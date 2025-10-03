Arena IT

Samsung Galaxy S23 primeste One UI 8

Utilizatorii de Samsung Galaxy S23 primesc treptat actualizarea la One UI 8. Asta ramane o problema in ecosistemul Android, faptul ca nu toate telefoanele primesc update-uri in acelasi timp.

Aparent nu toti utilizatorii de S23 primesc One UI 8 acum. Momentan au fost raportate cateva actualizari in Turcia, Ucraina, Spania, Germania, Franta, Egipt, Australia, insa in SUA nici vorba de asa ceva. Initial update-ul a pornit chiar de la ei de acasa din Coreea, dar pare ca mai dureaza pana ajunge la toata lumea.

Actualizarea la One UI 8 nu este foarte importanta pentru utilizatorii acestui telefon. Aduce doar imbunatatiri marginale, un DeX nou si Quick Share.

