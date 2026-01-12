Roborock lansează Saros Rover la CES 2026

Roborock, lider global în roboți de uz casnic, a prezentat la CES 2026 (6–9 ianuarie, Las Vegas) un portofoliu extins de produse care intră pe piață în prima jumătate a anului, cu accent pe mobilitate, autonomie și AI.

Vedeta a fost Saros Rover – primul aspirator‑robot din lume cu arhitectură „wheel‑leg”, capabil să urce și să coboare scări și pante în timp ce le curăță, folosind algoritmi de inteligență artificială, senzori de mișcare și informații spațiale 3D; modelul este real, aflat în dezvoltare, fără dată de lansare confirmată.