Review realme 8 – la fel de bun ca varianta Pro dar mai ieftin

Colegul meu Alex a facut un review foarte bun pentru realme 8 Pro, telefonul cu o camera de 108MP care costa putin peste 1000 de lei si care ofera multe lucruri faine pentru cei care doresc un telefon accesibil. Eu am testat varianta non Pro, mai ieftina, dar la fel de buna din punctul meu de vedere.

Trebuie sa recunosc, am telefonul de mult timp la test si am apucat sa ma joc bine de tot cu el. Am avut si realme 8 Pro la dispozitie si la fel, am reusit sa fac mici comparatii intre cele doua. Nu o sa va mint, realme 8 si realme 8 Pro sunt foarte asemanatoare. Daca ati citit review-ul lui Alex atunci stiti la ce sa va asteptati si de la 8. Nu este mare lucru schimbat, telefonul ofera cam aceleasi lucruri dar la un pret mai bun.

Astfel, nu o sa trec prin aceleasi puncte precum colegul meu. O sa va evidentiez diferentele si cam atat, telefoanele fiind, repet, identice in proportie destul de mare.

Asadar, cititi review-ul pentru realme 8 Pro daca vreti o idee de ansamblu, iar daca vreti strict informatii despre 8 reveniti aici dupa.

Telefoanele impart acelasi design, aceeasi experienta in utilizare, au acelasi ecran, aceleasi difuzoare, dar difera putin la capitolul camera, procesor si baterie.

realme 8 este echipat cu un procesor MediaTek Helio G95 vs Snapdragon 720G pe realme 8 Pro. Credeti ca este o diferenta notabila intre ele? Deloc. In utilizare nu se simte deloc ca este alt procesor. Nici macar in testele sintetice. Diferenta este ca MediaTek este mai ieftin de produs si in teorie ar trebui sa fie un pic de tot mai slab in performante. Dar repet, nu este asa.

O mica diferenta ar fi totusi la memorie. Acesta poate fi comandat si in varianta cu 4GB RAM si 64GB de stocare, insa eu am avut varianta de 6GB RAM si 128GB de stocare. Nu recomand sa mergeti pe varianta cu 4GB RAM, mi se pare putin.

O alta diferenta de luat in calcul este camera principala. realme 8 Pro are o camera principala de 108MP, acelasi senzor HM2 folosit si de Samsung sau Xiaomi pe telefoanele lor de top. Pe realme 8 avem acelasi setup de 4 camere foto, doar ca nu mai avem o camera principala de 108MP ci de 64MP. Functiile de fotografiere sunt aceleasi, difera doar numarul de MP. La fel, nu o sa vedeti nici o diferenta intre 108MP sau 64MP. Pozele sunt in similare.

Alta diferenta este la baterie, dar in bine de data asta. realme 8 are o baterie de 5000mAh in timp ce realme 8 Pro are o baterie de 4500mAh. Totusi, lipseste incarcarea ultra rapida. Aici avem incarcare la 30W vs 50W la realme 8 Pro. Este asta o problema atat de mare? Nu. Telefonul se incarca repede si primiti in pachet o caramida de incarcator pentru Europa. Am vazut ca realme 8 Pro are incarcator de UK.

Alte diferente? Nu sunt. De aceea v-am spus ca merita sa cititi review-ul pentru realme 8 Pro inainte deoarece sunt multe elemente comune intre cele doua telefoane.

Concluzie personala: realme 8 este un telefon foarte bun si diferenta de pret pana la realme 8 Pro este justificata. Dar nu este neaparat nevoie sa iti cumperi un 8 Pro. Daca chiar ai bani atunci mergi far probleme pe varianta Pro, dar daca bugetul este limitat atunci ramai linistit la varianta simpla pentru ca nu pierzi mare lucru.

realme 8 costa acum la eMAG 999 lei la precomanda si primiti gratis si o pereche de casti Bluetooth realme Buds Q.