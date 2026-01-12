Roborock lansează Saros Rover la CES 2026

Roborock, lider global în roboți de uz casnic, a prezentat la CES 2026 (6–9 ianuarie, Las Vegas) un portofoliu extins de produse care intră pe piață în prima jumătate a anului, cu accent pe mobilitate, autonomie și AI.
Vedeta a fost Saros Rover – primul aspirator‑robot din lume cu arhitectură „wheel‑leg”, capabil să urce și să coboare scări și pante în timp ce le curăță, folosind algoritmi de inteligență artificială, senzori de mișcare și informații spațiale 3D; modelul este real, aflat în dezvoltare, fără dată de lansare confirmată.
În demonstrațiile de la stand, Saros Rover a urcat trepte tradiționale, curbe sau cu „bullnose”, a traversat rampe, a executat opriri bruște, schimbări rapide de direcție și „salturi” scurte, menținând corpul la nivel datorită celor două picioare cu roți care se pot ridica și coborî independent.
Tot la CES, Roborock a anunțat parteneriatul global cu Real Madrid („The Greatest Meeting The Greatest”), cu activări pe stadioane și campanii (parteneriatul acoperă exclusiv categoria aspiratoarelor), semnat de președintele Roborock, Quan Gang, și Emilio Butragueño, Director de Relații Instituționale al clubului.
- Saros 20 și Saros 20 Sonic – flagship-urile din prima jumătate a anului:
- StarSight Autonomous System 2.0 cu recunoașterea a până la 201 obiecte, plus AdaptiLift Chassis 3.0 pentru praguri în două trepte (până la 4,5 + 4 cm); motor HyperForce la 35.000 Pa.
- Saros 20 Sonic adaugă RetractSense Navigation pentru design ultra‑subțire (7,98 cm), și VibraRise 5.0 cu mop sonic extensibil la 4.000 vibrații/min pentru curățare la margini; noua stație RockDock spală mopul cu apă la 100°C.
- Qrevo Curv 2 Flow – primul model Roborock cu mop‑roller:
- Roller lat, auto‑spălat în timp real (SpiraFlow), presiune de 15 N, până la ~220 RPM, cu funcția Edge‑Adaptive pentru curățare precisă lângă pereți și protecția covoarelor; putere de aspirare de 20.000 Pa.
De asemenea, compania chineză se va extinde în America de Nord cu roboți pentru tunderea gazonului:
- RockMow X1 LiDAR: 4WD, Active Steering, Dynamic Suspension; LiDAR 360° + 2 camere, detecție până la ~70 m (230 ft), ~200.000 puncte/s; obstacole până la 3,1 cm, pante ~39°, IPX6, geofencing și 4G LTE; acoperă până la ~2.000 m²/24h.
- RockMow X1 (standard): navigație cu 4 camere și RTK full‑band; ~3.000 m²/24h.
- RockNeo Q1: entry‑level cu RTK + VSLAM, IPX6, obstacole ~3,6 cm (1,4″), pante ~24°, ~1.000 m²/24h.
Sincer, aceste ultime produse cred că vor avea un mare succes, dacă vin cu specificații și prețuri ok, pentru că văd tot mai des oameni interesați de ele.
