Review Razer Kishi – gaming controller pentru iPhone

Gaming-ul se muta si pe mobil. De fapt exista si pe mobil caci s-a mutat de multi ani si aici. Avem telefoane de gaming, avem accesorii pentru telefoanele de gaming dar si accesorii pentru telefoanele normale ca sa le transformam in telefoane de gaming. Exista o gramada de gaselnite care sa transforme experienta intr-una de gaming. Doar ca astazi o sa vorbim chiar despre un accesoriu de gaming.

Este vorba de Razer Kishi, un controller pentru telefon care chiar este util. Intr-o piata in care gasim numeroase accesorii, Kishi este ceea ce trebuie. Practic iti transforma telefonul intr-o consola si te poti juca altfel orice joc doresti.

Kishi iti permite sa controlezi jocul din butoane clasice si sa ai o experienta identica cu cea de pe consola. Pentru ca acest accesoriu are aceeasi calitate precum un controller de consola de la Xbox sau PS.

Serios, calitatea lui Kishi este exceptionala si daca nu stiam ca este produs de Razer puteam sa jur ca este un accesoriu oferit de Sony sau Microsoft. Incepand de la materialele folosite si pana la feedback-ul oferit de butoane si de senzatia oferita de butoane la apasare, Kishi este construit exemplar. Daca iti doresti calitatea unui controller de consola atunci este alegerea potrivita.

El se strange si devine compact cand nu este folosit, are un port Lightning pentru alimentare atunci cand telefonul este in actiune, LED-uri pentru statusul bateriei si cam atat. In rest arata fix asa cum il vedeti si voi, este construit foarte bine si tot ce trebuie sa mai faci este sa te joci.

Telefonul se conecteaza cu Kishi prin portul Lightning deci nu vorbim despre o conexiune Bluetooth. Tocmai de aceea nici nu exista lag caci totul se intampla printr-o conexiune rapida.

Necesita doar o aplicatia de unde se poate configura si atat. Jocurile compatibile cu un controller vor fi afisate in zona Arcade din AppStore. Functioneaza impecabil si tine doar de tine sa te obisnuiesti cu el. La inceput inca iti vine sa atingi ecranul din reflex.

Singurul minus intalnit de mine este compatibilitatea cu husele. Daca ai o husa mai groasa nu o sa stea fixat bine si nici nu intra mufa Lightning in telefon. Deci ori telefonul este folosit fara husa ori trebuie sa aveti o husa subtire sau una originala Apple.

Experienta este una buna, este usor de tinut in mana, telefonul nu cade, nu este zgariat si vine in pachet cu protectii din silicon de rezerva. Kishi are pe interior, in zona unde intra telefonul, protectii din silicon. Mai este oferit un set in pachet.

Bateria tine cateva ore, nu se incarca de la telefon si daca vreti sa se incarcare si el si telefonul trebuie sa-l alimentati prin portul special. Atunci si telefonul si Kishi primesc curent.

Kishi este disponibil si pentru telefoanele cu Android. Costa 100 de euro pentru iOS si 80 de euro pentru Android.