Review Xiaomi Mi Band 6 – mai nou, mai bun

V-am spus încă de la începutul lunii că urmează și review la generația nouă de Mi Band. Așa că, de data aceasta, nu voi face un review clasic, ci voi marca deosebirile dintre cea de față și Mi Band 5.

Ambalaj, construcție și design

Singura diferență de la ambalaj este cifra – 6 în loc de 5 – și orientarea brățării – de la dreapta spre stânga. Conținutul este și el identic – brățară de silicon, modulul cu display, încărcătorul magnetic și clasicele broșuri. 🙂

Acel modul cu display, ”pastilă”, sau cum vreți să îi ziceți, este mare inovație a producătorului chinez. În primu rând, este mai mare – 1,56 inci, față de 1,1. Dar, poate mai important, nu mai are acel buton prezent de la Mi Band 2 până la la Mi Band 5. Tocmai de aceea vine cu diagonala mai mare.

În rest, nu sunt diferențe deloc între cele două brățări.

Utilizare

De data aceasta, aplicația este Xiaomi Wear, cea comună cu cea a ceasurilor (vezi review-ul lui Xiaomi Mi Watch), ceea ce este o altă evoluție, pentru că nu mai ai aplicați separate pentru ceasurile și brățările Xiaomi. Eu încă aștept o aplicație unitară pentru toate produsele lor – inclusiv pentru Mi Box TV și roboții de curățenie.

Am primit și un update la aplicație cât am folosit-o, dar nu a fost ceva mega-important.

Poți alege din zecile de fețe disponibile, dar nu îți poți crea tu unele singur. De ce mnționez asta? Păi pentru că, deși sunt multe disponibile, sunt destule care par create exclusiv pentru piața asiatică – cu personaje anime sau K-Pop. Bine, am aflat asta doar după ce mi-a spus fiică-mea. 🙂

A trebuit o perioadă de acomodare pentru a mă putea obișnui că interacțiunea cu diplayul se face tactil, fără butonul care a dispărut. Dar m-am obișnuit destul de repede. Ai la dispoziție aceleași funcționalități ca la vechea brățară – poți seta ce activitate fizică se va monitoriza, poți citi notificările, poți verifica cum ți cât ai dormit, cât de obosit sau stresat ești, câti pași ai făcut și câte calorii ai consumat, poți chiar verifica și pulsul sau nivelul de oxigen. Cu amendamentul că, de data aceasta, măsurătorile par mai exacte, după ce le-am verificat cu un pulsoximetru.

Fiind display-ul mai mare, și textul afișat este mai mare. Iar Mi Band 6 poate recunoaște și emoji-urile, deci nu mai ai caractere din acelea ciudate, când îmi pune fiu-miu un smiley face în conversație. Pentru că da, aceasta este prima brățară de la ei care permite și recunoașterea acestora!

Pare că și monitorizarea de somn este mai eficientă, pentru că nu mai îmi arată că am dormit când m-am întins pe pat să mă uit la TV.

Deși are NFC, nu este compatibil cu o aplicație de plată, gen AliPay, așa că este destul de inutilă în Europa.

Baterie și autonomie

Deși este mai nouă, tot 125 mAh are și bateria aceasta. Iar coroborat cu display-ul mai mare și măsurătorile mai exacte, dau o autonomie mai mică. Cu toate cele activate, dar fără activități sportive – încă sunt în recuperare – am avut parte de cinci zile de utilizare. Cred că este ok însă, pentru că am avut notificările pornite și pentru apeluri telefonice, SMS, WhatsApp, Telegram, Facebook etc. Și credeți-mă, primesc sute de astfel de notificări. Am înțeles că poate dura spre o lună dacă nu activezi toate funcționalitățile.

Încărcarea durează în jur de două ore, deci nu prea mult. Între două ședințe la lucru am rezolvat problema.

Concluzie și preț

Merită achiziționat? Eu zic că da, dar dacă nu aveți Mi Band 5. Nu de alta, dar doar pentru un display mai mare și autonomie mai mică, nu merită trecerea. În rest, zic că merită toți banii. Adică puțin peste 160 lei la Altex și la eMag. Cred că acela este prețul corect, nu cei aproape 200 afișați la Flanco sau Quickmobile.