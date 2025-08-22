Salt Bank introduce top-up instant și gestionare carduri

Aplicația mobilă Salt Bank a fost actualizată cu două funcționalități importante: posibilitatea de alimentare instant a contului prin Apple Pay și Google Pay, precum și opțiunea de gestionare a cardurilor salvate.

Prin integrarea cu Apple Pay și Google Pay, utilizatorii pot efectua top-up-uri fără a introduce manual datele cardului, procesul fiind automatizat și securizat. Funcția este disponibilă pentru utilizatorii de Android și iOS care au instalat cea mai recentă versiune a aplicației.

De asemenea, aplicația permite acum editarea cardurilor: utilizatorii pot șterge cardurile vechi și pot adăuga altele noi direct din interfața aplicației. Această funcționalitate era cerută de mult timp și vine în sprijinul celor care își schimbă frecvent cardurile sau doresc o mai bună organizare a metodelor de plată.

Actualizarea face parte dintr-un plan mai amplu de îmbunătățire a experienței utilizatorului, care include integrarea cu portofele digitale, optimizarea plăților recurente și extinderea compatibilității cu servicii externe.

Aplicația poate fi actualizată din App Store sau Google Play.

Toate articolele noastre despre Salt Bank le găsiți aici.