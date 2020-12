Xiaomi Mi 11 a fost lansat – in Europa vine si cu incarcator in cutie

Xiaomi a lansat ieri noul Mi 11 si va spuneam inainte de lansare ca telefonul nu va veni cu incarcator in cutie. Surpriza! Am fost anuntat pe cale oficiala ca incarcatorul lipseste din cutie doar in China, iar in Europa vom avea doua optiuni.

Asadar, incarcatorul lipseste din cutie dar doar in China. In Europa telefonul va ajunge in doua configuratii: cu incarcator si fara incarcator, ambele la acelasi pret. Vrei sa-l cumperi cu incarcator in cutie? Perfect, ai optiunea asta. Nu vrei incarcator? La fel de bine poti sa alegi aceasta varianta la acelasi cost. Totusi, ma asteptam ca acesta din urma sa fie putin mai ieftin.

Acum ca am lamurit discutia asta treuie sa vorbim si despre telefon, fiind primul din lume care integreaza chipset-ul Snapdragon 888 pe 5nm. Era de asteptat.

Despre 888 am vorbit intr-un articol dedicat, il gasiti AICI. Despre Mi 11 trebuie sa mai stiti ca vine cu un GPU Adreno 660, ofera cu 35% mai multa putere de procesare fata de generatia anterioara, este cu 20% mai eficient si cu 35% mai rapid pe partea de procesare grafica.

Inclusiv partea de AI este imbunatatita datorita procesorului Hexagon 780 integrat in platforma 888. Are 26TFLOPS, cu 73% mai multe data de generatia anterioara. Are memorie LPDDR5 la 3200MHz, UFS 3.1, racire cu vapori Liquid Cool.

Ecranul este un AMOLED de 6.81 inch, usor curbat pe margine, rezolutie 3200 x 1440 pixeli, atinge 1500 nits luminozitate datorita unor emitatori de lumina E4. Suna interesant. Are inclusiv 120Hz rata de refresh, un touch sampling de 480Hz, este calibrat din fabrica pentru a reda excelent culorile si are protectie Gorilla Glass Victus. Ecranul a primit rating A+ de la DisplayMate daca conteaza pentru voi.

Camera foto principala este senzorul de 108MP, celebrul senzor de 108MP, care poate filma acum 8K la 30 FPS cu HDR10+ sau in format HEIF, masoara 1/1.33 inch, are stabilizare optica de imagina, tehnologie pixel binning care combina 4 pixeli intr-unul singur de 1.6μm. Camera ultra wide este de 50mm, unghi de captura de 123 de grade si 13MP. Camera de macro are 5MP.

Bateria este de 4600mAh, incarcare rapida la 50W wireless si 55W pe cablu, dispune de difuzoare stereo by Harman Kardon,este 5G, are infrarosu, senzor de amprenta in ecran, face unlock si senzor pentru monitorizarea pulsului in senzorul de amprenta.

Cat costa? Vedeti preturile mai jos. O sa fie disponibil si in Romania curand.