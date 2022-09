Sapphire AMD Radeon RX6650XT Nitro+ Review – placa poporului

Odata cu preturile placilor video coborate spre normalitate, am prins curaj sa testez un GPU. De aceasta data m-am orientat spre ceva mai accesibil sub forma unui RX6650XT de la AMD. L-am „frecat” prin 10 jocuri.

Anul acesta AMD a facut o mica reimprospatare in catalogul placilor video si au facut un fine-tuning la modelele deja lansate 2021. RX6650XT nu este altceva decat un RX6600XT cu frecvente putin mai mari si care ar trebui sa ofere performante putin mai bune. Nu am avut ocazia sa testez varianta vanilla, dar va propun sa vedem impreuna daca RX6650XT propusa de Sapphire isi merita banii.

Va las mai intai alaturi de specificatiile tehnice, o inspectie vizuala si apoi trecem la treaba.

Platforma de test

Benchmark gaming

AMD recomanda aceasta placa pentru gaming FullHD (1080), eu insa am fost putin mai curajos si am folosit-o in 1440p si veti vedea in rezultatele obtinute motivul.

Titlu Detalii Min FPS Avg. FPS Max FPS Far Cry 5 Ultra, HD Textures 91 106 128 Shadow of the Tomb Raider Ultra, RT Off 70 87 130 Ultra, RT On (Ultra) 24 43 93 Ultra, RT On (Ultra), AMD Fidelity FX CAS On, Resolution Modifier 65% 33 58 126 Horizon: Zero Dawn Ultimate 38 75 221 Guardians of the Galaxy Ultra, RT Off 3 122 159 Ultra, RT On 1 44 68 Ultra, RT On, FSR Quality 29 51 75 Zombie Army 4:Dead War Ultra 45 99 149 Dirt 5 Ultra High, Ray Traced Shadows 57 69 81 Assassin’s Creed:Odyssey Ultra High 22 68 106 Dying Light 2 Medium 76 111 162 High, FSR 2.0 Quality 15 84 161 Forza Horizon 5 Ultra 30 91 157 Hitman 3 Dartmoor Ultra RTX Off 7 101 342 1080p Dartmoor Ultra RTX On, FSR Quality 3 34 67 Dubai Ultra RTX Off 33 109 246 1080p Dubai Ultra, RTX On, FSR Quality 16 40 120

Dintre titlurile testate, valorile pentru Dying Light 2 si Forza Horizon 5 au fost inregistrate in timpul sesiunilor de gaming cu ajutorul MSI Afterburner, iar restul sunt rezultate de la testele de benchmark disponibile in fiecare titlu. AMD a raspuns tehnologiei DLSS cu AMD Fidelity FX Super Resolution (FSR) si la fel ca in cazul concurentei, lista de titluri care adopta aceasta tehnologie este in continua crestere, iar titluri precum Dying Light 2 suporta ambele implementari.

Am ramas placut surprins de temperatura acestei placi in timpul gamingului – nu mi-a sarit peste 56 grade celsius!

Concluzii

Radeon RX6650XT este o placa video care va satisface nevoilor marii mase de gameri. Desi AMD o recomanda pentru gaming 1080p, ea se descurca chiar bine si in titluri noi la 1440p. Pentru eSport in 1080p e ca o manusa oferind peste 150 de cadre pe secunda, iar pe cei care prefera titlurile single-player cu o grafica detaliata ii va sluji cu incredere. Va trebui facut un tuning la setari in 1440p si beneficiat de FSR in anumite cazuri, dar nu va dezamagi. In plus, consumul acesteia chiar si in full load este mai de bun simt (176W). O gasiti aici.