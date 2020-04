Samsung Galaxy A51 vs. Galaxy S8 analiza

Un flagship Samsung de acum 3 ani sau un mid-ranger Samsung de anul acesta, care merita cumparat?

Desi eu nu mai folosesc batranul S8 de un an de cand am trecut la S10+, acesta a ramas activ si folosit in continuare. Recent am primit in teste un alt telefon Samsung: un Galaxy A51 pe care vi-l voi prezenta detaliat intr-un review in saptamanile ce urmeaza. M-am gandit ca totusi ar fi mai interesant de vazut cum se prezinta un flagship de acum 3 ani intr-o competitie cu un mid-ranger actual: cate features de pe un telefon de top au ajuns pe un mid-ranger, cum au evoluat preturile, cum stam la actualizari si in cele din urma – care e cel care merita cumparat.

Constructie

Cu S8, Samsung a introdus o noua linie de design pentru flagship-urile lor si au renuntat la butoanele fizice. Aspectul de telefon premium s-a pastrat si este in continuare usor de folosit cu o singura mana si cu un ecran generos. A51 pastreaza aceiasi linie, dar nu beneficiaza de materiale premium fiind in segmentul mijlociu: spatele este din plastic. Camera de selfie pe A51 se gaseste intr-un hole-punch, iar senzorul de amprenta este optic, sub display si nu este certificat IP68.

Preturi

In momentul lansarii, un S8 costa 3600RON, imi aduc aminte ca ii facusem precomanda. La 3 ani de la lansare inca se mai gaseste nou la 1800RON,practic la jumatate din pretul lansarii. La mana a doua unul in stare buna se gaseste la 800-1000RON pe OLX, dar eu nu as lua telefon second. Galaxy A51 se gaseste nou la 1270RON la evoMAG sau 1400RON la Altex.

Specificatii si performante

Galaxy S8 Galaxy A51 Ecran 5.8inch Super AMOLED 1440 x 2960 HDR10 Corning Gorilla Glass 5 6.5inch Super AMOLED 1080×2400 Corning Gorilla Glass 3 CPU Octa-core Exynos 8895 (10 nm) 4×2.3 GHz Mongoose M2 & 4×1.7 GHz Cortex-A53 Octa-core Exynos 9611 (10nm) 4×2.3 GHz Cortex-A73 & 4×1.7 GHz Cortex-A53 GPU Mali-G71 MP20 Mali-G72 MP3 RAM 4GB RAM 4GB RAM Memorie interna 64GB 128GB Camera foto 12 MP, f/1.7, 26mm (wide), 1/2.55″, 1.4µm, dual pixel PDAF, OIS, camera selfie 8 MP, f/1.7, 25mm (wide), 1/3.6″, 1.22µm, AF 48 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/2.0″, 0.8µm, PDAF + 12 MP, f/2.2, 12mm (ultrawide) + 5 MP, f/2.4, 25mm (macro), 1/5.0″, 1.12µm +5 MP, f/2.2, (depth), camera selfie 32 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/2.8″, 0.8µm Baterie 3000mAh Fast Charge 15W 4000mAh Fast Charge 15W Altele Wireless charge, IP68, slot card SD, jack 3.5mm, bluetooth 5.0, Samsung Pay, Samsung DeX, senzor de amprenta fizic slot card SD, jack 3.5mm, bluetooth 5.0, senzor de amprenta sub ecran

Ambele telefoane folosesc 4GB RAM si memorie UFS 2.0, iar procesoarele sunt realizate pe aceiasi tehnologie de 10nm si sunt 50% identice: din cele 8 nuclee folosite pe fiecare procesor, 4 sunt la fel: Cortex A53. Testele sintetice il pun pe S8 putin inaintea lui A51, iar in daily use se observa aceasta diferenta daca esti atent. Rezultate Geekbench S8 aici si A51 aici.

Sistem de operare

Galaxy S8 s-a lansat cu Android 7 si momentan este pe Android 9 cu interfata One Ui 1.0. Nu va primi Android 10 si mai are inca un an de actualizari de securitate, iar apoi suportul oficial ajunge la end-of-life. Telefonul va putea fi folosit in continuare, aplicatiile vor functiona pentru inca 2-3 ani si vor avea suport. Acesta este cu siguranta cel mai sensibil subiect cand vine vorba de un telefon vechi: actualizarile. Samsung nu este o exceptie de la regula, 95% din telefoanele care folosesc Android au acest destin.

Galaxy A51 s-a lansat cu Android 10 si One Ui 2.0 si probabil va fi actualizat pana la Android 12. Este un tanar cu tot viitorul inainte.

La nivel de interfata, diferentele sunt infime. O diferenta importanta pe partea software o reprezinta modul dedicat Night Mode pentru poze in lumina slaba, care pe S8 nu se gaseste.

Poze si video

Selfies:

In lumina slaba: S8 – A51 fara Night Mode – A51 cu Night Mode

Pozele obtinute de telefoane sunt cam in aceiasi liga, Night Mode ofera poze ceva mai bune in lumina slaba si ii ofera un avantaj lui A51. Lentila S8-ului oricat as fi curatat-o, nu am reusit sa elimin complet acea ceata vizibila in unele poze. A51 avand si un senzor ultra-wide plus unul macro ofera o experienta foto superioara comparativ cu cea a lui S8.

Video:

Pe partea video, A51 din pacate nu suporta [email protected] si nu am reusit sa fac filmarile landscape pentru ca nu aveam cum tine ambele telefoane in mana.

Autonomie

Un Galaxy S8 scoate un timp mediu de screen-on-time de 4 ore, in timp ce A51 unul de 5 ore. Cei 1000mAh in plus ai bateriei lui A51 sunt de apreciat. Timpii de incarcare completa pentru A51 sunt de 120 de minute, iar pentru S8 undeva la 90-100 de minute. Avantajul lui S8 este ca se poate incarca wireless, dar A51 are o autonomie mai buna.

Concluzii

La 3 ani de la lansare, un S8 merita doar in cazul in care detineti unul, altfel gasiti telefoane mid-range mai ieftine si cu 2 ani de actualizari de OS in fata cu performante similare.