mine pana acum.

Este clar de ce pretul este atat de mic. RTX 2060 a iesit din productie, seria noua RTX 3000 trebuie sa apara in magazine iar stocurile trebuie sa dispara. Este ceva normal si nu este un secret pentru nimeni. Noi avem doar avantaje in situatia aceasta deoarece putem sa ne cumparam o placa video puternica la un pret foarte bun.

RTX 2060 aduce tehnologia Ray Tracing despre care v-am vorbit AICI si tehnologia DLSS 2.0 despre care v-am vorbit AICI si AICI. Este o placa foarte buna daca vrei sa te joci in Full HD sau 2K pe detalii maxime si cu un numar mare de FPS-uri.

Oferta Back To School are si alte produse interesante, dar va las pe voi sa le descoperiti AICI.