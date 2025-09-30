Trust lanseaza Xyra TKL, prima tastatura din gama lor cu switch-uri hot-swappable

Trust a lansat astazi tastatura Xyra TKL Gasket, prima tastatura a companiei cu switch-uri hot-swappable si montura gasket. Aceasta este orientata catre personalizare, performanta si confort.

Tastatura are format TKL si este compatibila cu switch-uri 3 pin sau 5 pin. De fabrica vine echipata cu switch-uri LEOBOG Seiya cu 5 pin care vor rezista 60 de milioane de apasari. Sistemul de montare gasket contribuie la un feedback mai moale, cu amortizarea zgomotului de tastare, ceea ce face fastatura potrivita pentru utilizare pe termen lung, cu nivel redus de oboseala auditiva si tactila.

Are iluminare RGB, 12 combinatii de Fn, cablu detasabil USB C si in pachet ofera si un instrument pentru extragerea keycap-urilor si a switch-urilor. Pretul recomandat este de 90 euro.