Sunt monitoarele OLED bune pentru eSports? Am testat AORUS FO27Q5P de 500Hz cu Radeon RX 9070XT

Va ziceam acum o lună că monitoarele OLED devin accesibile și că în scurt timp o să putem discuta mai mult despre ele. N-a durat mult și deja am la test un monitor tot OLED, dar de data asta cu o rată de refresh de 500Hz, ideal pentru eSports. Este vorba despre GIGABYTE AORUS FO27Q5P.

Când spui jocuri de eSports te gândești la o listă deja clasică: CS, LoL, Apex, Valorant, DOTA, Fortnite, CoD, StarCraft 2 și altele. Eu mă regăsesc doar în LoL și, ocazional, în Valorant sau Apex. StarCraft l-am încercat când eram mic, dar nu m-a prins pe termen lung.

La nivel competitiv experiența este complet diferită față de un simplu „gaming cu băieții”. Vorbim despre un stil de viață bazat pe antrenamente zilnice, coordonare de echipă și concentrare maximă. Când miza constă în bani și notorietate, fiecare milisecundă contează, fiecare gest poate decide rezultatul.

Pentru noi, jucătorii obișnuiți, lucrurile stau altfel. Chiar dacă ne dorim victoria la fel de mult, e posibil să nu fim capabili să percepem diferențele de câteva milisecunde sau să sesizăm refresh-ul mai ridicat. Totuși, curiozitatea rămâne: se simte cu adevărat un monitor de 500Hz?

Am încercat să aflu singur, testând CS 2, LoL și Valorant pe AORUS FO27Q5P, un monitor de 27 inch cu rezoluție 2K și refresh de 500Hz.

În teorie, OLED-ul are avantaje clare față de TN sau IPS. Panourile TN sunt încă folosite în eSports pentru timpul de răspuns mic și refresh-ul ridicat, dar OLED-ul merge mai departe. Fiecare pixel se aprinde și se stinge individual, ceea ce duce la timpi de răspuns nativi de 0.01–0.1ms GtG. La IPS sau TN, cristalele lichide trebuie să-și schimbe orientarea și să fie luminate din spate, proces care durează efectiv 3–5ms, chiar dacă pe hârtie apare acel 1ms GtG. Rezultatul? Mai puțin ghosting, mai puțin motion blur și o imagine mai clară în mișcare, chiar dacă vorbim de aceeași frecvență.

În practică, diferențele nu sar imediat în ochi dacă vii de pe un monitor clasic de 144Hz sau chiar 240Hz. Abia după câteva ore în CS am simțit cum imaginea devine mai curată: fără umbre, fără dubluri când întorc brusc camera. Flick-urile cu sniperul sau trasul în mișcare rapidă devin mai naturale, tocmai pentru că nu există acel blur care să te încurce.

Mișcarea este naturală pentru ochi, rapidă, motiv pentru care dacă vor exista dropuri de FPS din varii motive, ochiul tău obișnuit cu cei 500Hz/FPS va sesiza imediat diferența. Odată ce ochii tăi s-au obișnuit cu imaginea rapidă va fi greu spre imposibil să te mai poți juca altfel. O spun din proprie experiență, eu nu mai pot nici măcar să lucrez în Excel pe un monitor de 60Hz.

Pe LoL impactul nu este la fel de puternic. Jocul e mai lent, bazat pe strategie și poziționare, iar aici 500Hz nu îți aduce cine știe ce avantaj. În schimb, partea vizuală face diferența: culorile și contrastul OLED sunt spectaculoase și te ajută să vezi mai clar detaliile din hărți.

Ceea ce m-a impresionat a fost consistența experienței: fiecare mișcare primește răspuns instant, iar input lag-ul e practic inexistent. Te simți mai conectat la joc, iar confortul vizual îți dă senzația că poți ridica nivelul, chiar dacă nu ești profesionist.

Important de spus: un monitor de 500Hz nu te transformă automat într-un pro-player. Dacă reflexele și concentrarea nu sunt acolo, tehnologia nu face minuni. Dar pentru cine are deja skill și vrea să împingă limitele, OLED + 500Hz oferă un avantaj real.

Toată experiența asta a fost posibilă cu o placă video pe măsură, AMD Radeon RX 9070XT. Noi am testat-o AICI și puteți vedea review-ul complet. Este o placă foarte bună pe care eu o recomand tuturor gamerilor în detrimentul concurentei, căci are un preț mai bun și performanțele sunt similare.

Din experiența mea cu AMD Radeon RX 9070XT, pot să spun că este o placă video care nu doar că livrează performanță brută, dar o face cu o consistență impresionantă. În CS2 am reușit să mențin constant sute de cadre pe secundă, lucru care pe un monitor de 500Hz contează enorm și face diferența dintre o experiență bună și una excelentă. La fel s-a întâmplat și în Valorant, unde fiecare mișcare a fost redată instant și fără ezitări, ceea ce mi-a oferit senzația de control total asupra jocului. Chiar și în LoL, unde nu ai nevoie de refresh-uri extreme, imaginea a fost impecabilă, iar culorile și contrastul s-au văzut la adevărata valoare pe panoul OLED. Toate aceste lucruri mă fac să cred că RX 9070XT este o alegere foarte bună pentru oricine vrea fluiditate și stabilitate maximă.

Un alt aspect care mi-a plăcut mult la această placă video este modul în care reușește să ofere performanță de top fără compromisuri mari la temperaturi sau stabilitate. Per total, RX 9070XT mi-a demonstrat încă o dată că este o soluție completă pentru gaming competitiv și pentru orice gamer care vrea ce e mai bun din sistemul său.

Verdictul meu? OLED + 500Hz e viitorul în eSports și un pas mare pentru gaming-ul entuziast. Nu e pentru toată lumea și nu garantează ca devi mai bun, dar odată ce ai gustat experiența, e greu să mai privești un monitor IPS la fel ca înainte.

Din punctul meu de vedere, OLED-ul ar putea înlocui oricand un TN în eSports, dar se pune strict problema prețului. OLED-urile sunt încă mai scumpe decat TN-urile sau IPS-urile, chiar dacă prețul lor a mai scăzut. TN-ul este cel mai accesibil, dar departe de a oferi calitatea unui OLED.

Totuși, performanțele sunt superioare, iar experiența în gaming pe un astfel de monitor este memorabilă.