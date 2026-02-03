Switch este cea mai vândută consolă de jocuri Nintendo a tuturor timpurilor

La 12 ani de la scoaterea din producție, Nintendo DS a fost în sfârșit detronat de o altă consolă de jocuri.

Oficial, conform celor de la Nintendo, Swtich s-a vândut într-un număr de 155.37 milioane de bucăți de la lansarea pe piață din 2017, depășind cu mai bine de 1 milion de unități Nintendo DS lansat în 2004, care a atins 154.02 milioane de unități.

Depășirea s-a confirmat la finalul anului 2025, când pe 31 decembrie cei de la Nintendo și-au făcut calculele. O consolă portabilă de jocuri Nintendo Switch are acum un preț care începe de pe la 1500 lei.

Voi ați avut sau folosit una? Eu pot să zic că am tot cochetat cu a cumpăra una, dar realist vorbind nu sunt vreun gamer, abia mă joc de 1-2 ori pe am pe vechiul meu PS4 Pro, deci n-ar face decât să adune praf.