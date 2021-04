Samsung Galaxy A32 5G review – cel mai ieftin telefon Samsung 5G

Daca tot am prins apetitul pentru segmentul entry-level, dupa Galaxy A12, urmatorul in ierarhia Samsung este A32 5G. Acesta a fost lansat in ianuarie 2021 si este cel mai ieftin telefon din gama Samsung compatibil cu reteaua 5G. Perioada de test a celor doua telefoane s-a suprapus si acest aspect m-a ajutat sa vad ce ofera Samsung pentru cateva sute de RON in plus.

Calitatea constructiei si impresii

Experienta in utilizare si performanta

Experienta foto/video

Ecran si sunet

Autonomie, incarcare si baterie

Pret,concluzie, puncte pro si contra

Traditionala constructie tip sandwich se regaseste si in cazul lui A32. Spatele si rama sunt din plastic, iar ecranul este protejat de sticla. Nu stim insa daca este Gorilla Glass sau nu. Spatele pastreaza un aspect minimalist: nu avem un bumper pentru camerele foto si acestea sunt pozitionate direct in rama de plastic. Imi place asezarea acestora si aspectul pe care il da spatelui. Chiar daca e din plastic, Samsung a preferat sa-i pastreze aspectul lucios intalnit pe generatii mai vechi precum S10 si este un magnet de amprente. Atat spatele cat si ecranul sunt drepte, singurele curburi fiind la colturile telefonului. Senzorul de amprenta este integrat in butonul de deblocare si deasupra acestuia avem volumul. In materie de barbie si margini sta la fel ca A12.

Un port USB tip C ii asigura incarcarea si alaturi de acesta avem jack-ul de 3.5mm. Nu ofera nici un fel de rezistenta impotriva apei si a prafului.

La o prima vedere te poate pacali usor ca este un telefon premium, iar acest aspect il consider un plus. Constructia este buna si spatele il scoate in evidenta si ii ofera eleganta.

In pachet mai gasim un incarcator de perete la 15W si cheita pentru sertarul SIM.

Experienta in utilizare si performanta

Cea mai recenta versiune de One UI (3.1) si Android 11 vin preinstalate. Practic sistemul de operare si caracteristicile acestuia sunt identice cu cele intalnite pe flagship-ul S21 Ultra. Tot ce tine de partea software bineinteles.

La nivel de utilizare l-am folosit ca pe un telefon pentru nepretentiosi: Waze, YouTube, Messenger, Facebook, WhatsApp si shopping pe aplicatia Decathlon si About You. Ce am observat in aplicatia YouTube este ca la 4K video-urile sacadeaza. Cele in 2K functioneaza normal. Altceva de obiectat la partea de utilizare nu am.

In materie de specificatii, daca intentionati sa achizitionati un Galaxy A32 trebuie sa aveti mare grija, deoarece diferentele intre versiunea 4G si 5G sunt mari, mai ales la ecran si camere foto. Varianta 5G testata de mine foloseste un procesor Mediatek Dimensity 720G octa-core realizat pe o tehnologie de 7nm. Aceasta este dotata cu 4GB RAM si 128GB pentru stocare. Exista si varianta cu 6 sau 8GB RAM. Eu la momentul scrierii acestui articol nu le-am gasit in Romania. Varianta 4G insa foloseste un procesor tot octa-core Mediatek, anume Helio G80, realizat pe o arhitectura mai veche de 12nm.

Experienta foto/video

Camera foto a primit AI si acest aspect se vede. Desi foloseste tot un senzor de 48MP ca si fratele mai mic A12, acesta este ceva mai performant si ajutat de procesarea software.

Astfel, pozele realizate cu senzorul principal de 48MP pot fi foarte reusite, detaliate si culori specifice Samsung.

Camera ultrawide pierde vizibil din detaliu, dar pozele sunt utilizabile

Selfie-urile realizate cu camera de 13MP sunt detaliate si culori din nou vibrante

Modul Night este prezent si am vazut rezultate mai bune in acest segment. As fi facut mai multe, dar stiti cum e cu ora 20:00….

Zoom-ul merge pana la 10x. Am realizat mai jos cateva poze cu zoom 4x si cateva cu zoom 10x in lumina buna si rezultatul este impresionant. Nu ma intrebati care e 4x si care 10x ca sincer nu mai stiu la fiecare in parte 🙂

Filmatul la rezolutia fullHD este din pacate blocat la 30 de cadre pe secunda. Imaginea are aspectul unei picturi si nivelul de detaliu este destul de scazut

Filmarea la rezolutia UHD si 30 de cadre pe secunda capteaza un nivel impresionant de detaliu, dar si la miscari lente se vede „tremuratul” oricum un rezultat neasteptat de bun aici.

Ecran si sunet

Ecranul este un aspect care nu va incalzi pe multi comparativ cu pretul: este un TFT LCD de 6.5 inch la rezolutia HD+. Pus chiar si langa un S8, un flagship de 4 ani vechime, diferentele in calitate sunt vizibile, cu victorie spre S8. Totusi, acesta isi face treaba si chiar daca rezolutia pot sa o iert, nu pot ierta ghostingul vizibil la tranzitiile din meniu. Chiar cred ca Samsung putea alege un ecran mai bun aici. Lucru dovedit de A32 4G, care are un ecran SuperAMOLED de 6.4inch la 90hz si rezolutie FullHD+. Urat din partea Samsung ca au diferente asa mari intre cele doua. Puteau dezvolta un A22 4G si un A32 5G care sa fie o combinatie intre specificatiile celor doua A32-uri existente la ora actuala. Ca sa nu mai deviez de la A32 5G: este utilizabil si atat, un ecran care nu-si are locul in acest segment de pret.

Sunetul este asigurat de un singur difuzor si nu impresioneaza. Dat la maxim este doar galagios.

Autonomie, incarcare si baterie

Bateria are o capacitate de 5000mAh si stim ca Samsung a fost mai lenes la capitolul incarcare rapida in ultimii ani pana si la flagship-uri. Incarcatorul din pachet este de 15W, care are nevoie de peste 2 ore, mai exact spre 2 ore jumatate pentru o incarcare completa 0-100%. Norocul acestuia este ca are o autonomie buna, de aproape 2 zile folosit cu moderatie si nu va trebui sa vada foarte des incarcatorul. Faptul ca ecranul nu ste SuperAMOLED nu are nici always-on-display, ceea ce il ajuta, alaturi de rezolutia HD+. As fi preferat totusi un ecran mai calitativ si o autonomie de o zi.

Pret,concluzie, puncte pro si contra

Galaxy A32 5G varianta cu 128GB memorie interna pentru stocare si 4GB RAM costa 1300RON acum la Altex si mai beneficiati de inca 15% reducere, pretul acestuia devenind astfel 1105RON. Eram pregatit sa va spun ca e cam scump, tipic Samsung. Cu reducerea aplicata insa pretul tot nu mi se pare ideal, dar din nou vorbim de compromis. Iti place Samsung, vrei sa ai ultimele feature-uri de la ei, dar nu vrei sa dai 1000 de euro? Pai atunci ai aici un compromis: are un ecran slabut, dar o camera foto care m-a surprins. Daca nu vrei Samsung insa, terenul de joaca e deschis si multi dorniti sa se dueleze in el.