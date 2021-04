Tastatura ASUS ROG STRIX SCOPE – switch-uri proprietare ASUS sau switch-uri Cherry?

ASUS mi-a lasat pret de o luna doua tastaturi foarte interesante. M-am jucat cu ambele tastaturi pentru a vedea ce switch-uri sunt mai bune. Ia-ta la ce concluzie am ajuns.

Tastaturile se numesc ROG STRIX SCOPE si vin in doua versiuni. Prima este cu switch-uri Cherry MX, iar a doua varianta ROG STRIX SCOPE RX are switch-uri proprietare ASUS. Da, ASUS are mai nou propriile switch-uri pentru tastaturi.

Astfel, ASUS se poate lupta mai bine in acest segment cu producatori mari precum Logitech sau Razer care au propriile switch-uri. Nu mai stiu de SteelSeries ce se intampla, n-am mai auzit de ei nimic in Romania. In fine.

Am avut cele doua tastaturi la test, dar si un model TUF H7 cu membrana, ca sa nu uit de unde am plecat cum s-ar spune. Evident ca fiecare tastatura are plusuri si minusuri si n-as vrea sa va spun ca una este mai buna decat cealalta. Ar fi fals. Amandoua sunt bune dar fiecare la altceva.

Design-ul este similar la ambele modele. Tastele sunt foarte placute la atingere si au o aderenta uimitoare. Este singura tastatura care mi-a oferit o aderenta atat de buna. Plasticul folosit este un pic lucios dar fix cat sa nu-ti alunece degegete.

Spatierea este buna, are si NumPad iar varianta RX cu switch-uri proprietare ofera si rezistenta la apa si praf. Nu stiu de ce varianta cu switch-uri Cherry nu are aceasta proprietate.

O alta diferenta este cablul. Varianta cu Cherry are cablul din textil si usor mai moale pe cand varianta RX are cablul mai gros si poate pune mici probleme pana cand se intinde. Este foarte rigid.

Bun. Switch-urile Cherry MX cred ca le stie toata lumea. Sunt referinta in domeniu si tastaturile care integreaza aceasta varianta sunt in general mai scumpe. Tocmai pentru ca sunt mai scumpe de produs si automat vor avea un pret mai mare la raft, producatorii au inceput sa-si dezvolte propriile solutii incat pretul sa fie unul mai mic. Cativa au reusit, ba chiar Razer a si inovat cu switch-urile laser.

Tastatura cu switch-uri ASUS mi s-a parut cea mai silentioasa si am preferat sa o folosesc mai mult pe aceasta. In plus sunt switch-uri liniare si m-a ajutat mai mult la scris. La fel ca in cazul Razer, ASUS a optat pentru switch-uri optice deci principiul de functionare este cunoscut deja si sunt foarte precise si rapide. Chiar daca feedback-ul oferit a fost minim, ele au fost rapide si m-au ajutat atat la scris cat si la jocurile competitive.

Tastatura cu switch-uri Cherry a fost mai zgomotoasa, insa la baza erau Cherry MX Red, similare ca specificatii dar cu o rezistenta mai mare si cu feedback mai pronuntat. Tot switch-uri liniare sunt si acestea, dar in comparatie cu cele optice diferenta este enorma. M-as fi descurcat fara probleme si cu ea, dar tinand cont de zgomotul produs (nu cu foarte mult mai puternic) am ales clar varianta mai silentioasa, deci switch-urile ASUS.

Ambele sunt rapide, ambele sunt bune pentru gaming si pentru scris, dar switch-urile optice mi se par mai rapide si o idee mai silentioase. Totul tine de gusturi.

In rest nu exista alte diferente notabile. Ambele tastaturi au acelasi design, acelasi spatiu intre taste etc. Diferenta este la interior si tine doar de utilizator ce switch-uri va alege.