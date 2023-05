Review tastatura HyperX Alloy Origins Core TKL PBT

Noile tastaturi de la HyperX, de cand au trecut sub brandul HP, par sa fie mai prietenoase cu gamerii si cu mediul inconjurator. Spun asta deoarece noua tastatura Alloy Origins Core TKL PBT este realizata din materiale moderne mult mai rezistente, dar si mai usor de reciclat.

Noua tastatura vine ambalata intr-o cutie simpla cu cateva informatii generale la vedere. O gasiti la interior alaturi de un cablu USB C – USB A, o unealta de scos tastele si niste butoane de rezerva.

Tastatura foloseste formatul TKL, adica nu are NumPad, este mai ingusta si te ajuta daca ai un birou mai mic. Personal consider ca este un format excelent pentru gameri, dar mai putin placut pentru o persoana care lucreaza intr-un mediu office si are nevoie sa scrie sau sa calculeze des.

Plasticul folosit este unul diferit fata de ce ati intalnit voi pana acum pe alte tastaturi. Doar la Razer am mai vazut acest plastic care pare sa fie reciclat si este mai putin placut la atingere. Nu mai are senzatia de plastic „moale”, „fin” ci se simte ca un plastic oarecum ieftin la prima vedere. Dar stiu ca nu este ieftin si nici mai slab calitativ nu este, din contra. S-a optat pentru o extra rezistenta si o extra ergonomie in timpul orelor petrecute in gaming.

Acest plastic este mai dur, mai rezistent, mai util atunci cand iti transpira mana si scrisul de pe taste nu se sterge in timp. Dar pierzi calitatea plasticului de pe vremuri. Nu le poti avea pe toate.

Tastura o poti inclina pe trei trepte diferite (3, 7 sau 11 grade) in functie de nevoia ta, iar piciorusele par sa fie unele rezistente si sa nu se rupa prea usor. Totusi, aveti grija. De asemenea, zonele de contact, acele cauciucuri, sunt foarte bine facute, sunt robuste.

Ca are iluminare deja e o chestie banala. RGB, apropo. Tastatura este compatibila si cu PS5 sau PS4 si chiar cu Xbox Series X, S si One.

Poate va ganditi de ce sa alegeti tastatura asta si nu alta. In primul rand HyperX a demonstrat ca este un brand serios si ca produce lucruri de buna calitate. Tastatura este gandita strict pentru gameri, sa reziste la multele petrecute in fata calculatorului si sa ofere un control cat mai rapid si precis. Si reuseste sa faca asta fara probleme.

Sunetul pe care il produce este unul placut, deloc deranjant, dar satisfacator atunci cand il auzi. Switch-urile personalizate HyperX sunt si ele concepute pentru performanta si fiabilitate.

Structura tastaturii este din aluminiu, corpul din plastic si tastele din PBT. Tastele rezista 80 milioane de apasari, are memorie integrata pentru 3 profiluri, iluminare RGB cu 5 trepte de luminozitate si cam atat.

O gasiti la PC Garage la 467 lei.