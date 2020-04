Tenda AV1000 PA6 si P3 – un kit powerline cu Wi-Fi

Tehnologia Powerline nu mai este un miracol pentru nimeni. Pe scurt ai internet prin reteaua de cabluri electrice din casa. Am primit Tenda AV1000 PA6 si P3, doua module interesante care contin si Wi-Fi.

Tenda AV1000 PA6 este un modul care se introduce in priza si ofera 2 porturi Gigabit LAN. Practic poti sa dai semnal mai departe prin 2 surse diferite. Ce este interesant la PA6 este conexiunea Wi-Fi. Acesta are si rol de range extender.

Se conecteaza la router-ul tau wireless prin WSP si poti sa te folosesti de el ca un range extender. Insa el poate mai mult de atat. Pe langa functia de range extender el se poate lega la un alt adaptor PA6.

Si mai mult de atat poate transmite internet prin cele doua porturi LAN catre alte dispozitive. Practic ai 3 modalitati diferite de a te contacta la el, ceea ce este mai mult decat suficient. Partea interesanta este ca ofera viteze Gigabit, un bonus la care probabil nu te asteptai.

Cat de bun este in practica? Eu zic ca destul de bun. Conexiunile sunt stabile si nu am avut probleme cu el cat timp l-am testat. Are o raza de acoperire suficienta pentru un apartament cu 2 camerere (nu bate mai mult de atat), iar vitezele sunt chiar bune. Cat promite atat ofera.

Singurul minus pe care il vad eu este dimensiunea, un pic cam prea mare. S-ar putea sa nu ai loc sa-l bagi in toate prizele din casa, iar langa el sigur nu mai incape nimic.

Cat despre P3, acesta este doar un simplu adaptor care preia semnalul din reteaua electrica a locuintei. Practic este o extensie in cealalta camera a lui PA6, dar fara Wi-Fi si cu un singur port LAN. Pe acesta il poti introduce intr-o priza din dormitor unde nu ai deloc internet si sa te bucuri de viteze Gigabit.

Acesta este nult mai mic, cam de 2 ori mai mic decat PA6, dar rolul sau este doar de dispozitiv secundar nu principal. Daca PA6 il introduceti la o priza de langa router, P3 este dispozitivul care primeste semnalul de la PA6 dar intr-o alta zona a casei.

Tend AV1000 PA6 costa in jur de 250 lei, iar P3 costa in jur de 150 lei.