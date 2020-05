Epic Games ofera alt(e) joc(uri) gratis

Oferta celor de la Epic continua si saptamana asta, iar Civilization VI e inlocuit de o colectie chipesa!

Este vorba despre Borderlands The Handsome Collection, care este gratis pentru urmatoarele 7 zile pe Epic Games Store. Aceasta contine Borderlands 2 impreuna cu toate DLC-urile si Borderlands The Pre-Sequel.

Pentru cei care nu stiu, seria Borderlands este un looter-shooter caracterizata prin umor si o grafica cartoonish. Borderlands 2 este considerat de majoritatea fanilor seriei cel mai bun titlu, iar The Pre-Sequel cel mai putin reusit. Borderlands 2 impreuna cu toate DLC-urile va ofera in jur de 40-50 de ore de gameplay, in timp ce The Pre-Sequel in jur de 25-35 de ore.

Pachetul il puteti lua de aici.