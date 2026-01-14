Tichia de mărgăritar a File Explorer – Copilot integrat

Iată o știre care va fi pe ”placul” multora dintre voi, mai ales a colegului Răzvan:Microsoft testează un buton ascuns „Chat with Copilot” direct în File Explorer!

Observat în buildurile recente de Windows 11 de către testeri acesta este un semn că urmează o integrare AI nativă pentru căutare și lucru cu fișiere chiar în fereastra Explorer, nu într-o aplicație separată.

Butonul – legat intern de eticheta AppAssistantLaunch – apare lângă zona Details, iar șirurile de resurse găsite în componentele File Explorer indică și o opțiune Detach Copilot, sugerând un panou lateral care poate fi „dezlipit” într-o fereastră proprie.

În prezent, integrarea este limitată: clic dreapta pe un fișier – Ask Copilot – deschide aplicația Copilot și pasează contextul, ceea ce rupe fluxul de lucru; noul buton ar păstra dialogul în Explorer și ar permite interogări naturale („găsește prezentarea cu bugetul pe Q4”, „arată pozele din aprilie cu munte”).

Scopul evident este să repare punctual durerea veche a căutării din Explorer – lentă, inconsistentă și dependentă de indexare – folosind un model care înțelege intenția, nu doar numele de fișier și metadatele. Pe fundal, apar mențiuni despre un framework Agent Launchers, prin care agenți AI pot fi invocați în zone‑cheie ale Windows, semn că Microsoft împinge Copilot din „app” spre strat de sistem.

În aceeași linie de schimbări, primul build Insider din 2026 aduce și descrieri de imagini cu Copilot pentru Narrator și opțiuni de administrare pentru dezinstalarea controlată a aplicației Copilot pe dispozitive gestionate – indicii că integrarea AI continuă, dar cu câteva noi frâne pentru IT.

Privind pragmatic, această mutare are sens dacă recuperarea chiar funcționează pe conținut local (inclusiv în documente și imagini), iar limitele sunt clare: ce rămâne pe dispozitiv, ce pleacă în cloud și ce pot bloca administratorii. Altfel, există riscul unui „înveliș” frumos peste aceleași limite ale căutării clasice – iar utilizatorii vor rămâne la unelte terțe. Pe de altă parte, devine enervant trendul ăsta de a include AI peste tot, chiar și unde nu este musai necesar.

Sursa