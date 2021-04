Samsung Galaxy A12 Review

Desi in mare parte cand ma gandesc la Samsung ma gandesc la telefoane de tip flagship si premium, in ultimii ani dupa testarea modelelor Galaxy A50 si Galaxy A51 mi-a demonstrat ca este capabil sa dezvolte si telefoane mid-range potente. Acest aspect m-a facut sa-mi indrept atentia si spre categoria entry-level, unde pana acum nu am testat nici un telefon din gama acestora. Astfel am dat peste Galaxy A12, lansat in decembrie 2020.

Calitatea constructiei si impresii

Fara a surprinde pe nimeni, Galaxy A12 este construit din plastic, iar ecranul este protejat cu sticla. Acesta are si o rama de plastic, dar la exterior nu prezinta o constructie de tip sandwich. Spatele telefonului il imbraca si pe lateral. Trei patrimi din suprafata de pe spate este texturata pentru a fi placut si usor de tinut in mana, iar bumperul patratic al camerelor foto este putin iesit in exterior. Plasticul este de calitate, dar diferit fata de cel folosit in Note 20 sau S20 FE. Senzorul de amprenta este integrat in butonul de deblocare si alaturi de butonul de volum transmit un feedback zgomotos puternic cand sunt apasate. Eu il vad ca pe un avantaj, avand in considerare ca majoritatea telefoanelor entry-level ajung la persoane mai in varsta pentru care functionalitatea e mai importanta decat factorul modern. Incarcarea se face printr-un port USB tip C, jack-ul de 3.5mm a ramas prezent, iar memoria interna se poate extinde prin intermediul cardului micro SD.

Ecranul este drept, cu o barbie de generatia lui S8, iar in partea de sus o camera de selfie intr-un teardrop.

Bucuria mare este ca din pachetul telefonului nu lipseste incarcatorul si cablul de date. Incarcatorul de perete este cu incarcare rapida la 15W, Adaptive Fast Charging, folosit si pe generatiile mai vechi de flagship-uri precum Galaxy S10. Eu as renunta sa-l numesc fast charging in 2021.

Pentru segmentul in care se incadreaza mi-a lasat o impresie buna.

Experienta in utilizare si performanta

Telefonul s-a lansat cu Android 10 si One UI 2.5, iar in prezent tot cu acestea functioneaza. Nivelul de securitate este 1 februarie 2021. Acesta beneficiaza de majoritatea caracteristicilor OneUI intalnite pe un telefon Samsung. Ce am observat eu ca lipseste este Edge screen, modul Night pentru camera foto si cam atat. Netflix si Spotify de exemplu vin preinstalate pe telefon, dar se poate renunta foarte usor la ele. OneUI este una din interfetele mele preferate si ma bucur ca se gaseste si pe un telefon entry level. Singurul aspect care ma ingrijoreaza aici este incertitudinea legata de actualizari majore de OS. Probabil va primi Android 11, dar concurenta va fi la momentul respectiv la un pas de Android 12. Este doar un gand, vedem cum vor evolua lucrurile.

In materie de procesor, nu avem nici Exynos nici Snapdragon, ci un Mediatek Helio P35 octa-core realizat pe o tehnologie de 12nm. Alaturi de acesta avem 4GB RAM si 128GB stocare in varianta primita de mine.

Fiind vorba de un telefon entry-level aici se aplica foarte bine expresia „ai putintica rabdare, stimabile!”. Telefonul nu zboara, dar pentru o persoana care foloseste WhatsApp, Instagram, internet surfing, Facebook, Messenger si ocazional YouTube sau Google Maps telefonul isi face treaba. Nu-i pentru nici o sesiune de gaming, dar este un telefon care acopera necesitatile basic in materie de smartphone. M-am uitat la un numar complet de stand-up pe YouTube fara probleme, am cautat retete de mic dejun sanatos cu Chrome cu mici agatari pe ici colo si am explorat Google Maps pentru trasee off-road cu calm si succes.

Experienta foto/video

Avem in total 5 senzori foto, iar despre 2 nu am sa vorbesc. Senzorul foto al camerei de selfie este de 8MP, cel al camerei principale de 48MP, iar cel ultra-wide de 5MP.

pozele de la camera principala mi-au adus aminte de cele facute cu Galaxy Note 4. Atunci cand nu aveam AI pe camera foto si era considerata foarte buna. Cele realizate cu A12 pot fi acum considerate bune pentru segmentul entry.

camera ultra-wide este utilizabila in lumina puternica si este apreciat ca exista in segmentul acesta de pret.

selfie-urile nu arata rau ca nivel de detaliu, dar se vede lipsa culorilor vibrante marca Samsung. Sunt totusi un rezultat bun.

Nu avem night mode si nici nu am insistat pe el, dar senzorul principal fiind de 48MP reuseste sa nu se faca de ras in lumina slaba.

in materie de video, acesta poate filma la [email protected], iar calitatea este accetabila. Chiar daca eram in miscare, calitatea nu a avut de pierdut. Poate filma si ultrawide.

Ecran si sunet

Galaxy A12 are un ecran generos de 6.5 inch, care este de tip PLS IPS. Rezolutia acestuia este HD+, adica 1600×720. Evident, culorile pline de viata specifice Samsung lipsesc aici. Nu veti fi intampinati de un ecran „viu” si motivul se subintelege in pret. Totusi, sunt cateva aspecte aici care nu mi-au placut: in lumina foarte puternica de soare devine greu de folosit iar luminozitatea pe modul automat coboara prea mult in anumite cazuri. Au fost momente cand il scoteam din buzunar si era prea intunecat, iar la 2-3 secunde dupa deblocare se ajusta automat la un nivel mai placut ochiului.

Sunetul este mono, puternic si surprinzator de placut. Dat la maxim insa s-ar putea sa baraie in anumite circumstante. Folosit undeva la 80-85% din volumul maxim insa se descurca de minune.

Autonomie, incarcare si baterie

Bateria este generoasa si are o capacitate de 5000mAh, care are nevoie de cam 2.5 ore pentru un ciclu complet de incarcare cu incarcatorul de 15W din pachet. In materie de autonomie, tinand cont ca nu avem always-on-display si un ecran cu rezolutia HD+, ma astept la un screen-on-time de 6-7 ore si 2 zile ca nimic. Nu va dezamagi la acest aspect.

Pret si concluzii

Galaxy A12 cu 4GB RAM/64GB stocare se gaseste la 690RON, in timp ce varianta 4GB RAM/128GB stocare costa 800RON. Acum nu-mi sariti in cap ca exista Xiaomi sau altele mai ieftine. Stiu treaba asta foarte bine, chiar Gabi v-a povestit despre Realme 7, un telefon foarte bun de 800RON. Acum decizia tine si de preferinte. Eu unul as alege oricand interfata OneUi peste cea MIUI chiar daca as pierde 5-10% la capitolul perfomanta. Dar acesta sunt doar eu, fiecare vede avantaje si dezavantaje din perspectiva lui. Galaxy A12 mi se pare o solutie buna pentru cineva nepretentios, care are nevoie de autonomie si simplitate. Din nou voi pune accent pe cliseul „telefon recomandat persoanelor in varsta” pentru ca:

128GB este spatiu suficient pentru stocare media primita de la copii pe WhatsApp;

memoria se poate extinde

poti face apeluri video/ audio prin intermediul internetului la fel de usor;

camerele foto sunt decente: o persoana in varsta oricum nu va tine cont de cat de saturata este poza sau nu, ci doar de continutul acesteia – ma indoiesc insa ca va folosi vreodata camera ultra-wide, dar este acolo pentru un varstnic mai „cool”

ecranul este mare, cu iconite mari si scris mare (da, se poate regla pe absolut orice telefon asta), iar faptul ca este doar HD+ nu va deranja pe nimeni.

Iar ca incheiere sunt probabil de acord cu ce ganditi majoritatea: Samsung putea sa mai taie 100 RON din pret ca sa-l faca un deal-breaker.