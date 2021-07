Testam Samsung Galaxy A52 5G si Galaxy A72 4G plus primele impresii

Gama din segmentul mijlociu a celor de la Samsung a suferit mai multe tranzitii in ultimii ani transformandu-se de la una neatractiva la una recomandabila si chiar cu „apucaturi” premium.

N-am sa va mint si probabil daca sunteti cititori vechi stiti ca personal am cumparat doar telefoane Samsung. Cum Gabi are o afinitate pentru Apple, a mea a fost pentru a producatorului corean. Bineinteles, cand concurenta a scos telefoane bune am ramas obiectiv si cred ca acest aspect se vede in review-urile facute de mine pana acum.

Dar inainte de Galaxy A50, dupa mine singurele telefoane din gama Samsung care meritau cumparate erau flagship-urile. Cu Galaxy A50 insa datele problemei s-au schimbat putin: Samsung si-a dat interesul pentru a face si telefoane mainstream bune nu doar flagship-uri. Modelul a continuat si deloc suprinzator, Galaxy A50 si Galaxy A51 au fost cele mai bine vandute telefoane ale lor.

Galaxy A52 5G este evolutia fireasca dupa A51 pentru 2021, iar A72 este urmasul lui A71. Lucrurile insa sunt putin mai diferite decat A51 vs A71 si nu doar prin faptul ca A52-ul primit de mine in teste este 5G (exista si varianta 4G) si A72-ul e doar 4G (fara varianta 5G). A52 si A72 au mai multe asemanari decat diferente la o prima analiza si pare o schimbare in strategia Samsung. Urmeaza dupa cateva saptamani petrecute alaturi de ele sa vad daca m-am inselat sau nu.

Pana atunci insa, niste observatii la cald:

designul si constructia celor doua telefoane este identica, doar ca A72 este o idee mai mare;

desi spatele e de plastic, se simt ca niste telefoane premium;

ambele au certificare IP 67;

A52 5G are ecranul la 120Hz, iar A72 la 90Hz, ambele AMOLED la rezolutia FullHD+;

senzorul foto principal si cel de selfie-uri este identic;

ruleaza Android 11 si OneUI 3.1;

m-am jucat putin cu A52 5G si ii da fum batranului S10+ atat la poze cat si la rapiditate.

Galaxy A52 5G primit de mine in teste vine cu 8GB RAM si 256 GB stocare si are un pret recomandat de Samsung Romania de 2350RON. Galaxy A72 este dotat tot cu 8GB RAM si 256GB stocare, iar pretul recomandat este de 2400RON.

Daca aveti intrebari speciale legate de ele, mi le puteti adresa in sectiunea de comentarii.

Articole pentru alte telefoane Samsung din gama Galaxy A gasiti mai jos: