Review Redmi Note 11S: midrange potrivit pentru gameri și cei care consumă conținut video

A trecut mai bine de jumătate de an de la ultimul review al unui telefon Redmi – Note 9T 5G – așa că era timpul să vedem cum se mai comportă gama. Mai ales că discutăm de un telefon foarte interesant, pentru tinerii care consumă jocuri și materiale video direct pe smartphone.

Cuprins

Specificații

Ambalaj și accesorii

Design și construcție

Software și performanță

Ecran și sunet

Camera foto și video

Baterie

Preț, puncte pro și contra

Specificații

Display ecran de tip FHD+ AMOLED DotDisplay, cu gama de culori extinsă DCI-P3, cu dimensiunea de 6,43 inci, rezoluție 2400 x 1080 pixeli, acoperit cu sticlă Corning Gorilla Glass 3, având un refresh rate de 90 Hz și cea de răspuns a ecranului de 180Hz, IP 53 Chipset procesor MediaTek Helio G96, GPU ARM Mali-G57 MC2 și CPU Octa-core (până la 2.05GHz) Memorie RAM 6GB/8GB LPDDR4X RAM Camera foto Principală: triplă – 108 MP, f/1.9, 26mm (wide), 1/1.52″, 0.7µm, PDAF; 8 MP, f/2.2, 118˚ (ultrawide); 2 MP, f/2.4, (macro); 2 MP, f/2.4, (depth) Are Led flash, panorama și HDR. Filmează [email protected] Secundară: 16 MP, f/2.4, (wide) Filmează la [email protected] Stocare 64GB/128GB UFS 2.2, expandabil până la 1TB Conectivitate Dual SIM (Nano-SIM cu dual stand-by); Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot; Bluetooth 5.0, A2DP, LE; GPS A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO; NFC Sistem de operare Android 11 cu interfața MIUI 13 Acumulator 5000 mAh din aliaj Litiu-Polimer, compatibilă cu fast charge la 33W (100% în 58 minute) Altele senzor de deblocare cu amprentă digitală integrat în butonul lateral; disponibil în trei culori: Graphite Gray, Pearl White, Twilight Blue

Ambalaj și accesorii

Cutia în care vine este una standard, de culoare albă (da, știu, albul și negrul nu sunt culori!), nimic de adăugat. La interior găsim încărcătorul de perete, cablul USB-C, cheița SIM, o husă de silicon transparentă, o folie pentru ecran și trei broșurele. Nimic în plus, nimic în minus față de ce ne-am aștepta de la un midranger. Asta pentru că aici, la acestă gamă, nu a ajuns la modă să nu oferi și încărcător. Încă…

Design și construcție

Designul este unul clasic, generic chiar, aș putea spune. Asta nu trebuie interpretat ca un minus, pentru că investiția în R&D pentru un midrange este clar mai mică decât pentru un flagship. Prin urmare, la categoria unde ”joacă” Redmi Note 11S este ceva normal. Ca să fim sinceri până la capăt, este un smartphone arătos, cu muchii drepte pe față, dar cu unele curbe ușoare pe spate, care este relativ ușor la cele 179 grame.

Atât spatele, cât și marginile sunt realizate din material policarbonat (plastic), care se simte destul de ieftin la atingere. Dar este și un plus important acilea: plasticul are avantajul de a nu se sparge atunci când îl scăpați, așa că materialul ar putea fi un câștig pentru cei ale căror telefoane se confruntă mai des cu accidente. Marginile plate ale telefonului sunt destul de normale, cu grilele tipice ale difuzoarelor și butoanele. Cu toate acestea, există câteva caracteristici notabile care pun Redmi Note 11S deasupra celorlalți jucători.

Un senzor de amprentă digitală se ascunde sub butonul de pornire și este atât precis și rapid, poate mai mult decât senzorii clasici, de sub ecran. Iar asta vine de la unul care știți că a militat împotriva acestei tehnologii. Poate și pentru că am degete de muncitor în construcții, nu de pianist. Oricum, aici Redmi a reușit o mega-afacere. Chapeau!

Avem difuzoare duale, pe ambele muchii – cea superioară și cea inferioară, avem camera selfie pe mijlocul panelului, mufa de încărcare USB type C și cea jack audio, pe muchia de jos, butoanele de pornire și de volum pe partea dreaptă și SIM-tray pe cea stângă. Acesta din urmă conține și locașul pentru cardul microSD.

Pe spare, pe lângă logo și ceva specificații tehnice, avem modulul quad al camerei, care este destul de mare și de ieșit în evidență.

Ecranul telefonului este acoperit cu Cornning Gorilla Glass 3, iar nivelul de protecție IP este 53.

Software și performanță

MIUI 13 este bazat pe Android 11. Asta ar fi un minus pentru Redmi Note 11S, pentru că iterația 12 este deja lansată de Google pentru sistemul de operare Adroid. Bine, înțeleg, după cum spuneam mai sus, că sunt anumite costuri care sunt tăiate de la dezvoltare, dar aș fi preferat să vină din cutie cu acel OS. Rămâne să vedem când va primi update și câte alte update-uri de OS va primi.

Tot ansamblul hardware este unul de gamă de mijloc, dar, suprinzător, asta nu afectează mult performanța. Bineînțeles că nu veți avea una similară cu vârfurile de gamă, dar nici nu veți suferi prea mult din cauza aceasta. Procesorul nu a prezentat niciun fel de lag în toată perioada de utilizare, chiar și atunci când l-am forțat cu Asphalt 9: Legends. Bine, nu eu, după cum am și scris ieri, ci pruncul. Dar, orișicât, după cum ar zice colegii mei de prin zona Moldovei. 🙂

Pentru curioși și pentru amatorii de statistici, vă las mai jos rezultatele de la testele sintetice:

Geekbench: compute & CPU

3D Mark:

PC Mark:

Ecran și sunet

Ei, dragii moșului, aici ajungem la punctul forte al telefonului. Asta pentru că fiecare model are ceva aparte, cu care se mândrește.

Cel mai mare avantaj al lui Redmi Note 11S este ecranul AMOLED mare de 6,43 inci FHD+ 90Hz. Deși nu este nici ceva state of the art, nici cel mai bun din clasă, este unul dintre cazurile extrem de rare în care un ecran AMOLED de 90 Hz este disponibil pe un telefon de buget. Luminozitatea maximă a ecranului este destul de bună în exterior, iar culorile sale sunt vii și clare. Răspunsul tactil este, de asemenea, rapid și fluid, având un refresh rate de 90 Hz și cea de răspuns a ecranului de 180Hz.

Sunetul este un pic mai mult sau mai puțin reușit, în funcție de tipul de muzică pe care îl ascultați. Faptul că are o configurație de difuzoare stereo este, de asemenea, neobișnuit pentru telefoanele din această gamă de preț, dar asta nu înseamnă că este o caracteristică excelentă. Sonorizarea este surprinzător de puternică, dar lipsește o parte din bass, ceea ce face să sune strident la niveluri înalte. Însă, sa-i dăm lui Wang Mang ce-i al lui Wang Mang* și să recunoaștem că și la telefoane mai scumpe, redarea este problematică de la un anumit nivel mai sus.

Cu toate acestea, păstrarea mufei audio Jack permite conectarea unor căști de calitate, care să rezolve acest minus.

*Wang Mang este primul reprezentant al scurtei dinastii chineze Xin (9-25 d.Hr.) care a marcat trecerea de la prima jumătate a dinastiei Han la a doua. Familia lui Wang era înrudită cu familia imperială Han; Wang a fost numit regent în 8 î.Hr., însă și-a pierdut poziția la moartea împăratului. La decesul noului împărat, în 1 Î.Hr., Wang a redevenit regent prin mariajul fiicei sale cu următorul împărat. Decesul timpuriu al ginerelui său i-a dat lui Wang posibilitatea să-i aleagă pe cei mai tineri dintre cei peste 50 de moștenitori legitimi pentru a-i succeda, fiind numit împărat de drept. Astfel, în 9 d.Hr. a ocupat tronul, proclamând dinastia Xin. Dinastia sa ar fi putut supraviețui dacă Fluviul Galben (vezi Huang He) nu și-ar fi schimbat cursul de două ori înainte de 11 d.Hr., provocând distrugeri masive, ceea ce a dus la foamete, epidemii și tulburări sociale. Țăranii s-au unit în grupuri din ce în ce mai mari. Un astfel de grup, Sprâncenele Roșii, a dat foc capitalei, a forţat intrarea în palat și l-a asasinat pe Wang. L-am folosit ca exemplu, pentru a parafraza expresia a-i da Cezarului ce e al Cezarului exclusiv pentru că a trăit în aceeași perioadă cu marele împărat roman.

Camera foto și video

Camerele foto au devenit o parte esențială a smartphone-urilor și majoritatea utilizatorilor se mulțumesc cu materiale video sau foto realizate cu telefonul personal, fără a mai apela la ceva profesional. Bineînțeles, nu discutăm de evenimente speciale – nunți, botezuri sau cumetrii.

Distincția dintre camerele foto de vârf și cele din gama medie este și mai neclară în acest moment, deoarece numărul de megapixeli nu este întotdeauna egal cu conținutul de înaltă calitate. Iar aici, modelele din gama Pixel demonstrau că pot face față cu brio fără sute de MP la bord. Din fericire, Redmi Note 11S face o treabă acceptabilă, deși performanța sa nu este ceva de care să te dea pe spate.

Marketingul sistemului cu patru camere de la Xiaomi este puțin înșelător, deoarece doar două dintre aceste camere contează cu adevărat. Senzorul de adâncime de 2 MP este mai mult un senzor auxiliar, în timp ce camera macro de 2 MP nu este nici ea atât de utilă. Lipsa unui obiectiv teleobiectiv dedicat va fi cu siguranță resimțită de cei care fac fotografii aproape exclusiv cu telefonul mobil.

Camera principală de 108MP cu senzor de la Samsung face o treabă destul de bună atunci când este o zonă luminoasă, deși produce și imagini utilizabile în medii cu lumină slabă. În mod implicit, culorile imaginilor sunt puțin pastelate și ”moi”, dar acest lucru este la fel ca în cazul multor telefoane midrange.

Între timp, camera ultra-wide de 8 MP este, în mod natural, mai puțin impresionantă, în special pentru că este camera pe care o veți folosi cel mai des pentru a realiza fotografii cu peisaje.

Baterie

58 minute pentru un ciclu complet de încărcare nu este tocmai fast charge, dar nici nu stai două ore cu el la priză. Deci, e în linia telefonului. Ajută însă cei 5000 mAh ai acumulatorului. Sincer, eu am reușit să trec ziua cu el și știți câte aplicații țin pe telefon și cum îl folosesc.

Preț, puncte pro și contra

Momentan îl găsiți doar la Quickmobile, la prețul de 1479,90 lei, dar va intra și la alți reselleri după lansarea oficială.* Un preț pe la 1200 lei l-ar face atractiv, deși gama midrange este mai nou dominată de Samsung, cu seria A.

PRO

dual-sim

capacitate mare a bateriei

display cu refresh rate de 90 Hz și cea de răspuns a ecranului de 180Hz

oferă mufă de tip jack

difuzoare duale

poze ok în lumină și decente în zone întunecate

CONTRA

încărcare rapidă la 33W

lipsa conectivității 5G

construcția din policarbonat

fără senzor telefoto

*Articolul este redactat înaintea lansării oficiale.