Samsung SSD 980 PRO 500 GB review: fratele mai puternic

Recent va scriam despre faptul ca am testat un Samsung SSD 980 de 500 GB – NVMe M2. Ei bine, acum am avut ocazia sa testez si varianta mai puternica a acestui SSD, cea cu „PRO” in denumire. 🙂

De data asta n-am mai facut teste comparative cu Samsung-ul SATA pe care-l am, ca n-avea rost, insa va recomand cu caldura sa deschideti review-ul anterior pentru a putea compara vitezele obtinute de varianta PRO versus cea non-PRO.

Si pana sa trecem la rezultatele testelor, va pot spune ca Samsung SSD 980 PRO de 500 GB costa 560 lei. Cu mai bine de 50% mai mult decat varianta non-PRO.

La fel ca si inainte, am rulat AS SSD Benchmark, CrystalDiskMark si Samsung Magician, tool-ul celor de la Samsung. Rezultatele, mai jos.

Este foarte clar, din rezultate, ca varianta PRO a acestui SSD este cu cel putin 10% mai rapida decat cea non-PRO. S-ar putea pentru unii acest lucru sa conteze si sa merite diferenta de pret. Asta decide fiecare pentru el.

De fiecare data am testat SSD-ul fara sa fie sistem de operare pe el, deci cu siguranta am obtinut rezultatele maxime. Acum abia astept sa pun sistemul de operare pe acest 980 PRO si sa inlocuiesc vechiul meu SSD pe SATA. Probabil ca diferenta de viteza va fi impresionanta.