Samsung Galaxy S24 Ultra Review: un Note full options

Cel mai mare si cel mai tare smartphone de la Samsung a fost lansat si el la inceputul acestui an. Dupa ce m-am jucat cu S24+ si v-am povestit despre el aici, a venit timpul sa vedem ce are de zis modelul Ultra.

Design si constructie

Cercul s-a inchis. S24 Ultra arata acum 100% ca un Note. Cu fiecare iteratie noua a modelului Ultra, Samsung a facut mici ajustari astfel incat sa se intoarca la origini. Pus langa un S22 Ultra sau langa un S23 Ultra, cea mai relevanta schimbare la o analiza vizuala o reprezinta ecranul: acesta este acum drept.

Odata luat in mana, se simte mai premium ca niciodata. Spatele si fata sunt protejate cu Corning Gorilla Armor, iar rama este la fel ca in cazul iPhone 15 – din titan. Este boxy si comod de tinut in mana datorita partilor laterale usor curbate. Gradul de protectie impotriva apei si prafului este IP68.

Dupa mine, este cel mai frumos si practic Samsung din seria Ultra de pana acum. Desi diferentele sunt mici, sunt notabile, iar intoarcerea la un ecran drept o apreciez.

Experienta in utilizare: software, performanta si baterie

Dupa cum va spuneam si in cazul lui Galaxy S24+, cu gama acestui an Samsung pune accent pe AI. Android 14 imbracat cu interfata proprietara OneUI ajunsa la versiunea 6.1 ruleaza nativ pe telefon. Ramane valabil acelasi principiu: daca in ultimii 2-3 ani ati utilizat telefoane din gama Samsung, la prima vedere nu veti vedea schimbari pana nu veti ajunge la partea AI, care deja e disponibila si pe seria S23.

Pentru cei care au nevoie de un suport extins, gama Galaxy S24 va primi 7 ani de actualizari majore OS. A fost lansat cu Android 14 si va primi inclusiv Android 21.

Astfel, la fel ca in cazul lui S24+, pe partea de ajutor AI avem:

Pentru apeluri: traducerea in timp real a acestora

Pentru scris cu ajutorul Samsung Keyboard: traducere din limba tastata in alta limba, corectari ale textului si sugestii

Cu ajutorul Interpreter: traduceri live al textului vorbit/redactat ca text sau audio

Notitele facute in Samsung Notes pot fi formatate automat, corectate gramatical, generate poze de cover si extrase ideile principale

cu Voice Recorder se pot realiza notite salvate tot in Samsung Notes pe baza audio

Samsung Internet va extrage rezumatul unei pagini si il va putea traduce

Photo Editor va permite modificari ale pozelor precum eliminarea obiectelor, mutarea lor si generarea de continut nou

Special pe Ultra: S Pen-ul poate fi folosit pentru Circle to Search si traducere

Nu am observat diferente in comportament pe partea de AI comparativ cu S24+.

Pe partea de specificatii hardware, S24 Ultra a primit ce e mai bun: procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy – la fel ca in cazul generatiei anterioare, Samsung a colaborat cu Qualcomm si a oferit un procesor usor personalizat pentru seria Galaxy.┬áVarianta de baza porneste cu 12GB RAM si 256GB memorie interna pentru stocare.

Pe partea de functionalitate nu am ce sa-i reprosez. Functioneaza si raspunde la comenzi conform unui flagship al anului 2024.

Bateria a ramas de aceiasi capacitate ca pana acum si anume 5000mAh. Se incarca rapid prin cablu la 45W si wireless la 15W. Cu ecranul pe rezolutia mijlocie puteti atinge o autonomie de 2 zile, in timp ce pe rezolutia maxima usor peste o zi la o utilizare moderata.

Camera foto si video

Dupa cum era de asteptat, S24 Ultra a preluat majoritatea senzorilor de la S23 Ultra. Doar senzorul de 10MP pentru telefoto 10x prezent pe S23 Ultra a fost inlocuit cu un senzor foto de 50MP pentru telefoto 5x.

Ma bucur ca Samsung inca nu a renuntat la senzorii generatiei anterioare si au mers pe principiul „if it ain’t broke, don’t fix it”. Imbunatatirile vine pe partea de procesare software, iar pentru cei curios, pregatesc si un articol dedicat unde il voi compara cu S23 Ultra.

Pana atunci va las galeria foto realizata cu vedeta acestui articol. Pozele sunt detaliate si reusite. Pe timp de noapte ramane in continuare neimpresionant pentru un telefon din gama flagship premium.

Astfel senzorii foto responsabili pentru fotografie, cu „dovezi”, sunt urmatorii:

Pentru fotografiile standard un senzor de 200MP cu PDAF, Laser AF si OIS. Chiar daca ma bucur ca au ramas aceiasi senzori, eu tot sper ca Samsung sa se intoarca la un senzor mai mic din punct de vedere al MP pentru ca in unele cazuri efectul de bokeh/blur e aplicat stangaci.

Pentru zoom 3x un senzor de 10MP telefoto cu PDAF si OIS

Pentru zoom 5x un senzor de 50MP telefoto cu PDAF si OIS

Pentru zoom 10x este folosit senzorul principal si zoom-ul digital

Zoom 30x

Pentru ultrawide un senzor de 12MP cu dual pixel si PDAF

Pentru selfie un senzor de 12MP cu dual pixel si PDAF

In lumina slaba dupa cum ziceam si mai sus, calitatea nu-i ce mai stralucita

Inregistrarile video sunt permise pana la 8K@30FPS. Cel mai bun nivel de detaliu il avem in cazul inregistrarilor 4K@60Fps. Unde mai e loc de imbunatatit pe viitor este la tranzitia dintre camere in timpul inregistrarilor – inca este foarte vizibil – si pe viteza de focus. Intr-adevar l-am pus in cateva situatii dificile cu un numar mare de crengi in proximitate, dar vorbim de un model Ultra :).

Ecran si sunet

Daca vrei unul dintre cele mai performante si bune ecrane din industrie, nu ai cum sa dai gres cu Samsung. Diagonala este de 6.8inch, iar ecranul este un Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, cu o luminozitate maxima de 2600 niti. Nici un scenariu de utilizare nu-i va da dureri de cap. Ecranul echipat cu tehnologia LTPO se asigura ca bateria nu este utilizata in mod inutil si in functie de scenariu va urca de la o rata de reimprospatare de 1Hz pana la una de 120Hz.

Exclusiv pe seria S24 este noul mod de utilizare pentru Always on Display care permite afisarea wallpaper-ului in locul clasicului fundal negru.

Pe partea de sunet se descurca excelent. Indiferent ca vrei sa asculti muzica in timp ce iti pregatesti pranzul, un podcast sau orice altceva sunetul este clar, placut si reprodus fara semne de intrebare. E o „boxa” portabila pe care te poti baza.

Concluzii

Galaxy S24 Ultra nu cred ca a luat pe nimeni prin surprindere si este un telefon extraordinar pentru cei care vor cireasa de pe tortul Android.  Sunt alte telefoane care fac anumite parti mai bine ca acesta? Cu siguranta, insa luat ca intreg, este cel mai bogat si puternic telefon pe care il puteti cumpara la ora actuala. Il gasiti in oferta eMag.

Puncte Pro

in sfarsit varianta de baza porneste cu 12GB RAM si nu cu 8GB RAM

camere foto si video performante

cel mai bun hardware de pe piata

cel mai bun ecran de pe piata (si drept)

7 ani de actualizari majore OS

constructie la standarde inalte

autonomie foarte buna

Puncte Contra