Samsung Galaxy S24+ Review: AI injectat

Telefoanele mobile tranziteaza spre o noua perioada. Desi ele se numesc smartphones de ani buni, as indrazni sa spun ca abia acum devin cu adevarat inteligente. Noua gama Galaxy S24 lansata de Samsung in ianuarie pune mare accent pe AI, iar modelul S24+ a ajuns la mine in teste.

Design si constructie

Galaxy S24+ arata ca si cum cineva de la Samsung si-a cumparat un iPhone 14 si a zis: trebuie sa facem un telefon la fel, dar fara notch si cu Android. Lasand gluma la o parte, S24+ chiar mi-a adus aminte de iPhone 14. Si o spun cu cele mai bune intentii ca posesor de Samsung. Telefonul arata si se simte premium. Ecranul este drept, cu margini foarte inguste si rotunjit la colturi. Butoanele de deblocare si de volum transmit un feedback precis si sunt mult mai clicky decat cele intalnite pe S23 Ultra.

Fata si spatele sunt protejate cu Gorilla Glass Victus 2, iar rama metalica este de doua ori mai rezistenta comparativ cu cea intalnita pe gama anterioara, conform Samsung. Este certificat IP68 deci nu va avea probleme cu apa, noroiul, praful si altele.

Cele trei inele ale senzorilor foto prezenti pe spate ii strica putin din simetrie, dar este minimalist, sexy si cool de privit si utilizat. Rama metalica este usor curbata in partea inferioara pentru a-l face mai comod de tinut in mana.

Experienta in utilizare: software, performanta si baterie

Android 14 si OneUI 6.1 le intalnim pe Galaxy S24+. Interfata, navigatia si meniul sunt in proportie de 99% identice cu ce intalniti pe orice alt terminal Samsung recent. Noutatea adusa de seria Galaxy S24 este inteligenta artificiala sau AI. Acestea au primit chiar si o zona separata in setarile telefonului, alaturi de o descriere.

Gabi deja a vorbit despre ele intr-un articol dedicat, dar le voi aminti si eu:

Pentru apeluri: traducerea in timp real a acestora

Pentru scris cu ajutorul Samsung Keyboard: traducere din limba tastata in alta limba, corectari ale textului si sugestii

Cu ajutorul Interpreter: traduceri live al textului vorbit/redactat ca text sau audio

Notitele facute in Samsung Notes pot fi formatate automat, corectate gramatical, generate poze de cover si extrase ideile principale

cu Voice Recorder se pot realiza notite salvate tot in Samsung Notes pe baza audio

Samsung Internet va extrage rezumatul unei pagini si il va putea traduce

Photo Editor va permite modificari ale pozelor precum eliminarea obiectelor, mutarea lor si generarea de continut nou.

Extragerea ideilor esentiale din articole atat de pe internet cat si din notite functioneaza foarte bine si as putea spune ca pe viitor va reprezenta un aliat al celor lenesi in citit, de care nu ducem lipsa ca popor.

Traducerea textului audio lasa de dorit. I-am spus de 5 ori ArenaIT pana l-a scris corect, iar rezultatul final nu a fost cel dorit de mine. Nu ofera traducere pentru limba romana momentan, vedeti mai jos toate limbile existente la ora actuala.

Functia Point and Search functioneaza foarte bine si va poate ajuta sa aflati informatii despre obiecte din poze.

Photo Editor nu stie mereu sa genereze fundalul daca elimini un obiect. De exemplu am incercat de 10 ori sa elimin masina din poza, in speranta ca imi va pune gard viu si asfalt in locul ei. De fiecare data a generat alt automobil si mereu intr-o forma stramba.

Din selfie insa, dupa ce mi-am decupat chipul a reusit sa genereze fundal, dar care arata indoielnic. Un aspect important si care merita laudat este ca toate pozele modificate cu ajutorul acestui AI sunt insotite de watermark.

Ca sa nu se inteleaga in mod gresit: sunt constient ca sunt abia la prima iteratie si ma asteptam sa mai dea si gres. Doresc ca posibilii cumparatori sa fie si ei constienti de aceste aspecte in cazul in care AI-ul reprezinta factorul principal pentru care doresc sa-si schimbe telefonul sa nu fie dezamagiti.

Mergand mai departe, Samsung au devenit fruntasi in lumea Android, iar telefoanele din seria Galaxy S24 vor primi 7 actualizari majore de OS. Nu ma astept ca telefoanele sa stea la un singur proprietar o perioada asa de lunga, dar cel putin in teorie ar trebui sa ajute la revanzarea acestora. Cel mai probabil vor ajunge la bunici sau parinti sau vor fi folosite pe Bolt/Uber.

Pe partea hardware, Galaxy S24 Ultra este singurul disponibil la nivel global cu procesor Snapdragon 8 Gen3, in timp ce S24 doar cu Exynos, iar S24+ atat cu Exynos cat si cu Snapdragon. Cel testat de mine este echipat cu Exynos 2400, 12GB RAM si 256GB memorie interna pentru stocare UFS 4.0.

Avand experiente neplacute in trecut cu Exynos 2200 prezent pe S22 Ultra, am „frecat” Exynos 2400 pe toate partile. In utilizare normala telefonul se misca perfect si raspunde la comanda mai ceva ca Ciuca la ordinele lui Ciolacu sau Iohannis. Nu am observat nici un semn de incetinire si nici nu se incalzeste fara motiv.

L-am pus la teste in 3DMark si intr-adevar in sesiuni lungi si intense, throttle apare in limite acceptabile, la fel si temperaturile. Din grafic se poate observa ca performanta scade treptat si lent nu dintr-odata. Voi reveni cu un articol separat in care voi compara direct numerele unui S23 Ultra cu Snapdragon Gen2 cu acest S24+ cu Exynos 2400. Pana la acesta pot sa va spun ca nu am obiectii in privinta performantei si a stabilitatii. Va intra in throttle doar in cazuri extreme si intr-un scenariu real nu cred ca va ajunge in asemenea situatii.

Bateria are o capacitate de 4900mAh si beneficiaza de incarcare rapida la 45W prin cablu si 15W wireless. Autonomia este solida, cu o utilizare normala am depasit o zi, seara bateria fiind undeva la 20-30% din capacitatea intreaga. Chiar si supus la teste solicitante in sesiuni consecutive, tot a reusit o autonomie de aproape 5 ore.

Camera foto si video

Senzorii au ramas aceiasi intalniti pe Galaxy S23+ si au primit doar un tuning pe partea de software. Un senzor de 50MP cu PDAF si OIS se ocupa de pozele principale, unul de 10MP cu PDAF si OIS pentru telefoto zoom 3x si unul de 12MP pentru pozele ultrawide – acesta din urma nu are auto-focus. Senzorul de selfie este de 12MP cu PDAF.

O imbunatatire majora pe care am observat-o la softul de camera foto este ca in sfarsit au imbunatatit tranzitia dintre camere. Desi nu este in toate cazurile lina, este mult mai naturala comparativ cu gama anterioara, iar consistenta culorilor este mai bine pastrata intre lentile. Ce nu-mi place strict mie este ca din panoul de zoom nu pot alege 2x sau 5x, optiunile disponibile fiind 0.6x, 1x, 3x, 10x, 20x si 30x.

O noua aditie in meniul de setari ale camere este Intelligent optimisation care mai adauga un strat de optimizare asupra calitatii pozei si de unde se poate activa sau dezactiva Scene optimiser.

Fiind vorba de un telefon de tip flagship ma astept la poze reusite. Rezultatele nu dezamagesc. Nivelul detaliului este bun, iar culorile reproduse respecta destul de mult originalul. Zoom-ul 3x este util, dar ajungand la zoom-ul 10x: acesta este foarte depedent de conditiile de luminare. In lumina slaba/ noapte Samsung nu a fost niciodata un fruntas: arata doar decent pentru un flagship.

poze standard

zoom 3x

ultrawide

selfie

lumina slaba

video-urile sunt detaliate si au stabilizare buna si inca este loc pentru salturi majore pe generatiile viitoare. Acum se poate filma pana a 8K@30fps comparativ cu 8K@23fps pe seria anterioara. Totusi, inca nu vad utilitatea filmarii la 8K.

Ecran si sunet

Mai are sens sa va vorbesc despre ecran? Este probabil singurul capitol care a ramas perfect cu fiecare telefon din gama Galaxy S lansat. Cu o diagonala de 6.7 inch, o rezolutie 1440×3120 si o rata de reimprospatare de 120Hz, ecranul Dynamic AMOLED 2X suporta si tehnologia LTPO. In functie de scenariul in care e utilizat, rata de reimprospatare variaza de la 24Hz pana la 120Hz. Conform Samsung, luminozitatea maxima la care ajunge este de 2600niti.

Nu pot masura aceste valori, ce pot spune este ca ecranul si culorile sunt superbe indiferent de scenariul in care este folosit si n-am intampinat probleme in a-l utiliza. Totul se ajusteaza automat corect si perfect pentru lumina din interior/exterior.

Always-on-display sau AOD a fost actualizat si acum, similar cu iPhone, se poate opta ca in loc de fundalul negru sa fie vizibil wallpaper-ul.

Sunetul de tip stereo este de calitate si puternic indiferent de tipul continutului pe care il puneti sa-l redea.

Concluzii

Un nou an, o noua serie Galaxy, cu rezultate pe care le-ati fi putut in mare parte ghici. Galaxy S24+ nu e un telefon pentru cei care detin un S23+ dar i-ar putea pune pe ganduri pe cei care detin un model din seria S22 sau mai veche. Arata foarte bine, vine cu un ecran de zile mari, camere foto care nu vor dezamagi si cel mai lung suport pe partea de software existent in lumea Android. In functie de preferinte, AI-ul poate fi considerat un plus. Pe scurt are tot ce ti-ai putea dori de la un telefon mobil, cu exceptia unul zoom performant de la 10x in sus. Pentru asta exista S24 Ultra.