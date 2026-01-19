Revolut Pay intră în era AP2

Revolut anunță că Revolut Pay devine una dintre primele metode de plată din UE compatibile cu Agent Payments Protocol – AP2 de la Google, pentru platformele de comerț agentic din Regatul Unit și Spațiul Economic European.

În practică, asta înseamnă că asistenții AI vor putea finaliza plata direct în interfețe conversaționale, fără redirect la un checkout clasic, cu mandate criptografice care dovedesc intenția utilizatorului.

Ce este AP2 și de ce contează

AP2 este un protocol deschis, dezvoltat cu peste 60 de parteneri din plăți și tehnologie, care standardizează modul în care agenții AI autentifică, obțin consimțământul și execută tranzacții între utilizatori, comercianți și furnizori de plăți – indiferent că vorbim de carduri, transferuri cont-la-cont sau stablecoins. Baza sunt așa-numitele mandate – contracte digitale semnate criptografic, verificabile, care leagă fără echivoc intenția utilizatorului de plata efectuată.

Ce face Revolut diferit

Revolut spune că, pe lângă compatibilitatea cu AP2, a contribuit direct la protocol adaptând fluxurile pentru plăți cont-la-cont – o zonă în care fintechul are deja tracțiune în ecosistemul său. Scopul este ca Revolut Pay să devină „baza pentru comerțul conversațional în UK și SEE, menținând promisiunea de 1-tap checkout, notificări instant și antifraudă integrată.

Viitorul cumpărăturilor nu este un site, ci o conversație. Vrem să trecem dincolo de click-and-pay într-o lume în care asistentul tău IA îți finalizează checkout-ul”, spune Alex Codina, GM Acquiring la Revolut. Viitorul comerțului digital se bazează pe încredere, securitate și viteză. Folosind AP2, Revolut elimină fricțiunea din shoppingul asistat de IA”, adaugă Tara Brady, președinte Google Cloud EMEA.

Standardele pentru comerțul agentic se aliniază

Google a lansat AP2 în septembrie 2025 ca strat comun pentru plăți inițiate de agenți, cu o listă lungă de parteneri, de la Mastercard și PayPal la Coinbase – ideea fiind să evităm un „Babel” de integrări proprietare și să avem o pistă unică, audibilă, cu responsabilități clare când apar dispute.

În ianuarie 2026, Google a venit și cu Universal Commerce Protocol – UCP – un standard complementar pentru întregul parcurs de cumpărare în mod agentic, din descoperire până la post-vânzare.

De ce mișcarea Revolut are sens azi

Din punctul meu de vedere, compatibilitatea timpurie cu AP2 e o mișcare de poziționare inteligentă: dacă „agentic” devine noul „mobil”, atunci cine prinde primul „slotul” de plată implicit în interfețele AI câștigă conversii pe care un checkout clasic nici nu le mai vede.

Mai important, AP2 nu e doar hype – mandatul criptografic mută discuția din „AI-ul a greșit” în „există dovada verificabilă a intenției” și asta contează enorm pentru chargeback, compliance și încrederea consumatorilor. E o piesă-cheie în drumul de la demo-uri cu agenți care „vorbesc” la sisteme care chiar „plătesc” pe bune, cu trasabilitate end-to-end. [

Ce câștigă comercianții și utilizatorii și unde merge piața

Comercianții și utilizatorii au de câștigat semnificativ din noile modele de plată integrate direct în conversație. În primul rând, rata de conversie crește, deoarece plata se finalizează în aceeași interacțiune, fără pași suplimentari, iar procesul beneficiază de un nivel ridicat de antifraudă, implementat direct în infrastructura Revolut. În al doilea rând, portabilitatea și interoperabilitatea devin avantaje majore: același limbaj AP2 poate fi folosit atât de agenți, cât și de comercianți, indiferent de metoda de plată aleasă, ceea ce simplifică integrarea și reduce costurile tehnice. În plus, controlul și auditul sunt mult îmbunătățite datorită mandatelor de tip intent și cart, semnate cu credențiale verificabile, care creează un lanț de dovezi pentru fiecare tranzacție și permit trasabilitate completă.

În ansamblu, piața se îndreaptă către plăți mai rapide, mai sigure și mai standardizate, în care experiența utilizatorului și încrederea în infrastructură devin elemente centrale.

Dar ecosistemul nu se oprește la AP2: card schemes, procesoare și jucători de open banking împing standardele proprii, iar Stripe împreună cu OpenAI propun ACP pentru expunerea checkout-ului către agenți. În paralel, Coinbase promovează x402 pentru decontare programabilă. Toate converg spre același obiectiv – plăți inițiate de agenți, sigure, verificabile, interoperabile. Pentru comercianți, întrebarea nu mai e „dacă”, ci „cum” îți faci stiva „agent-ready” fără să-ți rupi procesele curente.

Pe scurt, odată cu compatibilitatea AP2, Revolut își asigură locul la masa mare a comerțului conversațional – și, judecând după ritmul la care Google, rețelele de plăți și marii procesatori împing standardizarea, mișcarea vine la momentul potrivit. Dacă agenții vor începe să „cumpere” tot mai mult în locul nostru, cine deține butonul Pay în conversație va dicta fluxul de bani. Resistance is futile, parcă așa ziceau borgii din Star Trek? 😛