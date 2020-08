Hyundai Kona (2020) electric 64 kWh review: frica de autonomie dispare

Am avut ocazia să conduc, pentru un weekend, noul Hyundai Kona electric (2020) cu bateria mare de 64 kWh. Este una din mașinile electrice pe care mi-am dorit foarte mult sa pun mâna, acum vă pot face un review complet despre ea.

Am primit mașina în teste, într-o vineri, de la Hyundai Timișoara – Casa Auto, cărora le mulțumim. Fiind vorba despre un mic SUV, sau crossover, unde credeți că am plecat cu ea? Pai la munte, cu cortul… chiar dacă vremea a fost una cu 90% șanse de ploaie.

Cumva știam la ce să mă aștept deja de la mașină, pentru că am mai condus pentru câțiva kilometri Kona-ul din „flota” de test-drive a proiectului Electromobilitate, ocazie cu care am scris un articol și am făcut un video cu primele impresii – pe care vă recomand să le urmăriți. Chiar și așa, nu îți dai cu adevărat seama ce știe o mașină până nu o conduci minim câteva sute de kilometri pe drumuri variate. Așa că asta am și făcut.

Înainte de a trece la fapte, vă menționez că vor mai urma și una sau două materiale video (review-ul în variantă video dar și un vlog de călătorie) așa că, dacă sunteți curioși de mașină, țineți aproape și, de ce nu, abonați-vă la canalul nostru de YouTube. Bun, acum putem trece la treabă.

Dotări și specificații

În momentul de față există, conform site-ului Hyundai România, două variante de echipare pentru Hyundai Kona electric (Highway și Luxury+) și două variante de baterie, una de 64 kWh cuplată la un motor de 204 CP și una de 39.2 kWh cuplată la un motor de 136 CP.

Noi am avut varianta Luxury+ cu baterie de 64 kWh, adică maximul pe care îl poți obține în România pentru Kona Electric. În alte geografii pe Kona se mai pot adăuga și alte opționale pe care aici nu le putem avea, cum ar fi scaune ventilate cu piele, plafon panoramic și altele.

De asemenea, țin să vă menționez că varianta cu baterie de 39.2 kWh nu se livrează în România, iar varianta de echipare Highway pentru bateria de 64 kWh se obține cu greu.

Nu în ultimul rând, trebuie să vă spun, la fel ca la review-ul pentru Hyundai Ioniq 28 kWh (partea 1; partea 2 la drum lung) că valorile de capacitate a bateriei exprimate anterior sunt nete, adică atât poate folosi utilizatorul.

Bun, acum să vă spun ce dotări are Kona electric 2020:

ACC – adaptive cruise control

Lane assist cu păstrarea benzii de mers

Scaune încălzite

Volan încălzit

Keyless entry & go

Navigație cu Android Auto și Apple CarPlay (de 10 inch)

Sistem audio premium Krell

Încărcător wireless telefon

Faruri full LED

Scaune cu reglaj electric

Tapițerie piele + textil

Pot să spun că lista de echipamente regăsite pe Kona în varianta de echipare Luxury+ este mai mult decât suficientă și perfectă.

Aspect interior si exterior

Exterior. Voi fi sincer cu voi, la început, când s-a lansat Kona, nu mi-a plăcut prea mult aspectul exterior al acesteia. Între timp, pe măsură ce am văzut-o pe stradă și m-am obișnuit cu ea a început să-mi placă tot mai mult. Acum, varianta electrică mi se pare chiar frumoasă și agresivă, chiar dacă, în continuare, spatele nu îmi place 100%.

În altă ordine de idei, verdele acesta arată foarte foarte bine și se potrivește cu „caracterul” electric al mașinii. Însă veți vedea mai jos că nici pe alb sau roșu (portocaliu) n-arată rău deloc.

Interior. Dacă la exterior n-am fost convins de la început, interiorul de pe Kona mi se pare foarte fain și aproape la fel de bun ca și pe Ioniq – poate cel de pe Ioniq e mai premium pe alocuri. Am avut ocazia să văd și o variantă cu interior alb la Hyundai Timișoara. Interiorul acesteia este absolut superb.

Spațiul interior e bun pentru patru persoane, însă persoanele din spate au mai puțin loc decât în Ioniq. Chiar și așa, Kona electric poate acomoda patru pasageri pentru un weekend. Noi am plecat la munte în doi cu cort, masă, scaune, saci de dormit, doi rucsaci de 30 de litri și tot felul de acaraturi. Portbagajul a fost mai mult decât suficient.

Confort, utilizare și dotări

Cum vă spuneam, într-o călătorie de două persoane cu tot ceea ce trebuie pentru cort Kona oferă un confort foarte foarte bun. Scaunele sunt confortabile și bine profilate iar poziția la volan este una bună. Am făcut în total 510 km în două zile, atât pe locul din stângă cât și pe cel din dreapta, și pot să vă spun că nu am simțit nici o urmă de oboseală datorată condusului.

Chiar dacă am fost în mijlocul verii, afară temperatura a scăzut sub 10 grade pe timp de noapte și n-a trecut de 15 grade ziua, în plus a mai și plouat ocazional, așa că am avut și câteva episoade când am mâncat puțin de frig și am făcut ceva ce nu credeam că o să fac: am pornit scaunele încălzite de câteva ori când ne-am urcat în mașină. De încălzirea în volan nu m-am folosit.

Nu trebuie să vă mai spun cât de mult face liniștea dintr-o mașină electrică, nu? Am spus-o deja, cred, în toate review-urile despre mașini electrice. Dar liniștea lasă, la viteze mari, ca sunetul dat de anvelope și de vânt să se facă auzit. Totuși, până la 120 Km/h Kona nu e deloc zgomotoasă.

Și pentru că am vorbit despre viteză, vreau doar să vă spun ca această Kona te poate duce foarte repede la o viteză ilegală sau periculoasă. Cei 200 de cai putere și aproape 400 nm fac mașina să tragă cu putere de la aproape orice viteză. Exact, indiferent de viteză, mașina aceasta trage impresionant. Asta înseamnă că este o mașină foarte distractiv de condus, care-ți aduce zâmbetul pe buze la fiecare accelerare, însă înseamnă și că e nevoie de atenție sporită la volan pentru că, repet, te poate lua prin surprindere foarte ușor.

Am apreciat enorm de mult pe autostradă pilotul automat adaptiv împreună cu funcția de menținere a benzii de rulare. Dacă pilotul merge aproape perfect, menținerea benzii de rulare nu e neapărat cea mai bună din cele testate, fiind mai degrabă o măsură de securitate adițională decât un asistent de condus. De ce? Pentru că tinde să meargă dintr-un marcaj în celălalt, nu să țină mijlocul benzii. În orice caz, împreună cele două funcții fac echipă bună.

Chiar dacă e un crossover, garda la sol nu e așa mare. Are undeva la 15-16 cm, fiind sub valorile variantelor pe combustie pentru că bateria coboară sub șasiu.

Garda la sol Hyundai Kona electric Garda la sol Hyundai Kona electric

Nu am circulat foarte mult pe noapte, însă am prins puțin de întuneric și am observat că farurile full LED oferă o vizibilitate foarte bună.

În utilizarea prin oraș, mai ales când ai de făcut manevre de parcare, vei aprecia enorm de mult butoanele pentru schimbarea direcției de mers (PRND) care-ți permit să te miști repede. Mi-ar plăcea să văd astfel de butoane pe toate mașinile cu transmisie automată, nu doar la electrice, și să scăpăm de spațiul ocupat inutil de „bețele de schimbat viteze”.

Nu trebuie să încheiem acest capitol până nu vă spun și despre navigația de 10 inch. Am mai testat-o și pe Hyundai Ioniq Hibrid 2020 și, la fel ca acolo, și aceasta merge impecabil. Android Auto se mișcă bine, însă din păcate nu ocupa tot ecranul, în schimb Apple CarPlay se mișcă și mai bine și bucură utilizatorul de toată diagonala sistemului de infotaiment.

Și pentru că am ajuns și la multimedia, nu pot să nu vă mărturisesc că boxele (împreuna cu subwoofer-ul din portbagaj) dau un sunet foarte bun cu bas pronunțat, peste media de pe piață.

Timp de încărcare, consum, regenerare și autonomie REALĂ

Să vorbim acum despre partea mult așteptată a acestui review, partea ce ține de rularea electrică. 🙂 Cum vă spuneam, am condus mașina pentru un total de 510 km și am avut, la final, un consum de 14.6 kWh/100 km. Ce înseamnă asta? Că în stilul acesta de condus aș fi putut să fac vreo 430 km cu un „plin” de curent. Mai jos veți vedea tot felul de poze cu distanțe parcurse și consumuri, dar haideți să detaliem.

În prima zi am luat mașina cu 97% și 441 km autonomie estimată. Am parcurs 69.4 km, din care vreo 20 prin oraș și restul pe un drum european pe care n-am mers încet și m-am bucurat de mașină încercând în același timp să o cunosc. Am ajuns acasă cu 83% și autonomie estimată de 395 km. Consumul, la final de zi, a fost 16.1 kWh, unul destul de măricel la prima vedere.

Am decis să încarc acasă, la priza casnică, pentru a pleca cu 100% a doua zi. Încărcătorul care vine în dotarea Konei suporta 8, 10 și 12 A la 220/230 V. Eu l-am lăsat pe 10A (deși se poate schimba amperajul ținând butonul de pe spate apăsat înainte de conectarea la mașină). Așadar, încărcarea acasă s-a făcut la vreo 2.2-2.3 kW și a durat peste 6-7 ore.

A doua zi, dimineața, am plecat pe ruta Arad – Reșița. Am mers pe autostradă pentru vreo 90 km cu 120 km/h constant, plus mici depășiri. Consumul pe autostradă a fost de 16-17 kWh/100 km. Restul de vreo 80 km i-am făcut pe drum național/european. Am ajuns la Reșița cu 59% și autonomie estimată de 266 km.

Am decis să încarc la Reșița (deși nu era nevoie) pentru câteva minute, până luam o cafea. Inițial, calculatorul de bord spunea că de la 59% până la 80% (nici nu voiam să încărcăm mai mult) se va face în 22 de minute. Din ce am văzut, viteza maximă de încărcare a fost de 48 kW (stația fiind de 50 kW) dar Hyundai Kona poate undeva la 70-75 kW pe DC (curent continuu) și mufă CCS. Din păcate, nu prea avem stații mai puternice în România.

În fine, am rămas, până la urmă, 54 de minute la încărcare (fără să vrem) și am ajuns la 94%. Am urcat spre Văliug și am testat și încărcarea pe curent alternativ (AC) la Casa Baraj unde au o stație LEK3.CO. Încărcarea a mers cu 11 kW, cum spune și în specificații. Nu am lăsat-o prea mult oricum.

Ei bine și cam astea au fost încărcările noastre în cei 510 km. Am ajuns duminică în Timișoara cu 62% și 266 km autonomie estimată. Enorm, practic puteam să încărcăm doar vreo 20 de minute în total.

Dacă vreți să aflați mai multe despre călătoria noastră electrică va trebui să ne urmăriți, pentru că am filmat un vlog pe care urmează să-l editez și în care am detaliat mult mai mult toate etapele călătoriei noastre.

Nu închidem acest capitol fără să vorbim puțin și despre regenerare. Aceasta se face foarte eficient pe Kona, atât de eficient încât am urcat până pe Semenic, de la Văliug, plecând cu 80% și ajungând înapoi la Văliug cu 75% și în Reșita cu 74%. Practic, de la Văliug la Reșița nu am consumat nimic.

Mi-au mai plăcut foarte mult două funcții legate de regenerare. Prima, regenerarea automată, o funcție genială ascunsă în setări care permite setării automate a treptei de regenerare în funcție de mai mulți parametri: stilul de mers, distanța față de cel din față măsurată cu radarul și altele. E tot ceea ce îți trebuie pentru a nu mai trebui să schimbi tu între treptele 0 și 3. A doua funcție este cea care îți permite să oprești aproape de tot, folosind doar regenerarea, ținând padela din stânga apăsată lung. E utilă în oraș dacă anticipezi traficul.

Așadar, în final, să recapitulăm despre autonomie, încărcare și regenerare:

Poți să faci în jur de 370 km în regim de autostradă și lejer peste 400 în regim mixt

Se încarcă cu 48 kW la o stație de 50 kW pe DC și CCS și cu 11 kW la o stație AC. Acasă poți încărca cu până la 2.8 kW folosind încărcătorul primit cu mașina.

Regenerarea e foarte eficientă și are un mod automat.

Concluzie, preț și câteva gânduri de final

Hyundai Kona electric este, per total, o mașină electrică foarte faină. Este o mașină bine construită, în care te simți bine și confortabil și, cel mai important, alături de care nu mai ai grija autonomiei. Se pot face lejer drumuri lungi și poți depăși 1000 km cu doar 2 încărcări.

Varianta testată de mine costa 32000 euro cu toate reducerile oferite de stat și Hyundai România. Pentru echipare Highway prețul este de 28000 euro însă, din păcate, eu nu aș lua mașina aceasta fără pilot automat adaptiv. Dar asta e o opțiune proprie.

Mă bucur tare că, în sfârșit, aceste mașini electrice faine (atât Kona cât și Ioniq) se livrează și în România și pot fi achiziționate cu un timp de așteptare decent – de la câteva săptămâni la maxim câteva luni.