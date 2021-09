Seria Uncharted ar putea fi lansata pe PC

Aventurile lui Nathan Drake ar putea fi incercate pe platforma PC la finalul acestui an daca e sa dam crezare unui zvon de astazi.

Cea mai apropiata experienta de a fi un Indiana Jones virtual este oferita la ora actuala de mult apreciata si laudata serie Uncharted creata de Naughty Dog pentru consola Playstation. Primul joc al seriei, Uncharted: Drake’s Fortune a fost lansat in noiembrie 2007 pentru Playstation 3 si a devenit instant un hit. Primul lucru care iti capta atentia era bineinteles grafica avansata alaturi de momente demne de filmele blockbuster. De la un singur titlu, Uncharted a devenit o serie de succes care este formata la ora actuala din 5 titluri de succes disponibile doar pe consola celor de la Sony, plus cateva spin-offs pe PSP, iOS si Android.

Exista sanse foarte mari ca cele 5 titluri principale ale seriei sa ajunga cat de curand pe PC, cu un posibil anunt oficial din partea Sony pe data de 6 septembrie si o disponibilitate din 7 decembrie prin Steam si Epic Games Store.

Sony a declarat in mai multe interviuri ca sunt deschisi la a aduce mai multe jocuri care se regasesc exclusiv pe consola lor si pe PC, de altfel au achizitionat in acest an si studioul Nixxes care este un specialist in portarea titlurilor de consola pe PC. Ce intareste si mai mult aceasta afirmatie este faptul ca deja avem jocuri precum Days Gone, Death Stranding sau Horizon Zero Dawn portate pe PC si astfel o comunitate mult mai mare se bucura de titlurile lor. Asta bineinteles dupa ce costurile de dezvoltare s-au amortizat.