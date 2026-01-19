Experiența mea cu Vodafone Easy, după o lună de utilizare

Despre Vodafone Easy, recent lansatul abonament digital de la operatorul roșu, v-am scris aici, anul trecut.Ba, mai mult, pentru cei interesați, Răzvan a scris pe larg despre primele impresii după interacțiunea cu noul operator. Ei bine, pentru că, în aceeași perioadă cu el, am testat și eu serviciul, am zis să revin cu câteva detalii mai pe larg.

Dar, înainte de toate, ca să fie clară linia acestui articol, când spun că am testat, nu mă refer la situația clasică în care un furnizor oferă gratuit un gadget sau serviciu, iar bloggerul scrie un review la final. Nu a fost cazul aici, pentru că am plătit serviciile folosite – apropo, asta făcuse și Răzvan – și mi-am permis să am o opinie sinceră, obiectivă și detașată total de orice obligație contractuală.

Acum, că am lămurit asta, să începem cu începutul. Pentru review-urile de smartphone-uri de pe blog, nu folosesc tot timpul eSIM-ul personal, ci unul secundar, pe care redirecționez apeluri. Știu, ideal ar fi să am numărul principal, astfel încât toate testele să fie făcute cu un telefon care este daily driver, dar am renunțat să fac asta acum ceva vreme. Primesc destul de multe astfel de gadgeturi la test și timpul pierdut pentru mutarea conturilor de social media (în special Whatsapp și Telegram) și a aplicațiilor bancare și de plată (am șase conturi bancare, la cinci bănci diferite, dar toate cu scopul lor) dura prea mult. Și trebuia să fac asta chiar și de două sau trei ori pe lună, în anumite perioade. Unde mai pui că sunt situații în care am la review două smartphone-uri simultan. 🙂

Acestea fiind scrise, sper că înțelegeți de ce am nevoie de un al doilea număr. În plus, acesta îmi e la îndemână și pentru alte situații – e cel oferit pe diverse site-uri sau la diverse campanii promoționale, e numărul legat de conturile de OLX sau Temu, pe scurt e cel pe care îl sacrific pentru a putea face față spam-ului. A! Să nu uit! Mi-a mai fost util la un anumit moment: când mi l-a cerut cineva cu care nu doream morțis să țin legătura, dar nici nu puteam zice că nu îi dau telefonul meu. Deh, cred că ați prins ideea!

Din toate motivele de mai sus, de vreo șase ani am un număr secundar, pe care l-am ținut pe YOXO până în noiembrie, adică până când au anunțat cei de acolo că scumpesc abonamentele. Pentru că Vodafone Easy se lansa în acea perioadă și a beneficiat și de o promoție de Black Friday, am portat numărul de la galben la roșu. 😛

Bine, corect ar fi să spun că am încercat portarea pe planul Boost, pentru că nu am reușit singur deloc. Asta pentru că, deși parcurgeam pașii în aplicația Easy și primeam SMS de la YOXO cu ofertă de retenție – deci procesul era pornit – el se finaliza tot timpul cu aceeași eroare. După trei încercări nereușite, am ajuns la serviciul clienți al Vodafone, iar împreună cu ei am mai încercat de alte trei ori. Problema era că, deși treceam seria de pe SIM-ul vechi și CNP-ul meu în câmpurile corecte, ele ajungeau la ei în sistem inversate, iar asta cauza respingerea cererii de portare. Cei de acolo au fost destul de drăguți încât să refacă de fiecare dată cu mine pașii, iar a șaptea oară a fost cu succes. Chiar m-au ajutat și au bifat prin sistemele lor să beneficiez de oferta de jumătate de preț – deci doi euro în loc de patru – deși portarea s-a efectuat după ce promoția a fost finalizată. Ce-i drept, de început începuse la timp. 🙂

După toate aceste probleme, am devenit abonat Vodafone Easy cu acte în regulă și promoție activă, așa că, de la început de decembrie și până acum am folosit exclusiv datele mobile de la ei și, de destule ori și apelurile de voce. Asta nu mi-a ieșit tot timpul, pentru că unii mă sunau pe numărul principal și de pe acela vorbeam sau îi sunam înapoi, dacă ratam apelul.

După perioada asta pot spune că sunt mulțumit de ei – au semnal ok prin locurile pe unde mă plimb (dar menționez că nu am fost plecat în afara județului în perioada asta), iar în destule zone au acoperire 5G stabilă, calitatea apelurilor a fost bună, iar vitezele sunt superioare celor de la DIGI, la preț chiar mai mic:

Concluzia ar fi că a fost o mișcare bună această portare, dar încă nu sunt convins că vreau să mut și numărul principal la ei. Cel puțin nu cât timp nu verific acoperirea pe mai multe județe și până nu mai prind o ofertă similară ca preț. 😛