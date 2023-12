Tesla Cybertruck lansat si livrat in SUA: specificatii si preturi

Asta seara a avut loc evenimentul de lansare oficiala si livrare (direct catre primii norocosi) pentru pick-up truck-ul Tesla, Cybertruck.

Si cu ocazia asta au aparut deja si specificatiile oficiale si preturile, care nu au mai ramas ca acum cativa ani cand a fost prima data anuntat modelul. Cum va asteptati, autonomia e mai mica si pretul mai mare. Insa in continuare va fi un pick-up atractiv, performant si super super rapid.

Chiar daca preturile au aparut doar in SUA, specificatiile le gasiti deja si pe site-ul din Romania. Si sunt trei variante de echipare pentru Tesla Cybertruck.

Tesla Cybertruck Propulsie Spate (RWD)

disponibil doar din 2025

402 km autonomie

0 – 100 in 6.7 secunde (mai rapida ca Model 3 RWD)

viteza maxima 180 km/h

tractare 3400 kg

pret in SUA: 61.000$

Tesla Cybertruck Tractiune Integrala (AWD)

livrari din 2024 (SUA)

547 km autonomie

0 – 100 in 4.3 secunde (mai rapida ca Model 3 AWD)

viteza maxima 180 km/h

tractare 4990 kg

greutate 3000 kg

garda la sol 43 cm

jante 20 inch

pret in SUA: 80.000$

Tesla Cybertruck Tractiune Integrala Cyberbeast

livrari din 2024 (SUA)

515 km autonomie

0 – 100 in 2.7 secunde (mai rapida ca un Porsche 911 – vedeti video)

viteza maxima 209 km/h

tractare 4990 kg

greutate 3104 kg

garda la sol 43 cm

jante 20 inch

pret in SUA: 100.000$

Si cam astea sunt specificatiile celor trei modele. Am mai aflat ca are suspensie pneumatica, diferentiale blocante si vireaza si cu rotile din spate. Are doua display-uri, unul in fata de 18.5 inch si unul in spate de 9.4 inch, similar cu Model 3 Highland.

Pe site-ul tesla mai apare si un asa numit „prelungitor de autonomie”, tradus din „range extender” care-ti mai da cativa km insa nimeni nu stie ce e. Cel mai probabil va fi un battery pack aditional si nu vreun generator pe combustibil fosil.

Au aparut deja si primele imagini cu interiorul final al masinii si abia astept sa vad primele impresii, ca unii de prin state (cum ar fi MKBHD) le-au testat deja de ceva timp probabil. Pana atunci, vedeti pozele de presa mai sus.