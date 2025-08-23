Știu ce ai făcut asta vară: ai investit masiv în grădinărit

În prima jumătate a anului 2025, comenzile pentru produse de grădinărit și amenajare a spațiilor verzi au crescut semnificativ pe eMAG.

Românii au achiziționat mai multe unelte, materiale și accesorii pentru curți și balcoane, înregistrând creșteri pe toate segmentele categoriei.

Cea mai mare evoluție a fost înregistrată la uneltele și utilajele de grădinărit, unde vânzările s-au dublat față de aceeași perioadă a anului trecut. Comenzile pentru grădini de legume și flori au crescut cu 26%, iar cele pentru îngrășăminte, pesticide și pământ au avut o evoluție similară. Articolele consumabile pentru grădinărit au înregistrat o creștere de aproximativ 33%.

Printre cele mai cultivate legume s-au aflat tomatele „Inimă de bivol” și gigant, castraveții cornichon, fasolea, leușteanul și mărarul. La capitolul amenajări, cele mai comandate au fost gazonul, trifoiul pitic, florile de piatră și floarea-soarelui. Pentru decor, clienții au ales fântâni arteziene, borduri, arcade metalice și pietre decorative.

Comenzile de grătare au crescut cu 18%, cele mai populare fiind modelele pe gaz, cele metalice pe cărbuni, plăcile de gătit, grătarele cilindrice cu capac, discurile din oțel și cele de unică folosință. Accesoriile comandate au inclus pastile pentru foc, lichid de aprindere, chibrituri speciale, huse, aprinzătoare electrice și seturi de ustensile.

Majoritatea comenzilor au fost livrate în mediul urban, cu județele București-Ilfov, Brașov, Timiș, Cluj și Constanța în top.

Cele mai comandate unelte și utilaje de grădinărit:

Mașină electrică de tuns iarbă/gazon

Scarificator și aerator electric

Robot de tuns gazon

Motocoasă

Tăvălug grădină

Cultivator manual

Mașină manuală de tuns iarbă/gazon

Pompă submersibilă

Pompă de stropit electrică

Aparat de spălat cu presiune

Drujbă pe benzină

Aspersor irigații

Recunosc că și eu mi-am luat o mașină de tuns iarba, pe curent. 🙂