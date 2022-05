Review Redmi Note 11 Pro+ 5G: midrange peste medie

Am avut pe mână unul dintre cele mai interesante smartphone de gamă medie din ultima vreme. De ce spun asta? Păi, dacă aveți răbdare până la final, veți și afla!

Specificații

Display ecran de tip Super AMOLED, HDR10, 700 nits (HBM), 1200 nits (peak), cu dimensiunea de 6,67 inci (raport ecran/corp de ~86%), rezoluție 1080 x 2400 pixeli, densitate de 395 ppi, acoperit cu sticlă Corning Gorilla Glass 5, având un refresh rate de 120Hz Chipset procesor MediaTek Dimensity 920 (6 nm), CPU Octa-core (2×2.5 GHz Cortex-A78 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) si GPU Mali-G68 MC4 Memorie RAM 6 sau 8 GB de RAM (eu l-am primit pe cel din urmă) Camera foto Principală: triplă 108 MP, f/1.9, 26mm (wide), 1/1.52″, 0.7µm, PDAF; 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1.0µm; 2 MP, f/2.4, (macro) Are opțiune de fotografie panoramică, HDR și LED flash. Filmează [email protected], [email protected]/60/120fps și [email protected] Secundară: 16 MP, f/2.5, (wide), 1/3.06″ 1.0µm Filmează [email protected]/60fps. Stocare 128 sau 256 GB spațiu de stocare (eu l-am primit pe cel de 256 GB) Conectivitate Dual SIM (Nano-SIM cu dual stand-by); c/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot; Bluetooth 5.2, A2DP, LE; GPS A-GPS. Up to tri-band: GLONASS (1), BDS (3), GALILEO (2), QZSS (2), NavIC; NFC Sistem de operare Android 11 cu interfața MIUI 12.0 Acumulator 4500mAh din aliaj Litiu-Polimer, compatibilă cu Fast Charge la 120W (oferă un ciclu de încărcare complet în ~15 minute) Altele senzor de deblocare cu amprentă digitală integrat în butonul de pornire; disponibil în patru culori: Mysterious Black, Forest Green și Timeless Purple ; mufă de încărcare USB-Type C; Always-On display, OTG

Ambalaj și accesorii

Cutia albă este deja clasică la smartphone-uri. Iar dimensiunea este deja standard în domeniu. Deci, încă de aici ne dăm seama că avem de-a face cu un mid-ranger.

La interior avem încărcătorul de perete cu cablul USB-C, o husă de silicon transparent, cheița de la SIM-tray și câteva broșuri. O folie de protecție vine preinstalată pe display.

Design și construcție

Dacă ați citit review-ul lui Redmi Note 11S, atunci sigur nu veți avea surprize aici. Asta pentru că este practic identic. Doar înscripția 108 MP de pe camera principală te duce cu gândul că este un alt model.

Corpul lui Redmi Note 11 Pro+ este alcătuit dintr-o ramă din plastic și un panou posterior din sticlă, care face o treabă decentă în a ține la distanță amprentele uleioase. Partea frontală a telefonului are Gorilla Glass 5 pentru a proteja ecranul și camera frontală în stil punch-hole și ceva mai multă protecție suplimentară, așa cum arată certificarea IP53, ceea ce înseamnă că dispozitivul este rezistent la stropire și oarecum rezistent la praf.

Pentru că este identic cu modelul testat și amintit anterior, nu am să insist aici. Țin să remarc doar că designul cu muchii drepte, dar și cu grosime respectabilă, care aduce aminte de seria 13 de la iPhone, mi se pare extrem de potrivit. Asta pentru că modelele midrange nu folosesc materiale premium ci, mai degrabă, plastic. Iar acesta este ușor, ceea ce le dă un aspect ieftin. Greutatea mai mare face uitat acest lucru.

Software și performanță

MIUI 12.5 este bazat pe Android 11. Știu, ar trebui să mă obișnuiesc cu asta, de la 11S, dar tot mi se pare deplasat să livrezi telefoane cu iterația de acum doi ani, când Android 12 vine deja pe mai toate modele, iar unele mai noi au și acces la Developer Preview de Android 13… Cu toate acestea, am să-i dau lui Qin ce este al lui Qin (got it?) și menționez că am primit un update la… MIUI 12.5.3, cât l-am folosit!

La nivel de hardware, ca modelul anterior, este gamă medie. Cu toate acestea, cu greu veți putea să îl faceți knock-out, pentru că a trecut cu brio și o sesiune de Asphalt 9: Legends!

Pentru curioși și pentru amatorii de statistici, vă las mai jos rezultatele de la testele sintetice:

Geekbench: compute & CPU

3D Mark:

PC Mark:

Nici de data aceasta senzorii nu au dezamăgit, dar țin să specific din nou că senzorul de amprentă nu are ce să caute în butonul de pornire. Este destul de incomod de folosit și prea puțin intuitiv. Mulțumită tehnologiei LiquidCool 2.0 de la Xiaomi, nu va trebui să vă faceți griji că telefonul se supraîncălzește în timp ce apăsați pe butoanele virtuale de pe ecran.

Ecran și sunet

Redmi Note 11 Pro+ vine cu un ecran AMOLED de 6,67 inci cu un refresh rate de 120Hz și o rezoluție de 2400 x 1080 pixeli, cu margini subțiri și discrete. Vizibilitatea este excelentă și mi s-a părut ușor să folosesc telefonul afară, într-o zi însorită. De asemenea, unghiurile de vizualizare sunt generoase.

Culorile arată, de asemenea, puternice și precise cu modul implicit Vivid, deși aveți opțiunea de a le modifica și de a le ajusta după bunul plac în setările de afișare ale telefonului.

Calitatea audio care iese din difuzoarele lui Redmi Note 11 Pro+ este una dintre aspectele de menționat ale acestui telefon. Înaltele și mediile sunt redate foarte bine, iar basul nu este deloc rău pentru un telefon din această gamă de preț. Cu toate acestea, nu recomand să urcați la peste 80% volum!

Avem parte de două difuzoare, unul în partea de jos și unul în partea de sus. Cel de sus livrează de fapt sunetul prin intermediul a două grile de difuzoare separate. Sunetul pe care îl produce această dispunere dublă a difuzoarelor este bogat și plin. Și, apropo, volumul este mai mare decât ai avea nevoie, cu spațiu suficient pentru a-ți putea auzi telefonul în medii zgomotoase sau atunci când îl lași în altă cameră.

De cele mai multe ori, atunci când un producător plesnește o marcă pe unul dintre dispozitivele sale, este vorba pur și simplu de o tactică de marketing, dar în acest caz, se pare că gravura SOUND BY JBL are mai mult de atât. Există, de asemenea, suport pentru Dolby Atmos.

Pentru cei mai conservatori există și o mufă audio de 3,5 mm, astfel încât aveți opțiunea de a conecta niște căști cu fir dacă preferați acest lucru.

Camera foto și video

Sistemul de camere foto dispune de un set-up principal de 108MP cu f/1.8, un ultra-wide de 8MP f/2.2 cu un câmp vizual de 120° și o cameră macro de 2MP f/2.4.

Camera principală este vedeta spectacolului aici. Aceasta oferă imagini clare cu o gamă dinamică bună. Un rol important aici îl joacă senzorul HM2 de la Samsung care este prezent pe telefon, ca și modul de 108MP, care livrează o imagine foarte detaliată atunci când faci o fotografie. În mod implicit, însă, camera principală nu fotografiază la 108MP, ci folosește 9-in-1 binning pentru a obține pixeli mai mari care pot capta mai multă lumină, ajungând implicit la o ieșire de 12MP – utilă în scenarii cu lumină slabă.

De asemenea, camera ultra-wide de 8MP face o treabă foarte bună, oferind detalii bune și o gamă dinamică bună. Din fericire, nu pare să existe nicio diferență nici în ceea ce privește reprezentarea culorilor în comparație cu aparatul foto principal.

Camera macro de 2MP face, de asemenea, o treabă decentă în ceea ce privește acuratețea, însă nu te poți apropia de subiect așa cum te-ai aștepta de la o cameră macro.

Pentru iubitorii de selfie-uri, veți fi fericiți să știți că camera frontală nu vă va lăsa dezamăgiți. Gama dinamică atunci când fotografiați cu camera frontală pare să facă și ea o treabă bună.

Modul portret cu aparatul de selfie este, de asemenea, foarte bun! Există, de asemenea, un mod AI care ar trebui să își dea seama de peisaj și să ajusteze setările aparatului foto în consecință.

Cu toate acestea, partea de video nu pare la fel de reușită. Ba mai mult, recomand cu tărie să nu filmați cu telefonul cât timp alergați, pentru că stabilizarea nu există.

Concluzia acestui capitol ar fi ca nu ar trebui să vă încredeți prea mult în capacitățile acestui telefon pentru pozele de noapte (sunt supra-luminate), pentru filmările de noapte (sub orice critică) și pentru redarea culorilor naturale (sunt supra-expuse uneori).

camera principală 0,6/1/2X

108 MP

bokeh

macro

night mode

long exposure night light

selfie zi

selfie bokeh

selfie nightmode

filmare

filmare timelapse

filmare nightmode

Baterie

15 minute pentru un ciclu complet de încărcare este extrem de bine, mai ales că discutăm despre un telefon care nu este flagship. Dacă mai pui și capacitatea de 4500 mAh ajungi liniștit la comcluzia mea – telefonul te ține p zi fără probleme. Și, dacă chiar nu te ține, fi sigur că îl poți încărca ultra-rapid!

Preț, puncte pro și contra

Îl găsiți la 2199,99 lei la Flanco și eMAG, între 1811,99 lei și 2051,99 lei la Vexio și între 1918,99 lei și 2264,99 lei la evoMAG. Personal, un preț mai așezat, pe la 1700 lei ar fi mai apetisant pentru piața locală. dar am văzut cîteva modele cumpărate de cei din jur. Așa că, pare-se că se vinde și așa.

PRO

dual-sim

încărcare rapidă

display cu refresh rate de 120 Hz

conectivitate 5G

oferă mufă de tip jack

difuzoare duale

poze ok în lumină și decente în zone întunecate

Sistem de racire LiquidCool

CONTRA

vine cu Android 11

construcția din policarbonat

destul de necizelat

camera foto nu redă corect tot timpul culorile

oferă doar două update-uri de Android