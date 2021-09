Review Xiaomi Mi Band 5 – ieftin și bun

Au trecut doi ani de când Gabi a testat Xiaomi Mi Band 4 și mai bine de un an de când succesoarea acesteia a fost prezentată. Azi a venit timpul să vedem cum se comportă în utilizarea zilnică.

Pot spune că mă pricep la smartband-urile Xiaomi, pentru că le-am avut pe toate. Până la seria 5. Dar asta s-a schimbat săptămâna trecută, când am primit brățara la test. Și urmează generația 6! Stați aproape!

Ambalaj, construcție și design

Cutia în care vine brățara este una extrem de simplă, subțire și de culoare neagră. În interior avem Mi Band 5, cablul de încărcare cu cap magnetic și o broșură informativă.

Dacă ai văzut măcar una din generațiile anterioare, știi că avem parte de o curea de silicon, neagră, și ”capsula” care are rol de display. Siliconul este destul de moale și confortabil pentru a fi purtat toată ziua. ”Capsula” are aproximativ aceleați măsuri ca și celalte de dinaintea sa, iar pe spate are senzorul de puls. Ecranul este unul tactil, de tip AMOLED, de 1,1 inci. Are și certificare IP, așa că poate fi lejer purtată la duș sau la piscină.

Utilizare

Aplicația care permite controlul Mi Band 5 este Mi Fit, aceeași ca și la celealte modele anterioare. Din ce am văzut, Mi Band 6 va fi controlat prin alta, cea valabilă și pentru ceasurile smart ale companiei chinezești. Este extrem de ușor de folosit și foarte intuitivă.

Interacțiunea cu Mi Band 5 se face și prin intermediul ecranului tactil, de unde poți seta ce activitate fizică se va monitoriza, poți citi notificările*, poți verifica cum ți cât ai dormit, cât de obosit sau stresat ești, câti pași ai făcut și câte calorii ai consumat, poți chiar verifica și pulsul sau nivelul de oxigen. Cu amendamentul că nu cred că sunt foarte exacte, ci doar estimări pe baza unor comportamente generale. Numărul de pași este corect calculat, dar purtată pe mâna dreaptă măsoară cu 5% mai mult. Posibil pentru că este mâna cu care schimbi viteza la mașină, ridici obiectele sau scrii.

* Din păcate, deși sunt destule caractere afișate pe display, pentru că nu cunoaște diactiticele specifice limbii române, poate fi mai dificil de citit.

Partea de fitness tracking nu am folosit-o, din cauza aceleași accidentări care m-a împiedicat și la reviewul lui Mi Watch. Dar am intrat cu ea în piscină, pentru că suportă pănă la 5 atmosfere.

Mi-a plăcut foarte mult că este color (prima din serie cu astfel de display) și destule fețe disponibile în aplicație!

Baterie și autonomie

Deși scrie că rezistă 14 zile la o încărcare, eu am ”reușit” doar 8 zile de utilizare. Nu știu de ce s-a întâmplat asta, pentru că autonomia este unul dintre punctele forte ale gamei Mi Band. Poate din cauza monitorizării constante a pulsului și a numărului mare de notificări. Oricum, cred că majoritatea veți putea să o folosiți mai mult decât mine. 🙂

Concluzie și preț

Dacă doriți doar o modalitate de a măsura pașii sau activitățile fizice mai simple, cu opțiunea de putea fi notificat și când vă trimite cineva un mesaj sau vă dă like la poze, Mi Band 5 este ideală. Mai ales că momentan costă puțin peste 100 lei, atât la PC Garage, la eMAG, cât și la Altex.