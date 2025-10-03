AOC U27B3AF – monitor office Ultra HD 4K la un preț accesibil

AOC ne-a trimis la test un monitor cum nu am mai avut de ceva vreme pe bancul de probă. Segmentul monitoarelor office este de regulă mai simplu decât cel de gaming, însă asta nu înseamnă că alegerea e lipsită de capcane. AOC propune aici o soluție echilibrată, accesibilă și suficient de bine echipată pentru utilizatorii casnici sau de birou. Vorbim despre AOC U27B3AF, un monitor 4K de 27 inch, potrivit nu doar pentru munca de zi cu zi, ci și pentru editări foto-video ocazionale.

Introducere

Când te gândești la un monitor care nu este de gaming, probabil îți vine în minte un model banal, simplu, fără specificații extravagante. Piața este plină de monitoare „cu de toate” pentru gameri: refresh rate-uri uriașe, design futurist, iluminare RGB și liste interminabile de funcții. În zona office și multimedia lucrurile par mai așezate. Eu le numesc monitoare pentru oameni normali, adică utilizatori care au nevoie de un ecran bun pentru muncă, filme, browsing și sarcini uzuale.

Totuși, și aici există diferențe importante. Un monitor ieftin și aleator nu înseamnă neapărat o alegere corectă, pentru că oferta e extrem de diversă, iar un model slab se va simți rapid în experiența de zi cu zi.

AOC U27B3AF se adresează exact acestei categorii: utilizatorilor care caută un produs cinstit, cu imagine clară și un preț corect.

De bine

Primul lucru de remarcat este panoul antireflex. Pare un detaliu minor, dar face diferența atunci când ai biroul lângă o fereastră sau o sursă de lumină directă. Reflexiile sunt reduse, iar lucrul devine mult mai confortabil.

Designul cu margini foarte subțiri este un alt atu. Dacă vrei să folosești două sau trei monitoare alăturate, vei avea un setup mult mai elegant, fără dungi negre groase între ecrane.

Panoul IPS de 27 inch oferă rezoluție 3840 × 2160 pixeli (4K UHD) și o densitate de 163 PPI. Acoperirea de culoare este surprinzător de bună pentru această categorie: ~128% sRGB și între 95–100% Adobe RGB / DCI-P3, ceea ce îl face utilizabil inclusiv pentru editare foto și video destinată mediului online.

Standul este ergonomic, cu reglaj pe înălțime (110 mm) și posibilitatea de a înclina monitorul între -5° și +20°. Există și suport VESA 100×100, așa că îl poți monta pe perete sau pe un braț articulat.

Pentru multimedia ocazională, monitorul integrează difuzoare. Nu impresionează, dar sunt suficiente pentru filme, conferințe sau clipuri YouTube.

Limitări

Nu există minusuri majore, dar sunt câteva aspecte care ar fi putut fi mai bune. Rata de refresh este limitată la 60 Hz, iar un 100 Hz ar fi adăugat un plus de fluiditate. De asemenea, suportul HDR este mai degrabă simbolic, fără impact vizual puternic, motiv pentru care nu l-am menționat până acum.

O alta chestie neplăcute este la montaj. Pentru fixarea monitorului de brat este nevoie de patru șurubele pe care le găsești în pachet, însă mi-ar fi plăcut să vad sistemul clasic cu prindere prin fixare automată cu clemă. Pare o metodă de a face puțină economie și de a păstra prețul mai scăzut.

Meniul

Concluzie

AOC U27B3AF este un monitor cinstit, fără artificii inutile. Oferă rezoluție 4K, diagonala potrivită de 27 inch, margini subțiri, boxe integrate și un stand versatil. Este alegerea ideală pentru birou sau pentru acasă, atunci când nu te interesează gamingul competitiv, ci vrei pur și simplu o imagine clară și culori decente. La un preț de aproximativ 1049 lei la PC Garage, AOC U27B3AF reușește să fie o recomandare solidă pentru utilizarea zilnică și multimedia.