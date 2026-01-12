eMAG dă drumul mâine la ”Revoluția Prețurilor”. Iată ce îți recomandăm

Mâine începe campania tradițională de reduceri a eMAG, una cu discounturi și premii.
Campania „Revoluția Prețurilor” se desfășoară 13-15 ianuarie și include peste un milion de oferte, plus o tombolă cu premii (telefoane, laptopuri de gaming, televizoare OLED etc.). Clienții care comandă din aplicație au șanse duble la premii, potrivit relatărilor presei și comunicărilor retailerului.
Pentru cei interesați, am spicuit câteva oferte:
- Televizor TCL QLED 55P8K, 139 cm la 1.599 lei (redus de la 1.999 lei), că tot vine meciul de baraj al naționalei de fotbal și, poate, Mondialul de la vară.
- Televizor LG LED 65UA74003LB, 164 cm dacă vrei diagonală mai mare, să vezi pasa filtrantă a lui Ianis către Bîrligea (va fi 1.999 lei, în loc de 2.399 lei).
- Set 4 scaune dining/bucatarie Kring Havana, lemn/PP, perna sezut, Alb, la 399 lei (reducere de 33%), ca să aibă unde sta invitații pe care îi chemi la vizionarea meciului (e păcat să iei televizor și scaune nu!).
- Set de 10 piese Tefal Ingenio Emotion – dacă tot ai chemat gașca la meci și ai scaune, să ai în ce găti o gustare 😛 . Mai ales că le prinzi la 449 lei, nu la 645,99.
- Aspirator vertical fara fir cu spalare Rowenta X-Clean 4 GZ5037WO ca să ai cu ce face curat după ce pleacă toți de la tine (că doar nu o să îi chemi cu mop și mătură la ei!). Va fi 1.399 lei, nu 1.903,30, cât e de obicei.
- Masina de spalat rufe cu uscator Samsung WD90DG5B15BBLE, să ai unde băga fața de masă și șorțul de bucătărie. Costă 2.199 lei, redusă de la 2.809,98.
- Uscator de rufe Electrolux EW7D283VE dacă ai fost deja cumpătat și ți-ai luat mașină de spălat, dar ai fost atât de chibzuit să iei cu uscător. Costă 2.499 lei, cu o reducere de 215%!
- Laptop HP 15-fd0014nq cu procesor Intel® Core™ i7-1355U – trebuie să ai de pe ce să postezi îndemnurile către Lucescu și ai lui, că are reducere bună: de la 3.499,99 lei la 2.699 lei!
- Și, ca să fii în formă pentru Generația de Suflet: Banda alergare Kondition X8000 (acum 999 lei, în loc de 1.429,99 lei), Puma Flexfocus Lite (149 lei, în loc de 249,99) și Smartwatch Garmin fenix 8, 47mm (3.099 lei, cu discout de 300 lei).
Partea și mai bună este că puteți câștiga și o serie de cadouri: 3 iPhone-uri 17 Pro, tot atâtea laptopuri de gaming de la HP, aspiratoare robot Roborock Qrevo Curv, epilatoare Philips și televizoare LG OLED, dar și un pachet Dental Care Plus. Ce ziceți, aveți în plan vreo comandă?
