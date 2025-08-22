Opinia nepopulară din vacanță: DIGI este imbatabil la serviciile de roaming

Știu, ziua rezervată rubricii acesteia este lunea, dar fix lunea aceasta reveneam din concediu și eram prin aeroporturi, cu clasicele întârzieri ale operatorilor low-cost. În plus, nu știam încă suma exactă de plată pentru serviciile de roaming de date. 🙂

Să începem cu începutul: am fost timp de o săptămână în vacanță la ”verișorii” spanioli, în Tarragona. Bine, ei ar spune că sunt catalani, dar cum roamingul zicea că sunt în Spania, să nu intrăm în clinciuri politice. :p

Ei bine, cum am fost toți patru, fiecare cu telefonul lui, am vrut să văd cât ne costă dacă folosim telefoanele în regim normal, cu Wi-Fi la apartament și date mobile în rest – în aeroport, pe drum, pe plajă sau prin oraș. Singurul care a abuzat de roaming am fost eu, pentru că am urmărit meciul lui Liverpool FC pe telefon, pentru că nu eram la apartament și nu am cărat tableta cu mine. În rest, ceilalți s-au limitat la câteva filmulețe, WhatsApp și browsing și vreo două-trei apeluri telefonice.

Știți cât m-a costat toată afacerea? Fix 5,87 Euro, din care mai mult de jumătate sunt generați de streamingul de la VOYO. Practic, o bere în oraș, asta a fost tot! Sau o pizza în Timișoara. 🙂

Serviciul de roaming de la DIGI e simplu, transparent și extrem de accesibil. Nu ai nevoie de activări complicate, nu te trezești cu costuri ascunse, și nici nu trebuie să stai cu frica facturii la întoarcere. În cazul meu, am avut internet 5G stabil, apeluri fără întreruperi și acoperire excelentă în zone turistice și urbane, după cum se vede și în testul de viteză de mai jos:

Ce mi s-a părut interesant a fost că rețeaua parteneră era Orange, deși DIGI operează și în Spania și avea un magazin oficial la o stradă distanță de locația de cazare și îl aveau pe Sonic Rațiu pe afiș.

Pentru cei mai puțin familiari cu serviciul, se poate activa simplu, din aplicația de mobil, de pe site, din contul de utilizator sau dintr-un magazin fizic. Cam la fel ca la alți operatori, cu diferența majoră că nu te va costa o avere.

Practic DIGI pare să fi înțeles ce înseamnă mobilitate reală. Nu te obligă să cumperi extraopțiuni, nu te condiționează cu abonamente premium, și nu te penalizează pentru că ai plecat în vacanță. Și nu, ăasta nu e un articol promoțional, plătit sau sponssorizat în vreun fel de operatorul telecom local, ci este doar o simplă opinie personală.

Pentru cazurile în care serviciile DIGI nu sunt potrivite, ca preț sau acoperire, vă recomand în continuare serviciile de roaming prin eSIM.