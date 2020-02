Samsung a acordat ceva mai multa atentie telefoanelor din segmentul mijlociu si dupa A50s si A30, Galaxy A70 este urmatorul telefon care primeste actualizarea.

Actualizarea a fost confirmata de niste utilizatori din Ucraina si initial era asteptata in luna aprilie a acestui an. Aceasta ocupa 2.06GB si aduce One Ui 2.0, precum si actualizarile de securitate la nivelul lunii februarie.