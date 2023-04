Știați că Terra este singura planetă cunscută cu plăci tectonice active?

Încă un motiv s ne simțim speciali: cercetătorii (nu ăia brtanici!) au descoperit că planeta noastră este singura cunoscută cu plăci tectonice active!



Pământul este special prin faptul că are două lucruri pe care alte planete telurice nu le au: o abundență de căldură internă, de pe vremea când planeta noastră era rocă topită, și apă lichidă. Pentru a înțelege de ce planeta noastră este unică din acest punct de vedere, să ne uităm mai întâi la Pământ față de Marte.

Pământul este relativ mare pentru o planetă stâncoasă, iar tocmai acest motiv i-a permis să își păstreze căldura internă timp de miliarde de ani. Căldura face ca suprafața Pământului să se deformeze și joacă un rol cheie în asigurarea faptului că stratul exterior al Pământului, numit litosferă, nu devine prea rece și, prin urmare, prea rigid pentru a se mișca.

Marte este mai mică decât planeta noastră și, din acest motiv, Planeta Roșie s-a răcit într-un ritm mult mai rapid. Litosfera lui Marte a devenit foarte rigidă – prea rigidă pentru a se rupe în plăci.

Încălzirea nu este singurul lucru care intervine atunci când vine vorba de tectonica plăcilor. Venus are aproximativ aceeași mărime ca și Pământul, așa că, teoretic, s-ar putea crede că este posibil să aibă și ea plăci în mișcare. Dar nu este așa. În timp ce încălzirea este suficientă pentru a evita o litosferă rigidă, nu este suficientă pentru a mișca plăcile Pământului. Aici intră în ecuație apa lichidă. Pe Pământ, apa din interior lubrifiază plăcile tectonice, permițându-le să curgă și să alunece una pe lângă alta, dar nu există apă în interiorul lui Venus.

Pentru a fi clar, deformarea tectonică are loc în prezent în straturile exterioare ale planetelor Venus și Marte, iar cândva a avut loc și pe Mercur. Cu toate acestea, deoarece straturile exterioare ale acestor planete nu sunt fragmentate în plăci, considerăm aceste planete ca fiind planete cu o singură placă. Așadar, Venus și Marte încă experimentează tectonica, doar că nu este vorba de tectonica plăcilor.

Totuși, este posibil ca Pământul să nu fie singurul corp din sistemul solar care experimentează tectonica plăcilor. Europa, luna înghețată a lui Jupiter, este acoperită de un înveliș de gheață rece și fragilă, despre care se crede că plutește deasupra unui strat de gheață mai cald și fluid. La fel ca plăcile de pe Pământ, atunci când două plăci din această gheață rece se lovesc una de cealaltă, una dintre aceste plăci este capabilă să alunece sub cealaltă în interiorul Europei. Oamenii de știință au observat, de asemenea, dovezi de urcare a apei la suprafața acestei luni, la fel cum magma iese la suprafață din fântânile de pe Pământ.

Pe de altă ăparte, deși ar putea sugera altceva, faptul că Marte nu are plăci tectonice nu înseamnă că nu are parte de cutremure. Atunci când modulul de aterizare InSight al NASA a sosit în noiembrie 2018 și a început să ”asculte” interiorul lui Marte, am aflat ceva cu adevărat remarcabil: Marte nu este deloc tăcută. Până în prezent, InSight a detectat sute de cutremure pe Marte – suficient pentru a ne oferi o hartă detaliată a interiorului marțian.

Bine măcar că nu are incendii de vegetație sau inundații… 😛