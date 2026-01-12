Instagram neagă breșa și explică e-mailurile

instagram spune că „nu a existat un breach” după valul global de emailuri de resetare parolă primite necerut, precizând că a remediat o problemă ce permitea unei părți externe să solicite astfel de mesaje fără compromiterea sistemelor sau a conturilor utilizatorilor.

Anunțul a fost publicat pe X pe 11 ianuarie 2026, iar mai multe publicații au confirmat poziția companiei că emailurile pot fi ignorate.

În paralel, firme și jurnaliști de securitate indică reapariția pe forumuri de hacking a unui set de date cu până la 17,5 milioane de profiluri Instagram (username, email, telefon, nume, adrese), atribuit de unii unei scăpări de API din 2024 și pus în circulație de un utilizator numit „Solonik”. Meta neagă un breach recent și spune că nu are cunoștință de incidente API în 2022 sau 2024, iar analiza inițială sugerează că informațiile ar fi o compilație de date vechi, fără parole, dar tot utile pentru phishing și social engineering. Recomandările rămân standard: nu apăsa pe linkuri din emailuri necerute, verifică „Emails from instagram” în aplicație și schimbă parola direct din Accounts Center, activând autentificarea în doi pași (ideal cu aplicație de autentificare). Mai multe surse au documentat spike‑ul de emailuri și au arătat capturi legitime ale mesajelor, inclusiv de la experți precum Troy Hunt; concluzia comună este că resetările au fost declanșate abuziv, nu prin compromiterea conturilor. Voi ați primit astfel de mesaje, că eu da, dar le-am ignorat? 😛

