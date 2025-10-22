Samsung lansează Galaxy XR: începutul unei noi ere în realitatea extinsă și AI multimodal

Samsung a prezentat oficial Galaxy XR, un dispozitiv revoluționar care marchează debutul ecosistemului Android XR – o platformă deschisă și scalabilă dezvoltată în parteneriat cu Google și Qualcomm.

Conceput pentru a integra AI multimodal la nivel de sistem, Galaxy XR promite o experiență naturală și captivantă în jocuri, muncă și explorare digitală.

Galaxy XR este primul dispozitiv construit pe Android XR cu Gemini integrat, oferind interacțiuni intuitive prin voce, vedere și gesturi. Sub forma unei căști ușoare și ergonomice, dispozitivul înțelege mediul înconjurător și răspunde într-un mod conversațional, transformând AI-ul din simplu asistent în partener digital.

Platforma Android XR este compatibilă cu aplicații dezvoltate pe OpenXR, WebXR și Unity, permițând scalabilitate și acces facil pentru dezvoltatori. Utilizatorii pot accesa aplicații precum Google Maps, YouTube, Circle to Search și Google Photos într-un format XR optimizat, cu funcții precum navigare 3D, căutare contextuală și conversie automată a conținutului 2D în 3D.

Galaxy XR oferă performanțe de top prin cipul Snapdragon XR2+ Gen 2, ecran Micro-OLED 4K, sunet imersiv și autonomie de până la 2,5 ore. Dispozitivul include senzori avansați pentru urmărirea mișcărilor capului, mâinilor și ochilor, precum și microfoane cu beamforming pentru captarea clară a vocii.

Samsung extinde utilizarea Galaxy XR și în mediul enterprise, cu aplicații pentru instruire virtuală, co-proiectare și colaborare la distanță. Parteneriatele cu Samsung Heavy Industries, Qualcomm și branduri de lifestyle precum Warby Parker și Gentle Monster deschid calea către o gamă variată de formate XR, inclusiv ochelari AI.

Galaxy XR este disponibil din 21 octombrie în SUA și Coreea. Pentru detalii, vizitați Samsung Newsroom sau sau pe samsung.com.