Am testat realme GT Neo 3 cu incarcare la 150W – se incarca in cinci minute!

realme a lansat de curand si in Romania modelul GT Neo 3, acel telefon cu o incarcare a bateriei de 150W, fiind astfel telefonul cu cea mai rapida incarcare din lume. 150W este enorm si foarte multi au ras cand a venit vorba de sanatatea bateriei. Dar chiar asa sa fie? Noi l-am testat si va spunem ce parere avem in randurile de mai jos.

Introducere

realme a venit pe piata in 2018 cu scopul de a oferi telefoane accesibile tuturor. Ei vor sa aduca tehnologia de top intr-un segment accesibil astfel incat toata lumea sa si-o permita. Si pana acum au reusit sa vina pe piata cu telefoane interesante si cu tehnologii avansate, dar la preturi foarte atractive.

Anul acesta au venit si cu alte produse, cum ar fi tablete, televizoare, casti, ceasuri, laptop-uri si lista poate continua. Vor sa isi faca un ecosistem puternic si accesibil.

Iar in cazul de fata, realme GT NEO 3 este un telefon puternic, un flagship adevarat, dar care costa mult mai putin decat rivalii Samsung, Huawei sau chiar Xiaomi.

realme face parte din grupul BBK, grup in care se afla Oppo, vivo, OnePlus si IQOO. Practic se fac in aceeasi fabrica, impart platforme si tehnologii, uneori chiar seamana intre ele.

Specificatii

Ecran 6.7 inch AMOLED 120Hz, 1 miliard de culori, HDR10+, Corning Gorilla Glass 5, 1080 x 2412 pixeli

Procesor Dimensity 8100 5nm

Memorie 256GB UFS 3.1

12GB RAM

Camere foto: 50MP wide, 8MP ultrawide, 2MP macro

Filamr 4K 60FPS

Camera frontala 16MP

Conectivitate: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, USB Type C 2.0

Senzor de amprenta integrat in ecran

Baterie 4500mAh

Incarare rapida 150W

Design

A ramas un telefon emblematic. Seria GT se remarca prin dungile specifice masinilor de curse. Spatele in cazul de fata este dintr-un plastic finisat atat de bine incat lasa impresia ca este sticla. Este un spate mat cu o culoare deosebita, iar dungile albe chiar il fac sa arate bine.

Are o forma placuta, este confortabil si se tine bine in mana. Nu este foarte lat, de unde si confortul ridicat, iar butoanele sunt asezate corespunzator.

Butoanele de volum sunt pe stanga si sunt de tip pastila, iar cel de power este pe partea dreapta. Jos are difuzorul, microfonul si portul USB C, iar sunt inca un difuzor si inca un microfon. Vine cu folie pe ecran din fabrica.

Ecran

Este un veritabil AMOLED la 120Hz cu o diagonala de 6.7 inch. Specificatiile tehnice sunt impresionante, dar fiind ca stie HDR10+, reda peste 1 miliard de culori si are protectie Gorilla Glass 5.

Totusi, rezolutia nu este una uriasa ci este 1080 x 2412 pixeli. Personal o consider perfecta pentru ca ecranul este un consumator mare de energie, iar o rezolutie mare ar insemna si o luminozitate mai mare, in concluzie un consum mai mare de energie.

In cazul de fata avem nu avem o valoarea pentru luminozitate, insa va pot garanta ca poate fi folosit afara in mijlocul zilei. Culorile sunt foarte bine, naturale, se vede ca realme a calibrat display-ul si nu l-a lasat asa cum vine de la Samsung, suprasaturat.

Este foarte responsive, nu ma prind daca are sau nu rata de refresh adaptiva (probabil ca nu) pentru ca nici in meniu nu scrie asa ceva. Nu cred ca este un ecran de cea mai noua generatie, un LTPO. In setari am gasit doar ca poti seta rata de refresh la 60 sau 120Hz sau sa o lasi pe automat, lucru care poate insemna ca iti tine telefonul pe 60Hz atunci cand nu te joci si trece automat pe 120Hz in jocuri.

Sunet

Ca la orice alt telefon flagship cu sacrificii. Adica un volum ridicat, destul de clar dar fara prea mari pretentii de bass. Inaltele sunt destul de ascutite, parca un pic fortate. Nu se poate compara cu Samsung sau iPhone la acest capitol.

Camera foto

Are trei camere foto

camera principala de 50MP cu care o sa faci mai toate pozele, f/1.9, 24mm, OIS, PDAF

camera de 8MP ultraide cu f/2.3, 15mm si unghi de 120 de grade

camera de 2MP pentru macro cu f/2.4

Realist vorbind, doar camera de 50MP conteaza. Celelalte doua nu ofera performante atat de impresionante. Le poti folosi, dar daca vrie o fotografie clara nu ti le recomand. Le poti folosi, evident, dar nu te astepta sa scoata un rezultat similar cu cel oferit de Samsung sau iPhone.

Camera principala este foarte buna. Mi se pare ca se descurca excelent si are parte de o procesare foarte buna. Cand faci poza nu ti se pare nimic wow, dar dupa procesare lucrurile se schimba.

Nici ultrawide-ul nu este rau, dar deformeaza destul de tare peisajul si cum faci putin zoom se pierd toate detaliile.

In schimb are niste culori bune, declanseaza repede fara sa stea pe ganduri si are multe moduri de fotografiere. Vi le las pe toate mai jos.

Si inca o chestie. Fotografiile nu se fac la 50MP in mod automat. Camera principala, in mod automat, va face poze la rezolutie 4096 x 3072 pixeli(~2.4MB), iar daca vrei 50MP trebuie sa o treci in modul de 50MP, unde pozele au 6144 x 8192 pixeli (~6.7MB). Trist…

Elefantul din camera – incarcarea la 150W

Are o baterie de 4500mAh, iar in pachet este oferit cu un alimentator de 150W. Da, este un alimentator mare pe USB C care promite sa-ti incarce telefonul in cateva minute.

Si fix asta se intampla. De la 0 la 100% este full in aproximativ 20 minute. Iar pana la 50% este gata in 5 minute! Pe testate, pe cronometru.

Acum…daca bateria are de suferit nu stiu sa va spun. Nu se strica nici o baterie intr-o saptamana de utilizare. Dar realme promite ca acesta baterie ar trebui sa reziste cativa ani buni la acest tip de incarcare. Adica nu se va strica in urmatorii 2 ani, cel putin. Chiar si asa, daca bateria cedeaza dupa 2-3 ani mi se pare OKISH, dat fiind faptul ca asta este media cand oamenii isi schimba telefonul sau bateria.

Ca idee, eu la 13 Pro Max inca am 100% sanatate baterie si se face un an de cand il an. Il incarc doar la 15 sau 20W, nu mai stiu cat are incarcatorul original de iPhone si nu mi se pare ca se incarca greu. Plus ca eu il incarc si haotic, gen in masina cand folosesc Waze, la birou din laptop si tot asa.

Software si aplicatii instalate

Ruleaza Android 12 cu interfata realme UI 3.0. Aplicatiile care vin cu telefonul sunt putine si se pot sterge. Asa arata telefonul prospat pornit:

Ai TikTok, toata suita Google, Wheater, MyFiles, o galerie foto realme, o aplicatie de muzica realme, LinkedIn, Games, Bo0king si Amazon. Se pot sterge toate. Nu inteleg de ce vin preinstalare…

Dar telefonul este foarte rapid, interfata realme este placuta si rapida. Nu am intalnit lag pana acum, totul se incarca repede si ma declar multumit de experienta. Personal imi pare ca seamana cu interfata de la Samsung.

Concluzie

realme GT NEO 3 150W este un telefon puternic si foarte aratos. Personal sunt indragostit de el. Imi place cum arata, cum se misca, iar incarcarea bateriei este impresionanta. L-as putea folosi ca telefon principal fara doar si poate. Nici camera foto nu este rea.

Il recomand daca vrei un Android un pic diferit, daca v-ati saturat de Xiaomi, Huawei, Samsung sau alte modele cu Android si vreti o experienta noua. O sa va placa realme.

Costa le eMAG 3264 lei in versiune de 256GB si 12GB RAM.