Review realme C21 – un telefon foarte ieftin dar neasteptat de bun

realme C21 este un telefon extrem de ieftin, atat de ieftin incat ajungi sa ai dubii. Totusi, l-am avut la test o perioada si i-am acordat o sansa. Merita sa va uitati la acest model daca vreti un telefon accesibil.

Cat poti sa vorbesti despre un telefon care costa 500 lei? Nu multe, caci la banii astia nu exista pretentii. Faptul ca telefonul porneste si poate efectua un apel este suficient pentru mine. Nu am pretentii de poze clare, autonomie, constructie sau functii deosebite. Deloc. Totusi, C21 are ceva de oferit.

De exemplu, ecranul mare de 6.5 inch IPS cu rezolutie 1600 x 720P. Se vede bine de tot. Peste asteptarile mele cu mult. Este luminos, culorile sunt ok si raspunde bine. Este poate cel mai impresionant aspect al telefonului.

Mai departe, are o baterie de 5000mAh care tine mult. Foarte mult. Telefonul nu are un consum mare de energie si atunci poate oferi 2 zile de autonomie fara probleme. Plus ca are si un mod de economisire foarte agresiv daca doriti acest lucru.

Are Bluetooth 5.0, este dual SIM si are un procesor MediaTek Helio G35. Este un procesor decent care misca telefonul bine in majoritatea aplicatiilor de zi cu zi. Adica pe Facebook, Youtube, Instagram sau broswer nu o sa ai probleme.

Memoria este mica si nu prea il ajuta. 3GB RAM cu 32GB de stocare este putin, dar la ce sa te astepti de la un telefon de 500 lei? Partea buna este ca memoria poate fi extinsa cu un card microSD.

Camerele foto sunt si ele decente. Camera principala este de 13MP si mai are 2 senzori de 2MP macro si 2MP Depth. Pozele sunt asa cum va asteptati si voi, le vedeti mai jos. Cat poti sa ceri la banii astia? O sa atasez pozele in cateva ore.

Are un senzor de amprenta pe spate care functioneaza foarte bine, insa marea dezamagire este portul micro USB. Exact…nu are Type C ci vechiul micro USB.

In rest este un telefon decent cu o constructie solida din plastic, jack de casti, fiind perfect pentru un copil sau pentru parintii mai in varsta care vor un telefon si atat.

Am scris la lansare ca este un telefon cu certificare TUV, puteti afla din stirea de atunci. Nu stiu daca este primul telefon asa cum spun ei dar stiu ca nu este usor sa o primesti.

Sa recapitulam. La 500 lei primesti un telefon cu o baterie uriasa, un ecran foarte bun, o camera foto decenta, un procesor nu neaparat slab si o experienta foarte buna, neasteptat de buna chiar, pentru o utilizare normala fara problema.

realme C21 este considerat de companie un rege in segmentul low end. Asa sa fie? M-am uitat pe eMAG si cel mai asemanator este Redmi 9C. Impart cam aceleasi specificatii si pretul este identic. Ar mai fi Motorola Moto E7i, Nokia 2.4, Oppo A15 sau Galaxy A02.

realme are experienta sa produca telefoane ieftine si telefoane cu un raport pret-dotari foarte bun. C21 este un corect la banii lui si putin peste concurenta cand vine vorba de procesor, ecran si experienta de utilizare.