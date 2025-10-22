Vodafone lansează EASY, un serviciu mobil 100% digital. Seamănă cu defunctul Flex, dar vine cu lecții învățate și ambiții noi

Vodafone România a lansat astăzi EASY, un nou serviciu mobil complet digital, bazat pe eSIM, care promite flexibilitate totală și activare instantă direct din aplicația dedicată.

Fără perioadă contractuală minimă, EASY le oferă utilizatorilor libertatea de a alege, modifica sau întrerupe oferta în funcție de nevoile lor — fie că sunt în vacanță, la un concert în străinătate sau au nevoie de date nelimitate pentru gaming și streaming.

Serviciul vine cu trei planuri tarifare valabile 30 de zile:

EASY Chill – 2 euro

– 2 euro EASY Boost – 4 euro (date nelimitate în România + roaming SEE)

– 4 euro (date nelimitate în România + roaming SEE) EASY TOP – 8 euro (date nelimitate + roaming extins)

Extraopțiunile pot fi activate direct din aplicație, inclusiv pentru roaming în țări non-SEE precum Japonia, Egipt sau Mexic.

YOXO vs EASY vs Vodafone Flex

Lansarea EASY vine într-un context în care piața românească are deja un jucător matur în zona serviciilor mobile digitale: YOXO, serviciul Orange. Acesta oferă flexibilitate similară, cu activare online, fără contract și cu opțiuni de personalizare lunară. Diferența majoră este că YOXO funcționează pe SIM fizic sau eSIM, dar are o integrare mai profundă cu infrastructura Orange, inclusiv portare directă și acces la servicii suplimentare.

În schimb, EASY pare să mizeze pe simplitate și rapiditate, cu accent pe utilizatorii care vor totul din aplicație, fără interacțiune cu call center sau magazine fizice. Aplicația Vodafone Easy este separată de MyVodafone, semnalând o abordare distinctă.

Interesant este că EASY seamănă mult cu Vodafone Flex, un serviciu similar lansat în 2020, care oferea activare digitală, opțiuni lunare și control din aplicație. Flex a fost închis discret în 2023, după ce nu a reușit să atragă o bază solidă de utilizatori. EASY pare să fi învățat din acea experiență, venind cu o interfață mai simplă, prețuri mai clare și integrare completă cu eSIM – o premieră pentru Vodafone România.

Într-o piață în care utilizatorii cer tot mai multă libertate și control, Vodafone EASY se poziționează ca o alternativă modernă, rapidă și ecologică, cu ambiția de a deveni companionul digital preferat al generației conectate.