Trust Ozaa+ este un mouse de office foarte bun si o alternativa corecta la celebrul Logitech MX Master

Am testat acest mouse pentru că eram în căutarea unui model dedicat muncii de birou: să fie wireless, ergonomic și mai ales silențios. Știam deja care este „regele” segmentului, Logitech MX Master, dar când am avut ocazia să încerc Trust Ozaa+, am decis să-i dau o șansă. Ce urmează este un review ușor subiectiv, cum e firesc atunci când vorbim despre un periferic pe care îl folosești zilnic.

Ce căutam eu?

Nu aveam cerințe foarte pretențioase. Am încercat să fiu rațional și să nu investesc într-un produs mai scump decât aveam nevoie, pe care probabil nici nu l-aș fi exploatat la maximum. Îmi doream un mouse silențios, precis, confortabil în mână și cu autonomie mare. Tot ce depășea aceste criterii era un bonus.

Ce oferă Ozaa+

Pentru aproximativ 250 de lei, Ozaa+ le bifează pe toate și chiar mai mult. Aș putea încheia aici, dar pentru că suntem pe ArenaIT, hai să intrăm și în detalii.

În primul rând, e un mouse multi-device: se poate conecta simultan la trei dispozitive – unul prin receptor wireless (2.4 GHz) și două prin Bluetooth. Exact ca MX Master, poți comuta ușor între ele.

Are și rotiță de scroll lateral, extrem de utilă dacă lucrezi în Excel, în timeline-uri de editare video sau în documente mari. Funcționează surprinzător de bine, deși uneori pare cam „ieftină” ca senzație. Nu mereu, dar e o impresie care apare ocazional.

Performanță și utilizare

Butoanele sunt printre cele mai silențioase pe care le-am întâlnit. Fix ce-mi doream. Sper doar să reziste bine în timp.

Senzorul are un polling rate de 250Hz și DPI ajustabil în trei trepte. Suficient pentru office. Nu vă lăsați influențați negativ de aceste cifre – în utilizarea de zi cu zi, se comportă exact cum trebuie. E precis, rapid și predictibil.

Autonomie și încărcare

Un mare plus este autonomia. Ozaa+ vine cu acumulator integrat, se încarcă prin USB-C și poate fi folosit în timpul încărcării. Ține în jur de trei luni cu o singură încărcare. Nimic de reproșat aici.

Ergonomie

Se potrivește bine în mână, cel puțin dacă ai palme mici spre medii. Pentru mâini mai mari, s-ar putea să pară prea compact. E ușor mai mic decât un MX Master, dar butoanele sunt bine amplasate, iar confortul general este foarte bun chiar și după ore întregi de utilizare.

Limitări și concluzie

Desigur, există și limitări. Nu există nici un software, deci nu poți crea macro-uri și nici profile complexe. Dar, din nou, prețul este cu mult sub al unui mouse premium.

Pentru cineva care lucrează la birou zi de zi și are nevoi de bază, Trust Ozaa+ este o alegere excelentă. Nu e pentru utilizatorii avansați care au nevoie de integrare software complexă sau de performanțe nemaivăzute. Dar pentru restul, este un mouse bine construit, cu avantaje clare și un raport calitate/preț remarcabil.

Merită să-i dați o șansă. Iar despre durabilitate, doar timpul ne va arăta cum se comportă în utilizare îndelungată. Costa 215 lei.