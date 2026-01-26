Alexa+ intră în ring cu ChatGPT, iar Amazon pariază pe memorie și AI conversațional

Bătălia pentru supremația inteligenței artificiale devine tot mai ascuțită, iar Amazon tocmai și-a scos artileria grea la CES 2026.

Compania a dezvăluit planuri ambițioase pentru „Alexa+”, o versiune complet reinventată a asistentului său virtual, care promite să depășească simpla execuție a comenzilor și să devină un interlocutor capabil să poarte conversații naturale și să rețină detalii personale, exact ca un prieten apropiat. Noua Alexa va fi alimentată de modele de limbaj mari (LLM) similare celor din spatele ChatGPT, permițându-i să înțeleagă contextul, să răspundă la nuanțe și să lege idei între ele fără a fi nevoie să repeți informațiile.

Un element cheie al strategiei este lansarea site-ului alexa.com și a unei aplicații mobile reproiectate, care aduc asistentul direct în browser și pe telefon sub forma unui chatbot, sfidând astfel monopolul OpenAI și Google pe acest segment. Mai mult, Alexa+ nu va fi doar un partener de discuție, ci și un „agent” capabil să rezolve sarcini complexe: de la rezervarea unei mese la restaurant prin OpenTable, până la cumpărarea de bilete la concerte sau planificarea completă a unei vacanțe, grație integrării cu zeci de mii de servicii externe precum Uber, Spotify sau Expedia.

Accesul la această super-inteligență nu va fi însă gratuit pentru toată lumea. Deși abonații Amazon Prime vor primi Alexa+ inclus în pachet (o mișcare bună pentru a crește valoarea abonamentului de 15 dolari), utilizatorii obișnuiți vor trebui să scoată din buzunar 20 de dolari pe lună. Personal, cred că Amazon a realizat în sfârșit că a pierdut startul în cursa AI și acum încearcă să recupereze terenul pierdut transformând cele 600 de milioane de dispozitive Echo vândute într-un cal troian pentru noua lor tehnologie. Rămâne de văzut dacă „memoria” îmbunătățită a Alexandrei va fi suficientă pentru a ne convinge să plătim extra, dar un lucru e cert: competiția acerbă dintre giganți ne va aduce asistenți virtuali din ce în ce mai capabili, și poate, puțin mai înfricoșători.

Sursa