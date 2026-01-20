Xiaomi aduce gama Mijia în România

Xiaomi își mărește gama de electrocasnice din România cu două produse smart Mijia: frigiderul Cross Door 502L și mașina de spălat cu uscător Mijia Pro 9kg, ambele gândite să se potrivească în ecosistemul „Human x Car x Home” și să se controleze din aplicația Xiaomi Home, inclusiv prin Google Assistant și Alexa. Frigiderul Mijia Cross Door 502L are 502 L și mai multe zone de temperatură, inclusiv iFresh reglabilă între -1°C și 5°C. Tehnologia Ag⁺ Fresh ajută la reducerea mirosurilor și la inhibarea bacteriilor, iar invertorul dual promite răcire eficientă și silențioasă. Primești în aplicație alertă dacă ușa rămâne întredeschisă, iar deschiderea la 90° îți dă acces la sertare chiar și când aparatul e lângă perete. Poți ajusta de la distanță temperatura și poți folosi modurile Auto, Super Cool sau Super Freeze după nevoie.

Mașina de spălat cu uscător Mijia Pro 9kg folosește motor direct drive, are tambur de 525 mm și programe rapide: Smart Wash (curățare profundă în ~36 min), Quick Wash (12 min) și ciclu all‑in‑one spălare‑uscare pentru ~3 kg în circa 180 min. Dispune de dozare automată duală pentru detergent și balsam, abur pentru igienizare (până la 99,99% bacterii) și control din aplicație, cu setări simple direct pe panoul tactil. Producătorul indică și un consum optimizat, cu economie semnificativă față de cerințele minime ale clasei A la spălare.

Personal, mă bucur că au adus linia asta la noi – am văzut aceste produse în alte țări și la standurile Xiaomi de la expoziții internaționale, iar experiența „totul dintr‑o aplicație” chiar face diferența când ai deja gadgeturi Xiaomi în casă. E o continuare firească a direcției lansate global la MWC și prin extinderea Mijia în Europa.

Cele două produse sunt disponibile pe www.mi.com/ro și prin canalele oficiale Xiaomi, la următoarele prețuri:

Mijia Refrigerator Cross Door 502L, la 4.099,99 lei

Mijia Front Load Washer Dryer Pro 9kg, la 3.299,99 lei

Informații detaliate despre aceste produse și caracteristicile lor sunt disponibile pe site-ul propriu.