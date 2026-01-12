eMAG dă drumul mâine la ”Revoluția Prețurilor”. Iată ce îți recomandăm

Mâine începe campania tradițională de reduceri a eMAG, una cu discounturi și premii.

Campania „Revoluția Prețurilor” se desfășoară 13-15 ianuarie și include peste un milion de oferte, plus o tombolă cu premii (telefoane, laptopuri de gaming, televizoare OLED etc.). Clienții care comandă din aplicație au șanse duble la premii, potrivit relatărilor presei și comunicărilor retailerului.

Pentru cei interesați, am spicuit câteva oferte:

Partea și mai bună este că puteți câștiga și o serie de cadouri: 3 iPhone-uri 17 Pro, tot atâtea laptopuri de gaming de la HP, aspiratoare robot Roborock Qrevo Curv, epilatoare Philips și televizoare LG OLED, dar și un pachet Dental Care Plus. Ce ziceți, aveți în plan vreo comandă?